Європарламент затвердив механізм зупинення безвізу. Це може стосуватися Грузії

Європарламент затвердив реформу механізму зупинення безвізового режиму, яка спростить тимчасове або постійне відновлення візових вимог для країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини. Нове законодавство може стосуватися Грузії, відзначає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Як повідомляє сайт Європарламенту, оновлений механізм дозволить Європейській комісії зупиняти дію безвізу для конкретної країни в разі серйозних проблем із безпекою. Спочатку обмеження можуть запроваджуватися тимчасово – на період розслідування та діалогу, а потім постійно, якщо ситуація не поліпшиться. Підставами для такого рішення можуть стати зростання злочинності, що вчиняється громадянами відповідної країни, збільшення кількості відмов у в’їзді, безуспішних заяв на притулок або випадків перевищення термінів перебування у Шенгенській зоні.

Реформу було схвалено на пленарному засіданні 518 голосами «за», при 96 «проти» і 24 утриманих. Для набрання чинності документ має бути офіційно затверджений Радою ЄС і опублікований у «Офіційному журналі ЄС».

Як пише європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, нові правила наберуть чинності в грудні, що має особливе значення, зокрема, для Грузії.

«Ця південнокавказька республіка вже давно перебуває у конфлікті з Брюсселем: торік Тбілісі ухвалив як спрямовані проти ЛГБТ закони, так і так званий закон про «іноземних агентів» – аналогічні заходи Кремль вживає для придушення свободи слова та громадянського суспільства», – зазначає Йозвяк.

У липні Європейська комісія надіслала грузинському уряду листа, попереджаючи про можливе зупинення безвізового режиму та вимагаючи роз’яснень щодо кількох питань до кінця серпня. Тбілісі надав відповідь, проте, за даними кількох джерел у ЄС, ця відповідь не задовольнила Брюссель.

Раніше представники Євросоюзу неодноразово заявляли, що подальше збереження безвізового режиму з Грузією залежатиме від дотримання нею демократичних принципів та прав людини.