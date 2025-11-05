У Тбілісі засудили звіт Єврокомісії про розширення ЄС, що містить критику влади Грузії

Критичний звіт Європейського союзу про розширення щодо Грузії «не став несподіванкою», заявляють у міністерстві закордонних справ Грузії. У відомстві вважають, що документ було використано «для озвучування необґрунтованих негативних оцінок та чергових політичних спекуляцій».

«Кроки та заяви інституцій ЄС щодо Грузії, які спрямовані на вплив на внутрішню політику Грузії та суперечать як духу відносин Грузії та ЄС, так і нашим спільним інтересам, викликають тривогу. Ми засуджуємо всі спроби використати питання членства в ЄС як політичний інструмент, який завдає шкоди відносинам Грузії та ЄС», – ідеться в заяві МЗС.

Також наголошується, що Грузія «прихильна до укладених з ЄС угод» і «продовжує сумлінно виконувати свої зобов’язання за угодою про асоціацію».

У тексті оприлюдненого 4 листопада звіту Єврокомісії про розширення ЄС за 2025 рік зазначається, що «Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права та серйозним обмеженням основних прав». За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права в Грузії, були використані для партійних цілей».