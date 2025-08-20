19 нобелівських лауреатів просять Трампа домогтися звільнення 1300 білоруських політв’язнів

Дев’ятнадцять лауреатів Нобелівської премії підписали відкритий лист президенту США Дональду Трампу, в якому закликають його чинити тиск на Олександра Лукашенка, щоб він звільнив 1300 політичних в’язнів. Про це повідомляє Reuters.

У листі Трампу висловлюється подяка за те, що він порушив це питання в телефонній розмові з Лукашенком минулого тижня. Наразі президента США закликають зробити більше.

«Ми з повагою закликаємо вас продовжити активні зусилля щодо негайного звільнення всіх в’язнів сумління в Білорусі. Їхнє звільнення не лише відновить справедливість для народу, а й відкриє шлях до примирення та діалогу», – йдеться у листі.

Серед тих, хто підписав лист: лауреат Нобелівської премії миру Оскар Аріас, лауреати премій з літератури Світлана Алексієвич та Герта Мюллер, а також 16 лауреатів премій з фізики, хімії, медицини та економіки.

Підписанти також закликали покласти край політично вмотивованим переслідуванням, щоб сприяти поверненню білорусів, які масово втікали за кордон після придушення Лукашенка масових вуличних протестів через спірні вибори 2020 року.

У середині серпня Трамп написав про розмову з Олександром Лукашенком у соцмережі Truth, заявивши, що подякував йому за звільнення 16 ув’язнених. Білоруська влада помилувала 21 червня опозиціонера Сергія Тихановського, колишнього журналіста білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Карнея, ексдоцента Мінського лінгвістичного університету Наталю Дуліну та ще кількох політв’язнів. Більшість із них вивезли до Литви.

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Лукашенком, якого західні країни роками ігнорували через порушення прав людини та підтримку Росією війни в Україні. Трамп отримав від Лукашенка запрошення прилетіти до Мінська.

З середини 2024 року в Білорусі звільнили кілька сотень людей, засуджених за «екстремізм» та інші політичні злочини, що, на думку аналітиків, є спробою Лукашенка послабити свою ізоляцію від Заходу. Хоча сам Лукашенко заперечує наявність політв’язнів у країні, переслідування громадян за протести та інакодумство триває й досі.