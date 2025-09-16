Президентка Єврокомісії повідомила про розмову з Трампом щодо санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила ввечері 16 вересня, що мала «плідну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Темою діалогу було «посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів», написала вона в мережі Х.

«Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптовалют, банків та енергетики. Воєнна економіка Росії, підтримувана доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Єврокомісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії», – вказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Наразі лише три країни НАТО імпортують російську сиру нафту: це Угорщина, Словаччина, які на понад 85% залежні від російської нафти, а також Туреччина. Проте в Будапешті продовжують наполягати, що не підтримують російську економіку.

Словаччина та Угорщина можуть імпортувати нафту від інших постачальників трубопроводом Adria через Хорватію, але за вищою ціною. Політика ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року зобов’язує ці країни диверсифікувати постачальників.

Україна у серпні завдала кількох ударів по російському нафтопроводу «Дружба», що спричинило тимчасові затримки з постачанням нафти до Угорщини та Словаччини. У відповідь на критику Будапешта в Києві порадили Угорщині диверсифікувати постачання енергоносіїв.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ ЄС, уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російських енергоресурсів до кінця 2027 року.