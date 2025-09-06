Трамп висловив сподівання, що Білорусь звільнить сотні політв’язнів «найближчим часом»

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.

«Я вважаю, що вони звільнять багатьох із цих 1400 людей», – сказав Трамп журналістам 5 вересня, додавши, що це може статися «вже найближчим часом». Подробиць він не навів.

15 серпня президент США заявив, що він зателефонував Лукашенкові. Це сталося за кілька годин до саміту Трампа на Алясці з президентом Росії Володимиром Путіним, який має тісні зв’язки з Лукашенком. Трамп тоді написав у соціальних мережах, назвавши Лукашенка «шановним президентом», що його розмова була зосереджена на звільненні політичних в’язнів.

Для Лукашенка, якого Захід довго критикував й ізолював як диктатора і вірного союзника Путіна, дзвінок Трампа став дипломатичним проривом.

Марина Касінерова з Dissidentby, групи, яка підтримує політичних в’язнів, заявила, що точна кількість політв’язнів у Білорусі невідома. «Система зробила все, щоб приховати злочини проти прав людини, зокрема закрила судові розклади», – сказала вона.

Білоруський правозахисний центр «Вясна» повідомив, що станом на 6 вересня він задокументував дані про 1197 осіб у Білорусі, яких вважають політичними в’язнями. «Більшість із цих людей стали об’єктом політично мотивованого кримінального переслідування у зв’язку з подіями, що відбулися під час і після президентських виборів у серпні 2020 року», – заявила група.

У 2020-му країну сколихнули масові протести після того, як за підсумками президентських виборів виборча комісія заявила про перемогу Лукашенка, який обійняв посаду на шостий термін поспіль. Опозиція й західні уряди стверджують, що голосування було сфальсифіковане.

Це призвело до жорстоких репресій з боку білоруської влади і масових арештів людей, пов’язаних з вуличними протестами.

За останні п’ять років 8532 особи зіткнулися з політично мотивованими кримінальними звинуваченнями, а 7299 були засуджені, повідомила «Вясна».

Серед ув’язнених у Білорусі – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, якого заарештували в червні 2020 року.

Правозахисники кажуть, що звільнення сотень політичних в’язнів було б дуже бажаним, але наголошують, що якщо репресії не припиняться, то такий крок буде радше тактичним маневром, ніж системною зміною.