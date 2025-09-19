Доступність посилання

Новини | Політика

Єврокомісія пропонує пришвидшити відмову від російського газу: деталі 19-го пакету санкцій

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, настав час «перекрити кран»
Європейський Союз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – ці плани викладені в запропонованому 19-му пакеті санкцій, який Європейська комісія презентувала 19 вересня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Таким чином блок переглядає власний дедлайн, що спочатку був встановлений на кінець 2027 року, і прискорює заміщення російського блакитного палива на один рік. На це звернула увагу, зокрема, висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас:

«Наша мета – пришвидшити поступову відмову від російського зрідженого природного газу до 1 січня 2027 року».

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, настав час «перекрити кран».

«Ми готові до цього. Ми економимо енергію, диверсифікуємо постачання та інвестуємо в низьковуглецеві джерела енергії», – заявила вона.

Транзакції з великими енергетичними компаніями «Роснефть» і «Газпромнефть», на які поширювалися винятки, пропонується заборонити.

«Ми переслідуємо тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту з порушенням санкцій. Ми націлені на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, в тому числі Китай», – зауважила фон дер Ляєн.

Кількість суден із так званого тіньового флоту в чорних списках пропонується збільшити на 118. Загалом зараз перебувають під санкціями ЄС понад 560 таких суден.


З метою закриття фінансових лазівок, які Росія використовує для обходу санкцій, готується заборона транзакцій для більшої кількості банків у Росії та третіх країнах. Уперше будуть заборонені транзакції в криптовалютах.

«Оскільки тактика ухилення стає все більш витонченою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися попереду. Тому вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ та заборонять транзакції в криптовалютах. Ми вносимо до чорного списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. І ми обмежуємо операції з організаціями у спеціальних економічних зонах», – каже голова Єврокомісії.

Пропозиції до 19 пакету містять також нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, використовуваних на полі бою. Санкції зачеплять 45 російських та іноземних компаній, що, за словами очільниці Єврокомісії, прямо чи опосередковано підтримують російський ВПК.

«У війні, що керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення. Перш за все, коли йдеться про безпілотники», – наголосила топпосадовиця.

Фон дер Ляєн додала, що, згідно з економічним аналізом Єврокомісії, санкції «серйозно» впливають на російську економіку, свідченням чому є висока процентна ставка 17%, інфляція та запит російської влади на послаблення обмежень:

«Перегріта воєнна економіка Росії доходить до своїх меж. Ще цікавіше те, що, спілкуючись безпосередньо з партнерами, які контактують з Росією, ми чуємо, що серед перших російських запитів – послаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску, і продовжуватимемо використовувати їх, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру».

Від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європа намагалася звільнитися від залежності від РФ у постачанні енергоносіїв. Раніше Європейська комісія пропонувала законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС до 1 січня 2028 року.


