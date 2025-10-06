Грузія: прокуратура висунула звинувачення 5 організаторам протестів 4 жовтня

Прокуратура Грузії висунула звинувачення п’ятьом опозиціонерам, членам організаційного комітету акції 4 жовтня – Пааті Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Іраклію Надірадзе, Пааті Манджгаладзе та Лаші Берідзе, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 6 жовтня.

Усіх звинувачують у організації та керівництві груповими насильницькими діями, спробі захоплення стратегічного та особливо важливого об’єкта, закликах до насильницької зміни конституційного ладу Грузії та повалення державної влади.

За твердженням прокуратури, Надірадзе, Бурчуладзе та Зоделава «закликали громадськість до необхідності здійснення «революції», в якій мали взяти участь агресивно налаштовані громадяни. За їхніми словами, вони спільно повинні були повалити владу, а для ефективного здійснення цих дій потрібно масове залучення певних груп суспільства».





У прокуратурі підкреслюють, що в той день на площі Свободи Паата Бурчуладзе нібито представив присутнім план дій, «згідно з яким учасники групового насильства повинні були негайно затримувати окремих представників влади і застосовувати різні незаконні заходи впливу щодо небажаних для них осіб», після чого Муртаз Зоделава «закликав учасників до акції вирушити колоною до будівлі адміністрації президента Грузії, яка належить до стратегічних і особливо важливих об’єктів, і захопити її силою».

Звинувачення зазначає, що «учасники групового насильства навмисне знищували муніципальне та приватне майно з використанням важких предметів та підпалів», «ображали та нападали на співробітників правоохоронних органів, закидаючи їх камінням та іншими важкими предметами».

Пред’явлені звинувачення:

Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе та Іраклій Надірадзе звинувачуються за статтями 222 про спробу групового захоплення або блокування стратегічних об’єктів чи об’єктів особливого значення, 225 про організацію, керівництво або участь у груповому насильстві та 317 – про заклики до насильницької зміни конституції. Максимальне покарання – до 9 років ув’язнення

Лашу Берідзе звинувачують у порушенні статей 222 та 225 – також до 9 років позбавлення волі

Паата Манджгаладзе – стаття 225, до 9 років позбавлення волі

У день проведення виборів до органів місцевого самоврядування 4 жовтня в Тбілісі відбулася масштабна акція протесту. Частина її учасників прорвала огорожу президентської адміністрації та спробувала проникнути до палацу. Поліція затримала всіх п’ятьох членів оргкомітету мітингу. Крім того, влада анонсувала затримання учасників акції.



