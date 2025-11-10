ЄС готовий знову розширюватися. Але хто стане наступним членом і коли?

Щорічний звіт Єврокомісії про розширення, схоже, демонструє серйозність намірів виконавчого органу ЄС додати нових членів до кінця свого п'ятирічного мандату наприкінці 2029 року. І для цього було визначено чотирьох кандидатів: Албанію, Молдову, Чорногорію та Україну.

Звіт від 4 листопада, перший, опублікований з моменту початку роботи нової комісії наприкінці минулого року, покликаний оцінити прогрес (або його відсутність) 10 країн-претендентів на вступ до ЄС, до яких також входять Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Північна Македонія, Сербія та Туреччина.

Але цього року звіт набув чітко геополітичного відтінку.

За словами чиновників у Брюсселі, розширення ЄС знову стало актуальним. Останньою країною, яка приєдналася, була Хорватія ще у 2013 році, а з того часу блок фактично вперше скоротився, коли Велика Британія вийшла з нього у 2020 році.

У щорічному звіті за 2025 рік зазначається, що «це перший мандат комісії з 2010-2014 років, коли, враховуючи прискорення темпів процесу для деяких країн-кандидатів, розширення є реальною можливістю», і що весь процес «зараз рухається швидше, ніж за останні 15 років».

Зміна темпів повністю пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, розпочатим у 2022 році, причому голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас зазначила, що «геополітичні зрушення чітко підтверджують необхідність розширення. Розширення – це не приємна річ; це необхідність, якщо ми хочемо бути сильнішим гравцем на світовій арені».

Ставка – на Чорногорію

Розумна ставка була б на те, що Чорногорія стане наступним членом ЄС. Подгориця прагне завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2026 року, і у звіті зазначається, що країна – «на шляху до досягнення цієї амбітної мети».

Зрештою, це не заклик Європейської комісії чи країн-кандидатів. 27 нинішніх держав-членів ЄС одноголосно вирішують, відкривати та закривати 33 розділи про вступ, що охоплюють усі сфери політики, які кандидати на вступ до ЄС повинні прийняти, щоб стати повноправним членом.

Подгориця веде переговори вже 13 років, і хоча вона відкрила переговори з усіх 33 розділів, їй вдалося закрити лише сім. Однак більшість із них були закриті протягом останніх 12 місяців, що свідчить про імпульс до вступу.

У грудні планується закрити ще п'ять, але, за словами дипломатів ЄС, з якими спілкувалось Радіо Свобода, це може бути надто оптимістичним.

Занепокоєння залишаються, особливо щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також незалежності судової влади.

Таким чином наступний рік – це може бути зарано, але чутки говорять, що Чорногорія цілком може бути «державою-членом ЄС номер 28 у 2028 році».

Албанія – наступний найкращий варіант

Албанія може бути наступним найкращим варіантом для членства.

Уряд у Тирані сподівається завершити переговори у 2027 році, і комісія вважає це досяжним.

Прогрес Албанії як кандидата за останні 12 місяців був просто приголомшливим: їй вдалося відкрити 28 з 33 розділів, і вона має намір розпочати переговори щодо останніх п'яти пізніше цього місяця.

Однак ключовим є закриття розділів, а це складніше. Тирана також стикається з проблемою зв'язків з громадськістю: хоча Албанія є зростаючим туристичним напрямком, і багато європейців скуповують там нерухомість на узбережжі, країна все ще має негативну репутацію осередку організованої злочинності.

Тому не дивно, що Єврокомісія рекомендує Тирані докласти ще більше зусиль до «розслідувань наркоторговців та збільшення виявлення та ліквідації злочинних груп».

А як щодо Молдови та України?

Тим часом Молдова та Україна залишаються міцно «пов’язаними» – оскільки вони обидві подали заявки на членство у 2022 році – попри чутки цього року про їх розлучення.

Прокладання власного шляху дозволило б Молдові розпочати переговори про вступ, оскільки Україна блокується Угорщиною вже понад рік і, ймовірно, залишатиметься в глухому куті до наступних парламентських виборів у цій центральноєвропейській країні у квітні 2026 року.

Молдова сподівається приєднатися до ЄС у 2028 році, а Україна вважає, що може приєднатися десь цього десятиліття, незважаючи на триваючу війну. Обидві країни отримали найкращі оцінки комісії на сьогодні, хоча Київ раніше цього року попередили про вплив на спеціальні антикорупційні агентства НАБУ та САП.

Хоча країни залишаються заблокованими, всі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися продовжити технічну роботу з Кишиневом та Києвом, очікуючи остаточного політичного зеленого світла від Будапешта, яке може відбутися зі зміною уряду наступного року. Ідея полягає в тому, щоб негайно відкрити якомога більше розділів.

У більшості столиць ЄС поширена думка, що приблизно половина може бути відкрита. Комісар з питань розширення Марта Кос навіть зазначила, дещо оптимістично, що переговори щодо всіх 33 розділів можуть розпочатися негайно, якщо тільки Будапешт змінить свою думку.

Спрощення процесу розширення

Тим часом триватимуть переговори щодо того, як зробити процес розширення більш практичним.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта висловив ідею про те, що лише для початку та завершення переговорів про вступ має бути потрібна одностайність – пропозиція, яку швидко відхилили держави-члени ЄС, які воліють мати кілька гальм, щоб уповільнити процес.

Угорщина – не єдина країна, яка має проблеми зі своїми сусідами, що не входять до ЄС: Болгарія наразі блокує Північну Македонію, а Хорватія хоче тримати Сербію під контролем, перш ніж Белград зможе приєднатися.

За останні тижні також було випущено багато інших видів політичних «тестових кульок» щодо того, як може працювати розширення.

Точилася розмова про те, щоб не надавати новим членам права голосу з певних питань – своєрідне вторинне членство, яке президент України Володимир Зеленський одразу відхилив, коли його минулого тижня запитали про це.

Тим часом Єврокомісія працюватиме над переглядом політики та реформами розширення, щоб оцінити вплив нових членів на різні сфери політики.

Кос вже висувала ідею механізму призупинення права голосу або заборони доступу до фондів ЄС для нових членів у разі порушень верховенства права.

Усе це є явним натяком на старі західні держави-члени ЄС, які байдуже ставилися до розширення клубу через страх перед «ще однією Угорщиною», посилаючись на численні порушення верховенства права угорським прем’єром Віктором Орбаном (прем’єр Угорщини) та його битви з Брюсселем протягом багатьох років.

Найімовірнішим способом зробити розширення керованим є те, що використовувалося у минулому: перехідні періоди. Цей механізм був використаний під час розширення восьми країн Центральної та Східної Європи у 2004 році, громадянам яких, наприклад, не дозволялося негайно шукати роботу в інших частинах ЄС.

Польща, з її великим аграрним ринком, також не була повністю інтегрована в єдиний ринок ЄС за одну ніч. Подібний механізм для української сільськогосподарської продукції, який спричинив політичні проблеми в деяких частинах клубу, не був би дивним.

З чотирьох країн-кандидатів Україну чекає найважча битва, враховуючи її розмір та виклики війни.

ЄС буде набагато легше «поглинути» Албанію, Молдову та Чорногорію. Кос натякнула на той факт, що населення Чорногорії, яке становить приблизно 600 000 осіб, таке ж, як і населення бельгійського портового міста Антверпен, а Албанія та Молдова, з населенням менше 3 мільйонів громадян кожна, схожі на Рим.

Не дивуйтеся, якщо ці країни стануть членами ЄС номер 28, 29 та 30.