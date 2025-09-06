Суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати іноземну допомогу

Апеляційний суд округу Колумбія 6 вересня відхилив спробу адміністрації президента США Дональда Трампа заблокувати рішення нижчої інстанції, яке забороняло одностороннє скорочення витрат на іноземну допомогу, пише видання Reuters.

Таким чином, уряд зобов’язаний у «стислі терміни» спрямувати приблизно 11 мільярдів доларів на проєкти, вже затверджені Конгресом США.

Рішення ухвалене за кілька днів після того, як суд першої інстанції постановив, що ці кошти мають бути витрачені до завершення дії конгресійного дозволу у вересні.

Наприкінці серпня адміністрація Трампа подала термінову апеляцію до Верховного суду, домагаючись зупинення 12 млрд доларів іноземної допомоги.

При цьому, 13 серпня Федеральний апеляційний суд США скасував судову заборону, що зобов’язувала Держдепартамент продовжувати виплати іноземної допомоги. Таке рішення є перемогою президента Трампа.

Майже відразу ж після інавгурації на другий президентський термін, 20 січня 2025 року, Трамп призупинив на 90 днів фінансування всієї іноземної допомоги. Далі її надання взагалі було скасоване. Він неодноразово називав надання іншим країнам допомоги від США «марнотратством».



