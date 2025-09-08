США закликають ЄС припинити закупівлю нафти і газу в РФ в обмін на санкції

Європейські країни мають відмовитися від закупівлі російської нафти та газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Про це у розмові з Financial Times повідомив міністр енергетики США Кріс Райт.

Він наголосив, що доходи від експорту енергоресурсів Росія може використати для фінансування військової операції. За словами міністра, якщо Європа перестане купувати російське паливо, це позитивно вплине і підштовхне США до більш агресивних санкцій.

Як альтернативу Райт запропонував замінити російські енергоресурси американським зрідженим природним газом, бензином та іншими продуктами. За його словами, це дозволить ЄС виконати умови торговельної угоди зі США, згідно з якою європейські країни мають закупити американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів до кінця 2028 року.

США вважають, що такий сценарій вигідний Європі та з економічного погляду.

Джерела Associated Press раніше повідомляли, що 8 вересня група європейських чиновників на чолі з представником ЄС із санкцій Девідом О’Салліваном вирушить до США для обговорення можливих заходів економічного тиску на Росію, у тому числі нових санкцій.

Питання обмежень раніше порушувалося президентом США Дональдом Трампом на онлайн-зустрічі з європейськими лідерами 4 вересня. За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо Москва продовжить ухилятися від конкретних мирних переговорів, США та Європа спільно запровадять додаткові санкції, координуючи дії в рамках первинних та вторинних заходів.

Трамп у неділю ствердно відповів на запитання журналістів, чи він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії у зв’язку з її війною проти України.



