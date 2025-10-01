У Грузії напередодні місцевих виборів затримали ще одного опозиційного політика

За кілька днів до наміченої на 4 жовтня акції протесту Служба державної безпеки Грузії затримала опозиціонера, члена партії «Єдиний національний рух», депутата Тбіліського сакребуло (місцевого представницького органу) Звіада Куправа, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

На брифінгу в СДБ заявили, що Куправу затримали через відеозвернення, опубліковане ним 30 вересня на фейсбук-сторінці. Політику інкримінують «заклики до повалення влади».

Заступник голови СДБ Лаша Маградзе стверджує, що Куправа нібито «закликав громадян до зриву виборів 4 жовтня та повалення державної влади».

Читайте також: Грузія: суд зобов’язав Саакашвілі і екскерівника держохорони виплатити понад 3 млн доларів у бюджет

«Щоб замаскувати злочинний характер закликів та уникнути відповідальності, він називав вибори «російською спецоперацією», виборчу дільницю – «пунктом спецоперації», а державну владу – «Іванішвілі». Однак це, зрозуміло, не виключає злочинного характеру діяння, передбаченого Кримінальним кодексом», – сказав він.

4 жовтня у Грузії відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування. «Національний рух» заявляє про намір домогтися «мирного повалення влади» та планує акцію біля будівлі парламенту.

Раніше в Грузії затримали одного з лідерів «Нацруху» Левана Хабеїшвілі. Засновник партії, колишній президент Міхеїл Саакашвілі також відбуває багаторічний тюремний термін.

Під вартою перебувають і багато інших лідерів грузинської опозиції.



