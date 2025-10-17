Грузія: поліція провела обшуки в будинках колишніх високопосадовців

Грузинська поліція провела обшуки в будинках трьох колишніх високопосадовців – колишнього прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, ексглави Служби державної безпеки Григола Лілуашвілі та колишнього генерального прокурора Отара Парцхаладзе.

Генпрокурор країни Георгій Гваракідзе на брифінгу заявив, що «вилучено різні електронні пристрої, документацію та велику суму грошей». Обшуки проводились одночасно у 22 місцях.

«У зв’язку з особливим суспільним інтересом та значимістю кримінальних справ я хочу надати наступну інформацію. У рамках розслідування різних кримінальних справ сьогодні з 10:00 ранку по всій країні одночасно було проведено масштабний захід на 22 локаціях... У зазначених справах активно проводяться слідчі, процеси», – заявив Гваракідзе.



Він не відповів на запитання журналістів і не уточнив, за якими статтями розпочато розслідування.

У ЗМІ регулярно з’являлися чутки про можливе затримання у корупційних справах колишнього прем’єр-міністра та екслідера правлячої партії Іраклія Гарібашвілі, а також ексглави СДБ Григоли Лілуашвілі. Вже було затримано низку колишніх соратників та чиновників «Мрії», у тому числі колишнього міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе та його швагра, а також колишнього заступника міністра економіки Ромео Мікаутадзе. У розшук оголошено Бічіко Паїкідзе, хрещеним батьком сина якого є колишній голова відомства Григол Лілуашвілі.



Ім’я Григола Лілуашвілі з’явилося у ЗМІ у зв’язку з подіями 4 жовтня. За даними джерела телеканалу «Формула», він був подвійним агентом - підтримував зв’язок з опозицією і водночас інформував владу.



Прем’єр Іраклій Кобахідзе раніше заявив, що колишній член «Грузинської мрії» справді співпрацював з опозицією, але імені він не назвав: «Був конкретний суб’єкт, колишній член команди, який співпрацював із цими людьми та радикальною опозицією».



Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії у листопаді-грудні 2013 року. У 2023 році США запровадили проти нього санкції, мотивувавши це «посиленням російського впливу в Грузії». За даними ЗМІ, проживаючи у Москві та зберігаючи зв’язки з російською політичною елітою, він продовжує підтримувати тісні контакти з урядом «Грузинської мрії». Після запровадження санкцій президент Саломе Зурабішвілі позбавила його грузинського громадянства, після чого він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов. 9 травня 2025 року його помітили серед гостей Параду Перемоги на Червоній площі в Москві. Проти нього також запроваджено санкції Великобританії та Литви.



