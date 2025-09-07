Трамп заявив, що готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії, про це він сказав під час брифінгу для преси перед Білим домом.

На питання журналістів щодо того, чи готовий Білий дім ввести санкції проти Кремля і «покарати» президента РФ Володимира Путіна, Трамп відповів ствердно.

«Я готовий», – каже президент США.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі NBC зазначив, що Сполучені Штати готові до «подальшого посилення тиску на Росію», але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Президент Трамп говорив же про те, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня.

Трамп також заявляв, що сподівається на організацію тристоронньої зустрічі лідерів Росії, України і США, але при цьому говорив, що, можливо, Україна і Росія ще не готові до миру.

Трамп не виключав запровадження санкцій і мит проти торгових партнерів Росії (де-факто проти Індії мита, пов’язані з купівлею російської нафти, вже діють), не виключивши при цьому і тиску на Україну.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Між сторонами залишаються великі розбіжності – з питань територій і гарантій безпеки після завершення війни.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.