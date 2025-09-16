В уряді Угорщини заявили про «велике розуміння» з боку США щодо купівлі російської нафти  

Сполучені Штати з розумінням ставляться до питання імпорту російської нафти Угорщиною, заявив 16 вересня журналістам у Брюсселі угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока. Про це він сказав перед засіданням міністрів, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Американські партнери прекрасно розуміють особливе становище Угорщини й Словаччини та виявляють велике розуміння. В деяких аспектах вони показують навіть більше розуміння, ніж наші європейські партнери», – сказав Бока та наполіг, що угорці перебувають «в прямому контакті» з американськими партнерами, а не ведуть переговори «через пресу».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Наразі лише три країни НАТО імпортують російську сиру нафту: це Угорщина, Словаччина, які на понад 85% залежні від російської нафти, а також Туреччина. Проте в Будапешті продовжують наполягати, що не підтримують російську економіку.

«Я думаю, вони (США – ред.) чудово усвідомлюють, що майбутнє російської воєнної економіки не залежить від Угорщини й Словаччини, які разом мають населення менш ніж 50 мільйонів і складають менш ніж 2% валового національного доходу ЄС. Тож я не думаю, що саме Угорщина й Словаччина тримають російську воєнну економіку на плаву», – заявив угорський міністр.

Словаччина та Угорщина можуть імпортувати нафту від інших постачальників через трубопровід Adria через Хорватію, але за вищою ціною. Політика ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року зобов’язує ці країни диверсифікувати постачальників.





Тим часом Україна у серпні завдала кількох ударів по російському нафтопроводу «Дружба», що спричинило тимчасові затримки з постачанням нафти до Угорщини та Словаччини. У відповідь на критику Будапешта в Києві порадили Угорщині диверсифікувати постачання енергоносіїв.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ ЄС, уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російських енергоресурсів до кінця 2027 року.



