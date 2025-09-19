Британія запровадила санкції проти пов’язаних із Грузією «прибічників війни Росії проти України»

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти колишнього генерального прокурора Грузії Отара Парцхаладзе (Романова) і бізнесмена Левана Васадзе – про це його пресслужба повідомила 19 вересня.

У Лондоні зазначають, що обмеження запровадили проти «пов’язаних із Грузією прибічників незаконної війни Путіна в Україні». Очікується, що цей крок посилить тиск на міжнародну мережу підтримки Москви.

Санкції, спрямовані на «прихованих прибічників Росії в Грузії», запроваджені на тлі посилення російського впливу в цій країні, йдеться в пресрелізі.

Обмеження щодо Парцзаладзе та Васадзе передбачають, зокрема, арешт активів, заборону на в’їзд та санкції щодо трастових послуг.

«По мірі того, як військові можливості Росії слабшають, Кремль дедалі активніше звертається до проксі в третіх країнах, в тому числі в Грузії, для підтримки своєї війни та операцій пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, санкції проти Васадзе запровадили через використання його медійних платформ для поширення проросійської дезінформації. Парцхаладзе, як зазначають в уряді, «має тісні зв’язки з Росією і найвищими ешелонами правлячої партії «Грузинська мрія».

Під санкції також потрапили два нафтових танкери, які перевозили російську нафту до грузинського порту Батумі. Британський уряд зазначає, що судна взодили до «тіньового флоту», який Кремль використовує, щоб обходити санкції на російську нафту.

За словами міністра у справах Європи Стівена Дауті, «військова машина Путіна спирається на міжнародну мережу, яка розповсюджує брехню та фінансує цей механізм».

«Ми перекриваємо ще одну лінію постачання, запроваджуючи санкції та стримуючи тих у Грузії, хто надає підтримку незаконній війні Путіна в Україні. Кремль не повинен сумніватися: Британія продовжить викривати тіньові мережі, які підживлюють Путіна», – заявив він.





До нового санкційного списку увійшли компанії Aeza International, «що бере участь у дестабілізації України через надання інтернет-послуг російським дезінформаційним кампаніям», і HeliCo Group, яка працює в транспортній галузі Росії.

Цим діям передувало рішення Великої Британії в 2024 році знизити рівень відносин із Грузією.

Як уточнює проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії з листопада по грудень 2013 року. 2023 року США запровадили проти нього санкції, мотивувавши це «посиленням російського впливу в Грузії». За даними медіа, проживаючи в Москві та зберігаючи зв’язки з російською політичною елітою, він продовжує підтримувати тісні контакти з урядом «Грузинської мрії».

Після запровадження санкцій президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила його грузинського громадянства, після чого він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов. 9 травня 2025 року його помітили серед гостей Параду перемоги на Червоній площі в Москві.

Леван Васадзе – лідер руху «Ері» («Нація» – «Єдність, Сутність, Надія»), бізнесмен, який раніше проживав у Росії. Він відомий своїми ультранаціоналістичними, гомофобними та проросійськими висловлюваннями, а також близькими зв’язками з ідеологом Кремля Олександром Дугіним. Васадзе планував брати активну участь у політичному житті Грузії, проте відійшов від нього за станом здоров’я.



