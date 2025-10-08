Грузія: кількість затриманих учасників протесту 4 жовтня зросла до 23 людей

Грузинська поліція затримала ще п’ятьох учасників акції протесту, що відбулася в Тбілісі 4 жовтня, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Увечері 7 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе повідомив, що загальна кількість затриманих сягнула 22 людей. Згодом, в ніч на середу, стало відомо про затримання також громадської активістки Нани Сандер.

Одразу після акції 4 жовтня були затримані п’ятеро членів оргкомітету акції: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Іраклій Надірадзе та Лаша Берідзе. Суддя Лела Марідашвілі обрала їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту. До призначення до суду Марідашвілі була депутаткою від партії «Грузинська мрія» у зборах Саґареджо та обіймала посаду заступника голови.

6 жовтня поліція затримала ще 13 людей. У МВС повідомляли, що ще трьох учасників мітингу розшукують правоохоронці.

Акція 4 жовтня відбулася в день місцевих виборів під гаслом «мирного повалення влади». Учасники спочатку зібралися на майдані Свободи, потім попрямували до президентського палацу Орбеліані. Декілька демонстрантів прорвали металеву огорожу та увійшли у двір адміністрації, звідки їх витіснили поліцейські.

Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу за чотирма статтями: заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади, пошкодження майна, спроба захоплення чи блокування стратегічно важливого об’єкта та організація чи участь у групових заворушеннях.

Прем’єр-міністр і голова «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе заявив, що спроба «повалення влади» провалилася, а всіх причетних до неї буде суворо покарано.

Акції протесту в Тбілісі тривають від осені 2024 року, коли владна партія «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах. Прихильники опозиції не вважають чинну владу легітимною, звинувачуючи її в авторитаризмі та плазуванні перед Росією. Влада Грузії звинувачує ЄС у підтримці протестів.







