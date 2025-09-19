Єврокомісія пропонує пришвидшити відмову від російського газу: деталі 19-го пакету санкцій

Європейський Союз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – ці плани викладені в запропонованому 19-му пакеті санкцій, який Європейська комісія презентувала 19 вересня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Таким чином блок переглядає власний дедлайн, що спочатку був встановлений на кінець 2027 року, і прискорює заміщення російського блакитного палива на один рік. На це звернула увагу, зокрема, висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас:

«Наша мета – пришвидшити поступову відмову від російського зрідженого природного газу до 1 січня 2027 року».

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, настав час «перекрити кран».

«Ми готові до цього. Ми економимо енергію, диверсифікуємо постачання та інвестуємо в низьковуглецеві джерела енергії», – заявила вона.

Транзакції з великими енергетичними компаніями «Роснефть» і «Газпромнефть», на які поширювалися винятки, пропонується заборонити.

«Ми переслідуємо тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту з порушенням санкцій. Ми націлені на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, в тому числі Китай», – зауважила фон дер Ляєн.

Кількість суден із так званого тіньового флоту в чорних списках пропонується збільшити на 118. Загалом зараз перебувають під санкціями ЄС понад 560 таких суден.





З метою закриття фінансових лазівок, які Росія використовує для обходу санкцій, готується заборона транзакцій для більшої кількості банків у Росії та третіх країнах. Уперше будуть заборонені транзакції в криптовалютах.

«Оскільки тактика ухилення стає все більш витонченою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися попереду. Тому вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ та заборонять транзакції в криптовалютах. Ми вносимо до чорного списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. І ми обмежуємо операції з організаціями у спеціальних економічних зонах», – каже голова Єврокомісії.

Пропозиції до 19 пакету містять також нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, використовуваних на полі бою. Санкції зачеплять 45 російських та іноземних компаній, що, за словами очільниці Єврокомісії, прямо чи опосередковано підтримують російський ВПК.

Читайте також: ГУР заявляє про виявлення 45 іноземних компонентів у російському реактивному «Герань-3»

«У війні, що керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення. Перш за все, коли йдеться про безпілотники», – наголосила топпосадовиця.

Фон дер Ляєн додала, що, згідно з економічним аналізом Єврокомісії, санкції «серйозно» впливають на російську економіку, свідченням чому є висока процентна ставка 17%, інфляція та запит російської влади на послаблення обмежень:

«Перегріта воєнна економіка Росії доходить до своїх меж. Ще цікавіше те, що, спілкуючись безпосередньо з партнерами, які контактують з Росією, ми чуємо, що серед перших російських запитів – послаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску, і продовжуватимемо використовувати їх, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру».

Від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європа намагалася звільнитися від залежності від РФ у постачанні енергоносіїв. Раніше Європейська комісія пропонувала законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС до 1 січня 2028 року.



