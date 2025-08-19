Вибір редакції: світ
Трамп закликав Лукашенка звільнити політв’язнів: три можливі сценарії
Дональд Трамп зателефонував Олександру Лукашенку і двічі після цього згадав про звільнення понад тисячі білоруських політв'язнів.
Політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Валерій Карбалевич аналізує три можливі сценарії подальшого розвитку подій.
Президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на тему політичних в’язнів у Білорусі у своїй соцмережі Truth Social.
17 серпня, відповідаючи на коментар одного з користувачів, він написав:
«Дякую Білорусі та її могутньому лідерові. Я сподіваюся, що 1 300 осіб також будуть незабаром звільнені!»
Слід трохи повернутися назад.
На урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності Білорусі 1 липня Олександр Лукашенко згадав про звільнення політв’язнів, нібито сперечаючись із якимось анонімним опонентом:
«Кричить: «Ось якщо Трамп скаже хоч одне слово, він побіжить, він випустить, він відпустить, ще щось». Як тільки Трамп наважиться сказати хоч одне слово (наші журналісти вже про це сказали) – будь-які розмови з американцями припиняться»
Останніми днями Трамп сказав не одне слово про звільнення політв’язнів, а значно більше – двічі публічно звертався до цієї теми. Однак ніяких ознак того, що «будь-які розмови з американцями припиняться», немає.
Трамп виводить Лукашенка з ізоляції?
Навпаки, за словами прессекретаря білоруського лідера Наталії Ейсмонт, Лукашенко сказав Трампу про звільнення політв'язнів, що «ми не зупиняємося і в цьому напрямку працювали і працюємо».
І справа не лише в компліментах, якими Трамп обсипав Лукашенка («дуже шанований президент Білорусі», «могутній лідер»). Хоча і це важливо – будь-якому політику від таких слів запаморочиться голова. Тим паче Лукашенку це приємно, бо він, очевидно, відчуває психологічний дискомфорт через те, що західні країни вже п’ять років не визнають його президентом Білорусі.
Трамп фактично виводить Лукашенка з ізоляції.
А це – надзвичайно цінно для очільника Білорусі.
Можна припустити, що саме заради візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога Лукашенко звільнив 14 політв’язнів.
А дзвінок самого Трампа коштує значно дорожче. Адже це не просто ввічлива розмова – це квиток до повернення у велику політику.
Що далі?
Тут можливі кілька несподіваних варіантів:
Сценарій №1: Миротворчий саміт у Мінську
Найрадикальніший варіант – саміт лідерів Росії, України та США в Мінську.
Проблема в тому, що складно знайти місце для зустрічі, яке влаштовувало б усіх. Путін не поспішає виїжджати за кордон через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. А Мінськ його цілком влаштовує.
Після саміту на Алясці Путін запропонував наступну зустріч у Москві. Але навряд чи це влаштує Трампа – його і так звинувачують у проросійських симпатіях, а поїздка в Москву лише додасть приводу для критики.
А ось Мінськ може бути прийнятним варіантом: Білорусь – союзник Росії, але офіційно незалежна держава. Якщо до візиту Трампа додасться ще й звільнення політв’язнів, це можна буде подати як тріумф американської дипломатії: і до миру в Україні привів, і ще білоруське гуманітарне питання вирішив.
Те, що Байден не зміг зробити за п’ять років санкцій, Трамп вирішив за кілька місяців.
Єдина проблема – Мінськ як місце перемовин не влаштовує Зеленського, бо Україна вважає Білорусь співагресором. Але ставки для Києва зараз дуже високі, і, можливо, місце зустрічі не буде принциповим.
У перші тижні війни саме в Білорусі пройшли три раунди перемовин між Росією та Україною – і лише потім вони перемістилися до Стамбула.
Що ж до Лукашенка – для нього повернення до 2015 року, коли Мінськ приймав лідерів Німеччини, Франції, Росії та України – майже недосяжна мрія.
Але якщо вона може здійснитися, якщо тут будуть укладені історичні угоди «Мінськ-3», – задля цього можна звільнити всіх політв’язнів. Важко уявити, що Трамп та інші лідери приїдуть у Мінськ, а в той час у білоруських тюрмах залишатиметься понад тисяча несправедливо засуджених людей.
Сценарій №2: Особиста зустріч Трампа з Лукашенком
Більш реалістичний варіант – саміт у Білорусі не відбудеться. Тоді постане питання зняття санкцій. І це складне питання, бо воно пов'язане з антиросійськими санкціями і потребує погодження з Євросоюзом. А позиція ЄС щодо режиму Лукашенка дуже жорстка. США можуть натиснути на Брюссель, але з якою метою? Щоб Лукашенко допоміг у спілкуванні з Путіним? Для європейських політиків це звучить дивно.
У розмові Трампа з Лукашенком 15 серпня звучав такий момент: Трамп заявив, що «з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому».
А прес-служба Лукашенка повідомила, що той запросив Трампа з родиною до Мінська, і запрошення нібито було прийнято.
Це була просто дипломатична ввічливість? Чи за цим стоять серйозні плани? Якщо зустріч таки відбудеться – це також може стати шансом для звільнення політв’язнів.
Сценарій №3: Продовження не буде
І ще один варіант: якщо США не дочекаються звільнення політв’язнів (можливо, не всіх 1300, але хоча б половини), інтерес команди Трампа до цієї теми може згаснути.
Таке вже траплялося не раз: президент США захоплювався якоюсь ідеєю, але якщо не бачив швидких результатів, його інтерес зникав. Тоді цей дзвінок залишиться просто епізодом.
Хто сьогодні пам’ятає, що у 2021 році Лукашенку двічі дзвонила канцлер Німеччини Ангела Меркель, а у 2022 – президент Франції Еммануель Макрон?
Переглянути всі оновлення за день
Гарантії безпеки: що означатиме угода, «подібна до статті 5», для України?
Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення бойових дій на тлі триваючого вторгнення Росії в Україну, і тепер спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф виніс у центр уваги термін «подібні до статті 5».
Стів Віткофф заявив CNN 17 серпня, що під час саміту на Алясці було досягнуто згоди, що Вашингтон і його союзники можуть надати Україні «гарантії, здатні змінити хід гри», у формі «захисту, подібного до статті 5», хоча конкретики він не навів.
Він також зазначив, що після зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним Росія не заперечуватиме проти такого варіанту як частини потенційного мирного плану.
Фраза «подібні до статті 5» походить від 5-ї статті договору НАТО, ключового положення, яке визначає, що збройний напад на одного члена вважається нападом на всіх.
Всупереч поширеній думці, стаття 5 не зобов'язує країни НАТО автоматично втручатися у війну на захист іншого члена альянсу, якщо на нього напали.
Насправді вона говорить про те, що кожен член НАТО «допоможе Стороні або Сторонам, на які було здійснено напад, негайно, індивідуально та спільно з іншими Сторонами, вживаючи таких дій, які він вважає необхідними, включаючи застосування збройної сили».
З моменту створення НАТО у 1949 році стаття 5 застосовувалася лише один раз – після терактів 11 вересня. Це призвело до операцій під проводом альянсу та заходів підтримки, хоча внесок країн-членів відрізнявся за масштабами та термінами.
Угода, подібна до статті 5, ймовірно, використовувала б концепцію колективного захисту поза рамками договору НАТО. Вона не зробила б Україну членом альянсу – чого Трамп, до речі, прямо не підтримує.
Також вона не запускала б автоматично механізми інтегрованої структури НАТО; натомість ідеться про спеціальну угоду, яку укладуть ті країни, що готові до неї приєднатися.
Що може означати «подібне до статті 5»?
Будь-яка паралельна система для України повністю залежатиме від тексту, узгодженого сторонами.
Важливим є не формулювання, а деталі: хто, до чого, як швидко та рішуче зобов’язується діяти у разі нового нападу на Україну.
Саме ці деталі і викликають скептицизм.
Українці обережно ставляться до розмитих обіцянок після Будапештського меморандуму 1994 року, який надав Україні «гарантії безпеки» в обмін на відмову від ядерної зброї, успадкованої після розпаду СРСР.
Ці гарантії не змогли зупинити агресію Росії.
І скептицизм – не лише з боку України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що проблема Києва не у відсутності гарантій, а в тому, що їх не дотримуються.
«22 квітня 2004 року Володимир Путін урочисто ратифікував Договір про російсько-український кордон. Варто просто дотримуватись його – і війна завершиться», – написав він у X.
Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала цю ініціативу та заявила, що ЄС «готовий зробити свою частину».
«Як я неодноразово казала, Україна має стати сталевим дикобразом – неїстівним для потенційного загарбника», – сказала вона.
Із геополітичної точки зору, ця пропозиція породжує парадокс. Якщо гарантії дійсно будуть еквівалентними стримуючому ефекту НАТО, чому Кремль погодився б на них?
Можлива відповідь – Москва може вважати ненатовські гарантії менш автоматичними чи обов’язковими, ніж членство в альянсі, або такими, що підлягають переговорам щодо обсягу чи географії.
Коли на CNN Віткоффу прямо поставили запитання, чи дозволить Росія «гарантії за статтею 5 НАТО», він відповів:
«Я сказав, що ми досягли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати гарантії безпеки з формулюванням, подібним до статті 5».
У той же час, якщо ці гарантії будуть надто розмитими, щоб отримати схвалення Росії, вони ризикують не стримати нікого – а найменше Москву.
Зеленський вимагає гарантій безпеки, але чи готовий їх надати Трамп?
ВАШИНГТОН – Володимир Зеленський, підтриманий ключовими європейськими союзниками, прибув у США, щоб зустрітися із президентом Дональдом Трампом. Експерти кажуть, що це може стати ключова зустріч для перспектив завершення війни.
Які шанси, що Україна отримає гарантії безпеки від США? Якими вони можуть бути? Чи є небезпека, що Трамп може схилитися до позиції Росії на тлі зустрічі на Алясці?
«Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати», – написав Трамп у Truth Social у серії постів пізно ввечері 17 серпня, за кілька годин до запланованої зустрічі в Білому домі.
Дональд Трамп, який намагався виступити посередником у припиненні повномасштабної війни, також повторив, що Україні доведеться поступитися суверенною територією Росії в будь-якій мирній угоді. Цю ідею Київ та його європейські союзники постійно відкидають.
«Пам’ятаєте, як це починалося. Ніякого повернення Криму, відданого Обамою (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО», – додав Трамп, маючи на увазі попередника президента Барака Обаму та той факт, що Росія окупувала та незаконно анексувала Кримський півострів у 2014 році.
Володимир Зеленський, який прибув до Сполучених Штатів пізно ввечері 17 серпня, опублікував заяву, в якій висловив вдячність Трампу за запрошення та сказав, що «ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну».
Зеленський згадав про втрату Криму, до якої Україну «змусили», але не відповів безпосередньо на зауваження Трампа. «я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру».
Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є отримання від американського лідера надійних гарантій безпеки проти подальшої російської агресії, що, за словами американських чиновників, є цілком реальним після місяців риторики, що ставила це під сумнів.
Стів Віткофф, посланець, якого вважають одним із ключових переговірників США з Москвою, сказав, що Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися надати Україні «надійні гарантії безпеки».
«Нам вдалося домогтися такої поступки [від Путіна]: щоб Сполучені Штати могли запропонувати захист, подібний до статті 5, що є однією з реальних причин, чому Україна хоче бути в НАТО», – сказав Віткофф у програмі CNN «State of the Union».
«Ми вперше почули, що росіяни погодилися на це», – додав Віткофф, назвавши це «проривом».
Зеленський, який давно висловлював бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих», заявив, що він домагатиметься більш детальної інформації з цього питання на зустрічі, яка має розпочатися у Вашингтоні о 20:15 за київським часом.
«Немає жодних подробиць про те, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, роль Європи та що може зробити ЄС – і це наше головне завдання: нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як 5-та стаття НАТО», – сказав він, маючи на увазі пункт договору альянсу, який говорить, що напад на одного члена вважається нападом на всіх.
«Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові брати участь у гарантіях безпеки для України», – заявив пізніше Зеленський у Telegram.
Американські урядовці вже давно відкидають членство Києва в НАТО і в минулому неохоче говорили про прямі гарантії безпеки для України. Представники адміністрації заявили, що будь-які гарантії будуть поза межами НАТО.
Зустріч відбулася після того, як Трамп прийняв Путіна на саміті на Алясці, який, здавалося, не приніс жодних результатів, але викликав занепокоєння Києва та його союзників щодо того, що критики сприйняли як схиляння Трампа до позиції Кремля щодо припинення конфлікту, який переріс у повномасштабну війну з вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.
Найбільше занепокоєння для України та її прихильників викликали заяви Трампа про те, що Київ буде змушений піти на поступки Росії в межах «обміну територіями».
Також викликали занепокоєння коментарі Трампа про те, що негайне припинення вогню, за яке давно виступають Вашингтон, Київ та європейські лідери, більше не є бажаним наступним кроком.
Натомість Трамп, який, здається, поділяє побажання Путіна, заявив, що сторони повинні вести переговори з метою укладення повного мирного договору, що, ймовірно, займе набагато більше часу і, на думку критиків, дасть Росії час для досягнення подальших перемог на полі бою над українськими захисниками, які мають менше військ і озброєння.
Європейські лідери, багато з яких 17 серпня провели відеоконференцію для обговорення війни в Україні, заявили, що поїдуть до Вашингтона, щоб підтримати Зеленського під час його зустрічі з Трампом, хоча поки що не зрозуміло, в яких засіданнях вони братимуть участь.
«Я приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі завтра», – сказала у неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Після заяви фон дер Ляєн низка європейських лідерів, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, також оголосили про свої плани відвідати Вашингтон.
Очікується, що до них приєднаються президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.
Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає підтримку європейських лідерів дуже важливою.
«В нас є позиція, висловлена президентом, вона єдина і консолідована. Очевидно, що несе прагматичні розмови про те, як відстоювати національні інтереси, досягати миру і на яких параметрах, тому очевидно, що сьогоднішня розмова не полягає у «так» чи «ні» на пропозиції Російської Федерації. Вона полягає в тому, яким чином досягти перемир'я, припинення вогню і рухатись в бік сталого і справедливого миру. Очевидно, що це буде дуже креативна розмова, яка не вкладається у той фрейм чи програмування, яке закладає та ж Російська Федерація», – сказав він Радіо Свобода.
Консалтингова компанія Eurasia Group зазначила, що «європейські лідери мають три ключові цілі... уточнити деталі можливих гарантій безпеки США для України; працювати над підготовкою до можливої тристоронньої зустрічі між президентами Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також стримати ідею обміну територіями».
У міру того як дипломатична діяльність набирала обертів, вбивства на території України також тривали.
Мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що в результаті російського ракетного удару по місту на північному сході України, поблизу російського кордону, за ніч загинули три людини і 17 отримали поранення.
П'ять речей, які потрібно знати перед самітом на Алясці
Тож, сьогодні, 15 серпня, президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін уперше за шість років зустрічаються віч-на-віч.
Основною причиною зустрічі є намагання американського президента, як він неодноразово сам про це казав, зупинити кровопролитну війну в Україні, яку вже четвертий рік веде Російська Федерація.
Ось що потрібно знати, щоб розуміти хід і значення цих подій.
Чого хоче Путін?
Багато аналітиків вважають зустріч із Дональдом Трампом перемогою Володимира Путіна самою по собі, оскільки російський лідер прагне покласти край своїй міжнародній ізоляції. Іншими словами, все зводиться до можливості для фотосесії.
Жоден великий західний лідер не зустрічався з Путіним з моменту повномасштабного вторгненняЯна Кобзова
«Жоден великий західний лідер не зустрічався з [Путіним] з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер він проводить саміт з президентом США без жодних поступок з його боку», – каже Яна Кобзова, яка була радником з питань зовнішньої політики колишнього президента Словаччини Зузани Чапутової.
Окрім цього, цілі Путіна залишаються практично незмінними з початку війни.
«Кремль відчуває, що зараз має перевагу на полі бою, тому, якщо він не може отримати поступки дипломатичним шляхом, він може просто продовжувати просуватися вперед на полі бою», – додає Кобзова.
З цієї причини очікується, що Путін чинитиме опір примусу погодитися на припинення вогню.
Чого хоче Трамп?
Трамп заявив, що хоче використати саміт, щоб «підготувати план» для наступної зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського.
«Я думаю, що це буде хороша зустріч, але важливішою буде друга зустріч, яку ми матимемо. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми привеземо деяких європейських лідерів, а можливо, й ні», – сказав Трамп 14 серпня.
Трамп також чітко дав зрозуміти, що хоче досягти припинення вогню якомога швидше, як першого кроку до тривалого врегулювання. Але деякі аналітики кажуть, що Путін спробує замутити ситуацію, пропонуючи інші винагороди.
Джим О'Браєн, який обіймав посаду помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії в адміністрації Байдена, каже, що Путін, ймовірно, запропонує Трампу фінансові стимули, щоб уникнути узгодження конкретних деталей припинення вогню.
«Можуть з'явитися двосторонні домовленості, особливо щодо комерційних угод, що вигідні кільком американським компаніям», – сказав він.
А як щодо Зеленського?
Зеленський хоче місця за столом переговорів. Президент України, що помітно, виключений з переговорів і попереджає, що рішення, прийняті за його відсутності, будуть безглуздими.
Можуть бути комерційні домовленості, що вигідні кільком компаніям СШАДжим О’Брайєн
Тема територіальних поступок – це те, проти чого Зеленський неодноразово виступав.
Трамп заявив перед самітом, що не змушуватиме Київ здавати територію, але його припущення, що Путін і Зеленський можуть «поділити речі», викликає тривогу в Києві.
Такі вимоги не лише важко прийняти Зеленському, але й неймовірно важко продати їх українській громадськості.
Зеленський сподіватиметься, що Трамп і Путін не погодяться на те, на що він не може погодитися, створюючи враження у Білому домі, що саме Зеленський нібито є перешкодою на шляху до миру.
Яка ситуація на полі бою?
Росія займає окупує одну п'яту частину, або 114 500 квадратних кілометрів, території України.
Лінія фронту простягається приблизно на 1000 кілометрів через Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Обидві сторони продовжують зазнавати великих втрат, але як стверджує Україна, українська армія, яка весь час штурмує українські позиції має набагато більші втрати.
Це втілює російську стратегію, яка, за словами військових аналітиків, передбачає обмін важкими втратами на полі бою на невеликі, але стійкі здобутки.
Нещодавно російські моторизовані групи здійснили прорив лінії фронту на Донбасі на 10 кілометрів на Покровському напрямку.
Деякі військові експерти називають це не проривом, а проникненням. Генштаб ЗСУ повідомив 14 серпня, що російські штурмовики ліквідовані.
Українські дрони нищать НПЗ Росії, атакують аеродроми і об'єкти, пов'язані із виробництвом «шахедів» на російській територіях .
Що буде далі?
Трамп припустив, що друга тристороння зустріч може відбутися швидко – і, можливо, також на Алясці.
Ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпекиМарко Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо 14 серпня висловився про умови, які необхідно виконати для досягнення міцного миру.
«Я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки. Треба буде обговорити, знаєте, територіальні суперечки та претензії, а також те, за що вони воюють», – сказав Рубіо.
Росія продовжуватиме наполягати на тому, що необхідно усунути те, що вона називає «першопричинами» конфлікту, що є кремлівським кодом для покладення краю надій України на членство в НАТО та кроків для фактичного роззброєння українських військових.
Цілі кожної сторони суперечать червоним лініям іншої. Мир не настане швидко чи легко.
«Талібан» витісняє афганських жінок із суспільного життя – ООН
ООН стверджує, що укази Талібану позбавили афганських жінок доступу до освіти, роботи та громадських місць, що штовхає країну на межу гендерного апартеїду.
Через чотири роки після того, як «Талібан» повернув владу в Афганістані, Організація Об'єднаних Націй стверджує, що ультраконсервативна група «ближча, ніж будь-коли, до досягнення свого бачення суспільства, яке повністю викреслює жінок із громадського життя».
Від моменту повернення до влади 15 серпня 2021 року посадовці «Талібану» запровадили низку драконівських правил, які позбавляють афганських жінок та дівчат їхніх прав та гідності, повідомила 11 серпня Агенція з питань гендерної рівності ООН.
Укази, ухвалені «Талібаном», що обмежують права жінок та дівчатООН
Уряд, очолюваний «Талібаном», заборонив дівчатам відвідувати школу після шостого класу, а жінкам заборонено займатися більшістю робіт та політичним життям. Вони також повинні дотримуватися суворого ісламського дрес-коду поза межами своїх домівок.
Новий звіт Місії ООН з допомоги Афганістану (UNAMA) підтверджує попередження, видане структурою «ООН Жінки», про численні випадки затримання жінок інспекторами Міністерства Міністерства пропаганди чеснот та запобігання гріхам – поліції моралі Афганістану – за нібито порушення вимог дрес-коду.
«Укази, ухвалені «Талібаном», що обмежують права жінок та дівчат, взаємодіють між собою, створюючи неминуче коло, яке відводить жінок у приватний простір та підвищує їхню вразливість», – заявила структура «ООН Жінки».
Махрам
ООН стверджує, що понад 78 відсотків афганських жінок втратили доступ до освіти, роботи чи навчання з моменту повернення «Талібану» до влади.
Наприклад, у західному місті Герат, за даними UNAMA, десяткам жінок, яких вважали такими, що не дотримуються правил хіджабу, у травні було заборонено відвідувати ринки або користуватися громадським транспортом. Кілька жінок були затримані, доки їхні родичі не принесли їм одяг, щоб повністю прикритися, йдеться у звіті.
Талібан заборонив жінкам подорожувати без супроводу чоловіка-опікуна, що в деяких випадках позбавляло жінок доступу до медичної допомоги та інших життєво важливих послуг.
За даними UNAMA, поліція моралі «Талібану»доручила медичним клінікам, урядовим установам, магазинам, ринкам і водіям таксі по всій країні відмовляти в послугах жінкам, яких не супроводжує чоловік-родич (так званий махрам).
Наприклад, у Верхньому Майвандському районі південної провінції Кандагар інспектори «Талібану» нагадали водіям, туристичним агентам та мандрівникам на місцевій автостанції, що жінкам та дівчатам заборонено подорожувати без махрамів.
Поліція моралі Кандагару також вимагала, щоб медичних працівників супроводжував на роботу чоловік-опікун із «посвідченням особи махрама». Такі посвідчення видаються Департаментом охорони здоров'я, очолюваним «Талібаном», і вони встановлюють зв'язок між власником посвідчення та медичною працівницею.
Інші порушення прав
Дитячі шлюби також стали більш поширеними, і «жінки все частіше зазнають насильства як удома, так і поза ним», – заявила ООН.
Жінки живуть коротшим і менш здоровим життямООН
ООН-жінки прогнозують, що перешкоди в отриманні медичної допомоги жінками збільшать рівень материнської смертності в Афганістані на 50 відсотків до 2026 року.
Повідомляється, що багато смертей були спричинені ускладненнями вагітності, яких можна було запобігти, що посилюються гострою нестачею кваліфікованих акушерок та недостатньою кількістю ресурсів у системі охорони здоров’я.
Очікується, що нестача спеціалістів у найближчі роки стане ще більш жахливою, оскільки «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах і закрив приватні школи, які пропонували курси акушерства, медсестринства та лабораторної допомоги.
ООН попередила, що наслідки репресивної політики «Талібану» щодо жінок в Афганістані «є руйнівними».
«Жінки живуть коротшим і менш здоровим життям», – заявило агентство ООН.
Становище жінок і дівчат в Афганістані стає «дедалі неприйнятнішим» за часів «Талібану», заявило агентство, і попередило, що «без термінових дій ця неприйнятна реальність стане нормалізованою, а жінки та дівчата будуть повністю виключені» з суспільного життя.
Білоруський «Моноліт» у російських «Іскандерах» і «Калібрах». Як завод у Вітебську заробляє на війні проти України
Із початком повномасштабної війни Росії проти України прибуток вітебського радіозаводу «Моноліт» зріс майже у шість разів. Як показало розслідування Білоруської служби Радіо Свобода, підприємство, що з 2011 року належить російським власникам, стало санкційним вікном для російської оборонки ще з 2014-го. Не потрапивши під західні санкції, «Моноліт» продовжує постачати абсолютну більшість своєї продукції до Росії.
Розслідування проведене за допомогою інформації від українського проєкту «Слідство.Інфо», а також «Білоруського розслідувального центру».
Навесні цього року указом очільника Білорусі Олександра Лукашенка за досягнення високих результатів економічного розвитку вітебський завод «Моноліт» удруге поспіль занесли на білоруську Республіканську дошку пошани. І справді, якщо подивитися звітність підприємства, починаючи з 2022 року, воно демонструє надзвичайні показники прибутку.
Як з’ясувала Білоруської служби Радіо Свобода, це економічне диво може бути безпосередньо пов’язане з війною Росії проти України і збільшенням постачання продукції російському військово-промисловому комплексу.
Директор підприємства Олександр Шумахер публічно не приховує того факту, що абсолютну більшість своєї продукції завод «Моноліт» відправляв і відправляє досі для російської військової промисловості, навіть після початку повномасштабної війни Росії проти України.
97% продукції йде на експорт до Росії. Її споживач – військова промисловістьОлександр Шумахер
Так, у жовтні 2020 року державне інформаційне агентство «БелТА» цитувало Олександра Шумахера:
«97% продукції (заводу «Моноліт» – ред.) йде на експорт до Росії. Її споживач – військова промисловість».
У березні 2024 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, газета Вітебського міського виконавчого комітету «Віцьбічи» писала зі слів Шумахера так:
«Моноліт» фактично повністю зав’язаний на обслуговуванні військово-промислового комплексу Росії, питома вага експорту до якого перевищує 99%».
Голова Вітебського облвиконкому Олександр Суботін тоді ж, у 2024 році, зазначав, що завод працює «системно і за останні два роки демонструє результат, який «не може не задовольняти».
Російські власники та найбільший у СНД виробник конденсаторів
Вітебський завод радіодеталей «Моноліт» (за час існування він кілька разів змінював назву) працює в Білорусі з радянських часів.
Основна продукція – багатошарові керамічні конденсатори високої надійності.
Конденсатор – базовий електронний компонент, який можна зустріти в різних виглядах майже на кожній електронній платі. Його основна функція – збереження і передача за короткі проміжки часу електричної енергії. Часто його застосовують, наприклад, для згладжування перепадів напруги, фільтрації сигналів.
Залежно від типу конструкції чи матеріалу, з яких вони зроблені, конденсатори мають різні електричні ємності та розміри, а також ступені надійності.
Сфера застосування – від електрочайників до ракет і космічних кораблів.
Оскільки «Моноліт» виробляє продукцію для військової промисловості, вимога до їхніх конденсаторів – винятково висока надійність і термін служби, який може досягати кількох десятиліть.
Це стає можливим, зокрема, завдяки використанню цінних металевих сплавів. Такі деталі дуже затребувані у військовій і спеціальній техніці – особливо зараз, коли з ринку Росії та Білорусі через санкції зникли продукти провідних західних виробників.
Конденсатори поділяються за ступенем надійності.
На пострадянському просторі якісними вважаються деталі з позначками «ВП» (від рос. – военное применение), «ОС» (особлива серія) і «ОСМ» (особлива серія мала). Їх використовують у техніці, де несправність такого компонента може призвести до критичних або навіть катастрофічних наслідків. Це може бути ракетна, космічна, атомна, військова техніка.
У звичайній побутовій техніці такі конденсатори не застосовуються – це просто економічно недоцільно.
У 1970–1980-ті роки, в часи розквіту радянської радіоелектронної промисловості, вітебський завод «Моноліт» був одним із найбільших виробників керамічних конденсаторів у СРСР, у тому числі для військових потреб. Але з розпадом Радянського Союзу і падінням попиту підприємство опинилося в глибокій кризі.
У 1990-ті роки «Моноліт» намагався «витягнути» за рахунок випуску цивільної продукції, наприклад, тепловентиляторів і сушарок для взуття. Але це не дало результату і 2009 року підприємство було майже на стадії ліквідації.
Влада перетворила його на акціонерне товариство, але інвестори не знаходилися.
У 2011 році тодішній керівник «Моноліта» звернувся до своїх прямих конкурентів – російського заводу «Кулон» із Санкт-Петербурга, який також займався випуском конденсаторів та інших електронних компонентів, із «запитом про допомогу».
В результаті власники «Кулона» придбали у білоруської влади контрольний пакет акцій «Моноліта» – 51 %. Фактично вітебський завод став російським підприємством на території Білорусі.
«Золота жила» імпортозаміщення за відсутності конкурентів
Росіяни вклали гроші та модернізували виробництво.
Віддачу підприємство почало приносити із запровадженням санкцій проти Росії у 2014 році за анексію Криму та розв’язану гібридну війну на Донбасі.
Євросоюз і США обмежили постачання електронних компонентів і технологій військового чи подвійного призначення в Росію, але при цьому на Білорусь такі санкції не поширювалися майже до 2022 року.
У цей час «Моноліт» фактично мав доступ до високотехнологічного обладнання та компонентів з усього світу. І при цьому постачав у Росію свою продукцію замість західної.
«Довідники з імпортозаміщення» західних конденсаторів на вітебські можна легко знайти на сайті «Моноліта».
У 2016 році всі конденсатори категорій «ВП», «ОС» і «ОСМ», що виробляє «Моноліт», пройшли російську атестацію і були включені до переліку «ЕКБ 22.01.2016». Це дозволило їхнє пряме використання в Росії «при розробці, модернізації, виробництві та експлуатації озброєння, військової та спеціальної техніки».
«Як і раніше, основними споживачами продукції «Моноліт» є підприємства оборонно-промислового комплексу – переважно з Росії. Вироби нашого підприємства використовуються в радіоелектронній апаратурі для військової, авіаційної, космічної, атомної та іншої спеціальної техніки», – казав директор заводу Акіф Гасимов у 2018 році.
Ба більше, російські власники заводу використовували розміщення в Білорусі та відсутність запроваджених проти Росії санкцій для здачі частини території підприємства в оренду російським компаніям, які хотіли таким чином отримати «вікно в Європу».
«Майданчик у Білорусі дає переваги російським підприємствам не тільки при експорті продукції з далекого зарубіжжя, а й при закупівлях з цих країн, коли компанія використовує у своїх виробах комплектуючі та матеріали, які не виробляються в Росії», – пояснював у 2020 році директор заводу Олександр Шумахер в інтерв’ю журналу «Електроніка». За його словами, під «далеким зарубіжжям» він мав на увазі переважно країни Європи.
У виробництві ми застосовуємо порошки на основі коштовних металів американської компаніїШумахер
У тому ж інтерв’ю Шумахер визнав, що на підприємстві використовують порошки з коштовних металів американського виробництва. Цей уривок промови директора «Моноліта» вирізали з відеоверсії інтерв’ю, але він залишився в його текстовому варіанті:
«У виробництві ми застосовуємо порошки на основі коштовних металів американської компанії, одного виробника із Зеленограда, а також комбінату, розташованого в Ставрополі. Російські виробники активно працюють над тим, щоб їхні порошки не поступалися за своїми параметрами американському аналогу, але поки що їм цього досягти не вдалося. Це непроста робота. Сподіваюся, вона закінчиться успіхом»
Директор «Моноліта» також зазначав:
«У Білорусі інша ситуація, ніж у Росії: на нас не поширюються санкції з боку західних країн, і ми не маємо проблем із закупівлею матеріалів у європейських і американських компаній»
За даними державного агентства «БелТА», у 2023 році «Моноліт» став найбільшим виробником конденсаторів у країнах СНД, зайнявши половину їхнього ринку керамічних конденсаторів. У новині підкреслено, що продукція підприємства використовується у військовій, авіаційній, космічній та атомній промисловості Росії. За свої успіхи завод уже вдруге поспіль потрапив на білоруську республіканську дошку пошани.
У 2025 році «Моноліт» пройшов російську військову сертифікацію за стандартом ГОСТ РВ 0015-002-2020 – обов’язкову для організацій, що «виконують державне оборонне замовлення» в Росії.
Конденсатори «Моноліта» в ракетах, що обстрілюють Україну
Для того, щоб з’ясувати, чи справді продукція вітебського заводу «Моноліт» використовується для виробництва зброї, яку Росія застосовує у війні проти України, журналісти українського розслідувального проєкту «Слідство.Інфо» звернулися з офіційним запитом до Служби безпеки України.
Там відповіли, що відомство наразі веде слідство щодо «зупинення протиправної діяльності, пов’язаної з російською військовою агресією»: відкриті кримінальні справи та експерти досліджують компоненти знайденого озброєння, деталі на цьому етапі не розголошують.
Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» звернулися також до спеціаліста Головного управління розвідки України. Він відповів, що слід «Моноліта» в російському озброєнні можна майже точно ідентифікувати за конденсатором К10-84, який поки що не роблять інші російські підприємства, такі як «Кулон» і «Гіриконд».
І справді, при пошуку на російських сайтах з продажу електронних компонентів у більшості випадків пропонується конденсатор К10-84 саме виробництва заводу «Моноліт».
За словами спеціаліста ГУР МО України, такі конденсатори широко використовуються у військовій радіоелектроніці, НВЧ-техніці. Їх можна зустріти в продукції російських заводів: «НПП Іскра», «ІМЗ», «ОКБ-Планета», «НПП Істок».
Наприклад, у системах радіоелектронної боротьби та радіолокації (РЕБ), таких як російський комплекс «Зоопарк», а також у радіолокаційних головках самонаведення ракет типу «Комета» (до останнього часу там знаходили переважно конденсатори іноземного виробництва).
Той же спеціаліст Головного управління розвідки України зазначив, що конденсатори К10-84, ймовірно, саме виробництва «Моноліта», знаходили в ракетах С-200 і С-300.
Використання конденсаторів виробництва «Моноліта» в російському озброєнні Радіо Свобода підтвердив український експерт в електроніці – військовослужбовець Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.
Він працює з різними типами електроніки, у тому числі аналізує електричні плати, знайдені в уламках російської зброї.
За словами експерта, конденсатори «Моноліта» він неодноразово зустрічав у різного типу озброєнні, зокрема ракетах «Іскандер», «Калібр» і X‑101.
«Система зміни повітряного тиску, що використовується в ракетах Х-101 – усі конденсатори і 80 % мікросхем – білоруського виробництва. Вторинне джерело живлення, гіроскопічна платформа, плати блоків управління ракети «Іскандер» 2024 року випуску – майже всі конденсатори заводу «Моноліт», – каже співрозмовник.
Експерт зазначає, що за його спостереженнями, «Моноліт» дуже багато працює на військово-промисловий комплекс Росії.
Характерна риса їхньої продукції – низький вміст коштовних металів. Він підкреслює, що якісний конденсатор зробити непросто, але він є основою будь-якої електронної схеми.
«У Білорусі залишилися виробничі потужності та спеціалісти. Росія знає, що ми не можемо торкнутися білоруських заводів», – каже український експерт.
Постачальник Міністерства оборони Росії
Як ми згадали вище, сукупний прибуток вітебського заводу «Моноліт» за останні 8 років значно зріс, а з початком повномасштабної війни Росії проти України 2022 року збільшився майже в 5,6 рази.
Підприємство отримало за 2024 рік близько 20 мільйонів білоруських рублів сукупного прибутку, це майже 6,2 мільйона доларів.
При цьому до 2021 року сукупний прибуток підприємства становив не більше ніж 1,4 мільйона за рік. Свою продукцію завод «Моноліт» постачає в Росію через єдиного офіційного дилера – компанію «Спецелектронкомплект» або «СпецЕК», яка вже далі безпосередньо співпрацює з російськими заводами. Цей же дилер співпрацює і з деякими іншими білоруськими підприємствами: холдингом «Інтеграл», мінським приладобудівним заводом ААТ «МНДПІ» і вітебським «ВЗЕП-Вітебськ», брестським «Цвєтатрон», гомельським ВАТ «Електроапаратура».
«Спецелектронкомплект» – одна з найбільших у Росії компаній з продажу електронних компонентів для потреб Міністерства оборони. Вона укладає контракти з основними підприємствами російського військово-промислового комплексу і з 1998 року має сертифікат «Другого постачальника» Міністерства оборони Росії.
У 2025 році російський розслідувальний центр «Досье» опублікував повний список підприємств, включених до закритого реєстру військово-промислового комплексу Росії. Як уточнюють журналісти, інформація з реєстру не є секретною, але проходить з грифом «для службового користування» та «конфіденційно». У переліку – і «Спецелектронкомплект».
а цей час «Моноліт» відправив до Росії товарів на 43 мільйони доларів
За допомогою журналістів Білоруського розслідувального центру Радіо Свобода отримало митні дані щодо поставок вітебського заводу радіодеталей «Моноліт» на адресу компанії «Спецелектронкомплект» з жовтня 2022 року по березень 2025 року.
Із них випливає, що за цей час «Моноліт» відправив до Росії товарів на 43 мільйони доларів.
Асортимент поставок включає керамічні багатошарові конденсатори, танталові конденсатори, резистори, нагрівальні елементи, а також широкий спектр матеріалів, які використовуються в електронному виробництві: керамічні ізолятори, технологічні фарби, емалі, глазурі та порошки.
Основну частину поставок – приблизно 96 % від загальної суми – становлять саме керамічні багатошарові конденсатори.
Ба більше, крім продажу через «Спецелектронкомплект», «Моноліт» постачає сировину для свого основного власника – російського заводу «Кулон». Згідно з інтерв’ю комерційного директора «Кулона» Олексія Сізікова, опублікованого в журналі «Электроника НТБ» у березні 2023 року, саме білоруська кераміка з «Моноліта» є ключовим матеріалом для виробництва конденсаторів на російському підприємстві.
Таким чином, «Моноліт» бере участь не тільки в постачанні готової продукції, а й забезпечує критично важливу частину ланцюжка виробництва конденсаторів у Росії. «Кулон» – один із найбільших виробників пасивних електронних компонентів у цій країні. Його партнери – ключові виробники російського озброєння:
- Держкорпорація «Ростех» – об’єднує близько 350 підприємств, які виконують 40 % держоборонзамовлення Росії;
- Концерн «Алмаз-Антей» – виробництво радіолокаційних систем і зенітно-ракетних комплексів, таких як С‑300, С‑400, «Бук‑M2/M3», «Тор» та ін.;
- Холдинг «КРЕТ» – системи радіоелектронної боротьби та радіообладнання для авіації;
- «Об’єднана авіабудівна компанія» – виготовлення основних типів військових і цивільних літаків Росії: Су, Міг, Як, Іл, а також стратегічної авіації;
- Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» – виробництво тактичних високоточних ракет та авіаційного озброєння, у тому числі X-101;
- «УралВагонЗавод» – основний виробник російських танків;
- «Вертольоти Росії» – виробник військових російських вертольотів Мі‑8, Мі‑28, Ка‑52, Мі‑35.
Усі ці підприємства безпосередньо беруть участь у війні Росії проти України і роблять основні типи озброєння та ракет.
Західне обладнання для російської війни
У сюжетах і статтях державних ЗМІ Білорусі про вітебський завод «Моноліт» можна помітити, що на виробництві використовуються машини та верстати відомих західних брендів.
Значна частина – словенської компанії Keko Equipment. Це різного типу ливарні установки, машини для виробництва плівок, автомати складальних і контрольних операцій.
На фотографіях із цеху можна розпізнати індустріальні печі для термообробки, зроблені німецькою компанією Nabertherm GmbH.
Крім того, на заводі використовуються панелі управління та моніторингу від японської Pro-face, яка входить до складу французької корпорації Schneider Electric. Ними обладнані автоматизовані лінії, що дозволяє точно контролювати виробничий процес.
У березні 2024 року директор «Моноліта» Олександр Шумахер в інтерв’ю газеті «Віцьбічы» зазначив:
«Сьогодні «Моноліт» підійшов до чергового етапу масштабних перетворень. Заміну застарілого обладнання і технологій на більш сучасні завод має намір виконати з опорою на підтримку засновників»
І таку модернізацію вже почав реалізовувати основний власник підприємства – російський завод «Кулон»
Відкрите «санкційне вікно» російського ВПК
27 травня 2023 року, за пропозицією Служби безпеки України, указом президента України № 307/2023 проти вітебського заводу радіодеталей «Моноліт» були введені жорсткі санкції.
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, підприємство безпосередньо сприяє військовій агресії Росії та є частиною ланцюжка постачання «для обслуговування війни».
Однак досі «Моноліт» залишається поза санкціями з боку Євросоюзу та США
Завод усе ще потенційно може мати доступ до західних технологій, обладнання та імпортних матеріалів, у тому числі цінних американських порошків. А його продукція може потрапляти в російську зброю, яка майже щодня застосовується для атак по Україні, зокрема і для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.
З моменту фактичного переходу «Моноліта» під російський контроль у 2011 році, підприємство стало своєрідним «санкційним вікном» для російського військово-промислового комплексу.
За повної підтримки білоруської влади, на тлі відходу з російського ринку світових виробників електроніки та відсутності повноцінної конкуренції, завод демонструє рекордне фінансове зростання. У той самий час, коли українські міста знову і знову опиняються під обстрілами ракет, у яких знаходять електронні компоненти, виготовлені у Вітебську.
Завдання із зірочкою. Українській піхоті бракує людей
У той час як Росія продовжує свій наступ, Україна зіткнулася із кризою, яку експерти називають такою ж критичною, як і нестача боєприпасів та озброєння: зменшується кількість піхоти.
«Водії, артилеристи і кухарі» тримають оборону, каже ексначальник штабу «Азову» Богдан Кротевич:
«Максимум 12 бійців утримують ділянки шириною 5-10 кілометрів»
Нестача живої сили дозволяє Росії застосовувати тактику, яку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно назвав «тотальним просочуванням».
Невеликі піхотні групи проникають через українські лінії – в тому числі в Покровськ, ключове місто Донецької області, яке, ймовірно, є головною метою нинішнього російського наступу.
За даними моніторингової групи DeepState, в одній з бригад, відповідальних за оборону цього району, «закінчилася піхота», що дозволило росіянам пройти. На липневому відео, яке зняли біля автозаправної станції в південній частині міста, видно, як український транспорт потрапляє під обстріл однієї з груп, що просочилась, після чого інші підрозділи були відправлені на зачистку території.
Дефіцит військових змінюється на користь Росії
На початку війни баланс був радикально іншим. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році російська армія налічувала близько 1 мільйона військовослужбовців, з яких приблизно 150-190 тисяч були зосереджені вздовж кордонів України з Росією та Білоруссю.
На той час українська армія налічувала близько 260 тисяч військовослужбовців, але до середини літа країна мобілізувала до 700 тисяч чоловіків, що дало їй перевагу в живій силі над російськими військами, які на той час були витіснені з Київської області. Росія була змушена провести «часткову мобілізацію» близько 300 тисяч резервістів для стабілізації лінії фронту після втрати тисяч квадратних кілометрів території на сході України.
У 2023 році вербування в Росії активізувалося: до армії потрапили тисячі в'язнів, а також групи найманців на кшталт сумнозвісної приватної військової компанії «Вагнер», а влада стала пропонувати значні грошові винагороди добровольцям. Україна, з іншого боку, почала відчувати проблеми, шукаючи нових рекрутів для поповнення втрат.
Як зазначають аналітики групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), цього року динаміка змінилася на користь Москви, оскільки російська кампанія з вербування нейтралізувала кадрову перевагу України, тоді як Київ зіткнувся зі зростаючими труднощами з поповненням своїх лав.
У 2025 році, за даними The Military Balance, щорічної оцінки військового потенціалу в усьому світі, чисельність російських військовослужбовців дійсної служби сягнула понад 1,13 мільйона осіб – при цьому Сирський стверджував, що близько 640 тисяч з них перебували на території України, і цю цифру повторив президент Росії Володимир Путін.
Хоча загальна чисельність українського війська офіційно перевищує 1 мільйон осіб, варшавський Центр східних досліджень (OSW) стверджує, що не більше 300 тисяч з них перебувають на лінії фронту.
Росія рекрутує більше, ніж Україна
За даними OSW, Україні необхідно набрати близько 300 тисяч солдатів для поповнення своїх бригад, деякі з яких укомплектовані лише на 30 відсотків. Минулого року вдалося призвати 200 тисяч, що «виявилося недостатньо для підтримки чисельності підрозділів на належному рівні», враховуючи «масштаби дезертирства і втрат особового складу», – йдеться в доповіді OSW. Наразі, за оцінками, Україна призиває від 17 до 24 тисяч осіб на місяць, або від 204 до 288 тисяч на рік.
Хоча Росії довелося збільшити бонуси при підписі контракту, рекрутування росіян, за оцінками, зросло до рівня близько 30 тисяч на місяць, що дає армії РФ перевагу у приблизно 70-150 тисяч нових солдатів більше на рік.
Тисячі у СЗЧ
Окрім розриву в показниках набору, українська армія має проблему дезертирства: щороку фіксуються десятки тисяч випадків, коли солдати йдуть у СЗЧ. За даними популярного українського військового кореспондента Юрія Бутусова, з березня по листопад 2024 року в бригаді імені Анни Київської, яка пройшла підготовку у Франції, до 1700 солдатів пішли у СЗЧ. Це приголомшлива цифра, враховуючи, що середня чисельність української бригади становить від 4 до 5 тисяч осіб.
Засновник групи Frontelligence Insight каже, що випадки примусової мобілізації, коли українських чоловіків забирають з вулиці до призовного пункту, сприяють проблемі дезертирства, причому мобілізовані призовники часто менш мотивовані, ніж ті, хто пішов добровольцем. Український командир розповів CNN, що «більшість» таких новобранців залишають свої позиції. «Вони йдуть на позиції один раз, і якщо виживають, то більше ніколи не повертаються. Вони або залишають позиції, або відмовляються йти в бій, або намагаються знайти спосіб звільнитися з армії».
Чи може Україна подолати розрив?
Україна прийняла кілька стратегій для вирішення проблем мобілізації та дезертирства. Солдатам, які пішли у СЗЧ, було дозволено уникнути кримінального переслідування, добровільно повернувшись до своїх частин. Десятки тисяч зробили це, хоча кількість тих, хто дезертирує, все ще більша.
Незважаючи на тиск з боку адміністрацій Трампа і Байдена, Україна досі чинила опір зниженню призовного віку до 18 років – кроку, який був би вкрай непопулярним серед населення. Українські чоловіки віком від 25 років можуть бути призвані до армії після зниження призовного віку з 27 років у квітні 2024 року. Однак в армії почали пропонувати щомісячну зарплату в розмірі 120 000 гривень (для учасників бойових дій) та інші фінансові стимули, щоб заохотити осіб віком від 18 до 24 років йти добровольцями.
Заступник керівника ОП Павло Палісазаявив у квітні, що нова програма залучила лише 500 призовників у перші тижні після її запуску, і незрозуміло, чи зросла ця цифра з того часу.
Без жодних ознак того, що Володимир Путін готовий відступити або погодитися на припинення вогню на нинішніх лініях, його війська поки що не змогли зайняти більшу частину чотирьох українських областей, які Росія офіційно заявила, що анексувала у 2022 році. Тож Україні доведеться вирішувати проблему нестачі живої сили, щоб утримати лінію фронту.
Ця історія була адаптована Іваном Ґуттерманом на основі аналізу, проведеного Російською службою Радіо Свобода.
«Алабуга Політех»: школа чи військовий завод? Як Росія залучає підлітків-іноземців до виробництва дронів
Скандал навколо навчального закладу «Алабуга Політех» у російській республіці Татарстан набуває обертів: батьки з Киргизстану дізналися, що їхніх дітей залучають до виробництва бойових безпілотників для російської армії.
Саміра, яка живе у селі Чуй області на півночі Киргизстану, збиралася відправити свою 16-річну доньку на навчання до престижної школи в російській республіці Татарстан. Але вона не знала, що цей навчальний заклад, «Алабуга Політех», розташований у вільній економічній зоні «Алабуга», виробляє бойові безпілотники, які використовуються в російських повітряних ударах по Україні.
«Я думала, що це звичайна програма професійно-технічного училища, – розповіла Радіо Свобода Саміра (ім'я змінене на її прохання), – Але коли я дізналася про військові зв'язки і виробництво безпілотників, я була шокована».
«Ти потрібний Росії»
Російська влада вільно розповсюджує рекламні та рекрутингові матеріали для «Алабуга Політех» у киргизьких школах.
Одна брошура закликає студентів «Приєднуватись до… найкращих!».
Фотографія молодих людей у військовій формі обіцяє «навчити [студентів] стати найкращими спеціалістами зі збирання безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії!».
На титульній сторінці однієї з брошур є зображення дрона поруч із проросійськими військовими символами «Z» та «V».
За повідомленнями місцевих ЗМІ, кількома місяцями раніше брошури «Алабуга Політех» також з'явилися в школах сусіднього Казахстану.
Це були не просто брошури. Цієї весни рекрутери з «Алабуга Політех» відвідали школи на півночі Киргизстану.
Учнів віком від 14 років запрошували подавати заявки, що викликало занепокоєння серед батьків.
Гендерно-інклюзивний набір, а також обіцянки високотехнологічної освіти, кар'єрного зростання та щомісячної зарплати або стипендії від 30 000 рублів (382 долари США) до 70 000 рублів, є великою принадою.
Спеціальна економічна зона «Алабуга», схоже, набирала студентів через онлайн-гру під назвою Business Cats, де гравці вирощують та обмінюють віртуальних котів, щоб імітувати підприємництво та розвивати бізнес-навички.
За словами влади Алабуги, гра була «програмою фінансової грамотності та підприємництва для школярів, доступною не лише в Росії, а й в інших колишніх радянських республіках». Повідомляється, що місцеві вчителі в Киргизстані просували гру через WhatsApp.
Зв'язок із армією підтверджено
2 квітня 2024 року внаслідок удару українського безпілотника по Алабузі було поранено семеро людей, зокрема неповнолітніх. Того ж року відбулися подальші атаки, 23 квітня та 15 червня, в результаті останньої з яких загинуло двоє людей та було поранено 13. Пізніше українські військові підтвердили, що удари були спрямовані на об'єкти виробництва безпілотників, що використовувалися для атак на українську інфраструктуру, назвавши Алабугу «законною військовою ціллю».
Росія також визнала, що в Алабузі виробляються безпілотники.
У липні телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда» підтвердив у своїй програмі, що в Алабузькій спеціальній економічній зоні серійно виробляються безпілотники «Шахед-136» іранської розробки, які всередині країни називаються «Герань». У програмі було показано масштаби виробництва, у якому беруть участь студенти коледжу.
Згідно з репортажем «Звезди», директор спеціальної економічної зони «Алабуга» Тимур Шагівалеєв заявив, що «тисячі» дронів виробляються на заводі за допомогою студентів «Алабуга Політех». На відео видно молодих робітників, багато з яких виглядають як підлітки, які керують технікою та збирають деталі. «Сотні машин, тисячі робітників, і куди не глянь – молоді люди», – сказав ведучий програми. «Тут одночасно працюють і навчаються хлопці та дівчата».
Діти, що подорожують самі
Батьки, такі як Саміра, стривожилися, коли їм сказали, що їхні діти полетять до Росії самі, без супроводу дорослого чи представника держави.
«Тоді я почала хвилюватися», – сказала Саміра.
«Вони просили проїзні документи моєї доньки, посвідчення особи і навіть пропонували самі купити їй квиток».
Один рекрутер, за її словами, неодноразово писав їй у Telegram.
«Вони продовжували телефонувати. Коли я переставала відповідати, вони телефонували знову і знову», – сказала Саміра.
Мирза Карімов, експерт із питань освіти в Киргизстані, висловився з цього приводу.
«Якщо наше Міністерство освіти уклало угоду, то хтось із міністерства повинен [супроводжувати] групу та передати їх на іншому боці», – сказав Карімов. «Оскільки дітям ще не виповнилося 18 років, неправильно просто відправляти їх і вважати, що їх приймуть на іншому боці. Навіть коли діти шкільного віку беруть участь у різних міжнародних спортивних заходах, їх завжди супроводжує представник держави»
Деякі киргизькі батьки вже відправили своїх дітей до Алабуги.
Казибек, мешканець села Чуй, який попросив використовувати псевдонім, розповів Радіо Свобода, що його син поїхав до Алабуги 15 липня, і що школа покрила витрати на переліт.
«Мій син сказав мені, що зараз навчається 21 учень з Киргизстану, Узбекистану та інших країн. Він ще не розпочав офіційних занять. Вони просто грають у пейнтбол та патріотичні ігри у військовому стилі», – сказав він.
Казибек додав, що підписав документи, які звільняють школу від відповідальності, якщо учні отримають травми під час таких заходів.
«Вони сказали, що це не справжній бій, а лише симуляція», – сказав він.
Наскільки залучене Міністерство освіти Киргизстану?
Дінара Бекташева, високопосадовиця Міністерства освіти, підтвердила, що представники «Алабуга Політех» відвідують школи в Киргизстані з 2023 року.
«Вони робили це самостійно», – сказала вона. «Ми не брали участі у візитах до шкіл»
Однак, директор школи в місті Токмок Чуйської області Мірлан Токтобеков розповів, що коли у квітні школу відвідали троє представників Алабуги, «начальники згори наказали нам впустити їх до нашої школи». Він додав, що у наборі взяли участь двоє учнів, один з яких подав заявку на зарахування.
Міністерство освіти Киргизстану підписало меморандум про співпрацю зі спеціальною економічною зоною «Алабуга». Як йдеться в угоді, вона покликана сприяти технічному та професійному співробітництву та підтримує працевлаштування громадян Киргизстану в зоні.
Бекташева сказала, що в Алабузі зараз навчається 58 киргизьких студентів, але заперечила, що школа виробляє дрони.
«Існує багато дезінформації», – сказала вона.
Для більшості сімей шкільні вчителі були основним джерелом інформації про «Алабуга Політех».
Один з батьків з Токмока, чия донька успішно пройшла вступні іспити та збирається поїхати до Алабуги, сказав:
«Ми довіряли вчителям. Нам сказали, що туди їдуть їхні власні діти»
Саме заплутаний процес набору турбує експерта з питань освіти Карімова. І, додає він, «якщо дітей справді набирають на основі меморандуму, підписаного нашим Міністерством освіти, то це має бути публічно відомо».
Осінні виклики ЄС: російські активи, відкат Грузії і шлях Молдови та України
У вересні Брюссель може розморозити частину російських активів, дати зелене світло Молдові без України та призупинити безвіз із Грузією. На порядку денному також запуск системи в’їзду-виїзду до ЄС і можливі політичні зміни у Центральній Європі. Чого очікувати від осіннього політичного сезону в ЄС? І як це може вплинути на Україну?
Європейський Союз «на пляжі» протягом усього серпня. Немає жодних пленарних засідань Європарламенту, засідань Ради чи комітетів.
Але як тільки дипломати та посадовці повернуться у вересні до своїх кабінетів – і з’являються потенційно серйозні рішення й дилеми, які постануть восени.
Радіо Свобода виділяє п’ять ключових питань, рішень щодо яких можна очікувати в найближчі місяці.
Чи буде розмороження російських активів?
У ЄС заморожено понад 200 млрд євро російських активів (приблизно $233 млрд) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Відтоді того часу тривають дискусії, що з ними робити.
Це питання знову стане темою обговорення на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС (так званому Gymnich), яке пройде 29–30 серпня в Данії.
Це швидшеза все буде «прелюдією» до осінньої сесії.
Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас зацікавлена у ґрунтовному обговоренні: активи можуть стати важелем впливу, але цей варіант має й юридичні ризики.
Деякі – особливо країни Східної Європи – закликають конфіскувати кошти та передати їх на озброєння України або посилення оборони блоку. Аргумент – це розв’язує проблему фінансування й справедливо, що російські гроші витрачаються на війну, а не платять європейські платники податків.
Інші – переважно більші держави – стриманіші: активи можуть бути резервним важелем у переговорах або тиску на Кремль, чи використані на допомогу відбудові.
Є також побоювання в Європейського центрального банку щодо впливу конфіскації на статус євро як світової валюти.
Бельгія, де зберігається більшість активів (через центр Euroclear), також обережна. Вона вказує, що це – «золоте яйце», яке щоквартально дає великий прибуток (1-2 млрд євро), і ці кошти могли б надходити прямо до Києва.
Очікується, що дискусія триватиме ще довго.
Чи розділять шлях Молдови та України до ЄС?
Наразі Молдова та Україна йдуть у ЄС «пліч-о-пліч»: обом надали статус кандидата в 2022 році й домовилися розпочати переговори наприкінці 2023‑го.
Більшість дипломатів очікували, що цього року відкриють перші глави переговорів для обох. Але угорська блокада, через недосягнення прогресу в питанні прав угорської меншини в Україні, зупинила цей процес.
Наразі Молдова та Україна йдуть у ЄС «пліч-о-пліч»: обом надали статус кандидата в 2022 році й домовилися розпочати переговори наприкінці 2023‑го.
Більшість дипломатів очікували, що цього року відкриють перші глави переговорів для обох. Але угорська блокада, через недосягнення прогресу в питанні прав угорської меншини в Україні, зупинила цей процес.
Оскільки Україну й Молдову «зв’язали», ця блокада вплинула також на Кишинів. Навесні обговорювали варіант це змінити, щоб хоча би Молдова могла просуватися, але консенсусу не було.
Угорщина не здається: після референдуму (95 % проти вступу України до ЄС) більшість вважає, що її позиція не зміниться до парламентських виборів у квітні 2026 року.
У Молдови ж вибори 28 вересня, і влада хоче мобілізувати проєвропейські настрої.
У Брюсселі не виключають, що на початку вересня оголосять рішення про відокремлення, щоб потенційно змінити баланс на користь проєвропейських сил на виборах у Молдові.
Президент України Володимир Зеленський виступає за одночасний початок переговорів про вступ до Європейського Союзу як для України, так і для Молдови. Він закликав до цього офіційні установи Євросоюзу. «Ми допомагаємо в стабілізації всередині Молдови, щоб російське втручання не спрацювало. Ми допомагаємо стабільній роботі енергетики Молдови. Свого часу ми наполягали, що Молдова заслуговує отримати кандидатський статус. І наша позиція зараз так само ґрунтується на справедливості, на реальних заслугах», – наголосив Зеленський 8 серпня.
Що з Грузією робити?
Цієї осені Брюссель і надалі боротиметься з відкатом реформ у Грузії – можливо, нарешті ухваливши деякі давно очікувані рішення.
У липні Європейська комісія надіслала лист уряду Грузії з вимогою до кінця серпня виконати вісім критеріїв, визначених виконавчим органом ЄС наприкінці 2024 року. Серед них – необхідність скасувати суперечливий закон про «прозорість іноземного впливу», а також не менш спірний законодавчий пакет щодо «сімейних цінностей і захисту неповнолітніх».
Очікується, що Тбілісі не виконає вимоги, і тоді Брюссель має вирішити, як реагувати – чи вводити санкції? Проте Угорщина та Словаччина заблокували їх раніше.
Тому готують інструмент – можливе тимчасова скасування безвізу для громадян Грузії. Для цього потрібна лише кваліфікована більшість (55 % держав з 65 % населення ЄС), і вона, імовірно, є.
Це буде перший випадок, коли ЄС призупиняє безвіз із країною-кандидатом. Також розглядають замороження елементів асоціації, зокрема режиму вільної торгівлі.
Засідання Ради ЄС з іноземних справ відбудеться лише наприкінці жовтня, а до того відбудуться місцеві вибори в Грузії (4 жовтня) – важливий орієнтир для Брюсселя.
Чи запровадять систему вʼїзду-виїзду(EES)
Ця «Система вʼїзду-виїзду»(EES) мала стартувати ще раніше, але нарешті, 12 жовтня 2025 року, її поступове запровадження розпочнеться.
EES – цифровий реєстр для всіх не-європейських мандрівників до Шенгену. Система збирає біометрію (відбитки пальців, цифрове фото) та дату/місце в’їзду/виїзду й заміняє штамп у паспорті.
Розгортання триватиме шість місяців – до квітня 2026 року. Також будуть встановлені електронні кіоски й проводжена інформаційна кампанія.
Це важливий крок для боротьби з перевищенням строку перебування, шахрайством і сучасного управління кордонами.
Щодо наступної системи – ETIAS (аналог ESTA у США) – її запуск відкладено до останнього кварталу 2026 року.
Чи повернеться Вишеградська група і в якому форматі?
Цієї осені у Європі не надто багато виборів, але кілька ключових.
Цієї осені в Європі небагато виборів. Так, у Молдові у вересні відбудеться вирішальне голосування (див. вище), а в Нідерландах у кінці жовтня пройдуть дострокові вибори, де правопопулістська PVV може фінішувати першою, але, ймовірно, уряд сформує коаліція з центристсько-лівих та зелених сил, які стрімко набирають популярність.
Можливо, найцікавіші вибори пройдуть у Чехії 3-4 жовтня. Усі опитування вказують на те, що популіст Андрей Бабіш може повернутися до влади.
Головне питання – чи зможе його партія ANO сформувати уряд самостійно, за підтримки ще радикальніших сил лівого та правого спектра, чи отримає підтримку від будь-яких партій нинішньої проєвропейської коаліції.
Це, своєю чергою, визначить, яку саме Чехію побачить європейська арена.
Але цілком очевидно, що прем’єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Угорщини Віктор Орбан, найімовірніше, радо вітатимуть однодумця у Празі.
Оскільки нещодавно на посаді президента Польщі склав присягу популіст Кароль Навроцький, який, за прогнозвами, зальмуватиме законодавчі ініціативи ліберального прем’єра Дональда Туска, у Варшаві ширяться чутки про можливу зміну чинного уряду. Це може відкрити шлях до повернення у владу консервативної партії «Право і справедливість».
У результаті може сформуватися Вишеградська четвірка (V4), але з іншим баченням.
Цей блок чотирьох країн Центральної Європи довгий час відігравав важливу роль у формуванні політики ЄС, але останніми роками через політичні розбіжності між столицями був фактично неактивним.
Тепер же ситуація може змінитися.
Так, залишаються розбіжності – особливо щодо відносин із Росією – і Варшава досі дещо вирізняється на цьому тлі, адже Туск, схоже, залишатиметься на своїй позиції. Але якщо Бабіш повернеться до влади з чітким мандатом цієї осені, три столиці Центральної Європи матимуть скептичну позицію як щодо Брюсселя, так і щодо Києва.
Звісно, усе може змінитися з виборами до парламенту Угорщини, які заплановані на весну 2026 року. Але в цей критичний момент для Європи країни Вишеградської групи можуть стати серйозним фактором непередбачуваності найближчим часом.
П’ята річниця протестів у Білорусі. Хто вичікує момент, озираючись на Україну?
Білоруська служба Радіо Свобода
На політичні мітинги, що тривають цими вихідними у Варшаві, Вільнюсі й низці інших міст, чимало білорусів в еміграції приходять у масках.
Свої обличчя приховують, щоб не наражати на небезпеку свої родини, що лишаються у Білорусі. Влада, кажуть, може їх переслідувати і через п’ять років після жорстокого придушення масових вуличних протестів, що ставили під сумнів перемогу Олександра Лукашенка на чергових президентських виборах.
Подавлення безпрецедентних протестів спричинило найбільшу хвилю еміграції з Білорусі в новітній історії. За різними оцінками, за кордон виїхали кілька сотень тисяч людей. Колишній директор Інституту соціології Білорусі Геннадій Коршунов каже про 600 000 осіб.
«Білорусь взяли в заручники», – заявила 7 серпня на онлайн-брифінгу, проведеному вашингтонським Центром аналізу європейської політики, лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.
«Перед річницею репресії лише посилилися, – додала вона. – Режим не просто карає інакомислення. Він фактично намагається стерти пам’ять про 2020 рік».
Того року сотні тисяч людей вийшли на вулиці після того, як влада оголосила про переобрання Олександра Лукашенка президентом. Білоруси, західні уряди та міжнародні правозахисні організації вважають, що результати були сфальсифіковані.
Перед річницею репресії лише посилилисяСвітлана Тихановська
Вперше з моменту вступу Лукашенка на посаду в 1994 році протести проти нього були масштабними, загальнонаціональними та тривалими. Але вони завершилися побиттями, арештами та катуваннями. Кілька людей загинули.
Сотні тисяч людей втекли з країни, включно з лідеркою опозиції Світланою Тихановською. Її заочно засудили до 15 років позбавлення волі за «державну зраду з метою захоплення влади».
Напередодні 5-ї річниці виборів кампанія проти неї продовжилася.
6 серпня державне телебачення показало репортаж, у якому чиновник на відео передає їй конверт – стверджується, що там 15 тисяч доларів, про які вона «просила».
Тихановська заперечує, що просила гроші. Вона сказала, що відкрила конверт лише зараз, після виходу репортажу, і побачила в ньому 15 000 євро.
«У той час я перебувала під величезним емоційним тиском. Я не була готова до цього і не знала, як поводитися у таких ситуаціях. Я нікому не розповідала про той нещасливий конверт, бо мені було соромно, що він у мене є», – сказала вона проопозиційному новинному сайту «Зеркало».
Тихановська раніше заявляла, що влада змусила її покинути країну, погрожуючи її дітям.
Але репресії не обмежуються історією Тихановської. У звіті Amnesty International цього тижня йдеться, що в Білорусі досі перебуває понад 1100 політичних в’язнів.
Білоруська правозахисна група у вигнанні «Весна» стверджує, що з 2020 року білоруська влада достроково звільнила близько 330 політичних в’язнів.
Однак влада ув’язнює більше людей, ніж звільняє. «Весна» повідомила, що в червні з’явилося 29 нових політичних в'язнів разом з тим, що 14 були помилувані.
Мабуть, найгучнішим звільненням стало звільнення чоловіка Тихановської – Сергія Тихановського. Його заарештували після того, як він здобув масу прихильників і оголосив, що балотуватиметься на посаду президента у 2020 році. Згодом цю роль перейняла його дружина.
В інтерв'ю Радіо Свобода у Вільнюсі (Литва) після звільнення він висловив занепокоєння станом опозиційного руху, який колись заповнював вулиці та площі по всій Білорусі.
Боляче відчувати, що вогонь згасСергій Тихановський
«У мої останні дні свободи у 2020 році люди годинами стояли в черзі, щоб підписати петиції. Я відчував, що маю крила, – сказав він. – Зараз я вийшов з тією ж енергією та рішучістю, але бачу, що багато білорусів за кордоном втомилися. Вони провели п'ять років, виживаючи, працюючи на кількох роботах. Я розумію, але тим з нас, хто виходить з в’язниці, боляче відчувати, що вогонь згас».
Одним із його перших кроків невдовзі після звільнення 21 червня було звернення до прихильників із проханням зробити пожертви до фонду підтримки колишніх політв’язнів та білорусів-вигнанців. Тихановський планував зібрати 200 000 євро, але звернення спровокувало негативну реакцію.
Amnesty International зазначила, що обмеження на поновлення білоруських документів залишило деяких вигнанців у юридичній невизначеності. Вони фактично позбавлені можливості отримати посвідку на проживання в Польщі, де багато хто знайшов притулок.
Деякі з тих, хто втік після звинувачень у дрібних правопорушеннях, розглядали можливість повернення до Білорусі на тій підставі, що вже минув термін давності й притягнення до відповідальності юридично неможливе. Але вони все одно ризикують втрапити за ґрати.
Вони знайдуть, за що вас ув’язнити
«Вони знаходять щось нове, щоб звинуватити вас у цьому», – сказав у липні Радіо Свобода один чоловік, який був змушений втекти в жовтні 2020 року.
«Вони знайдуть, за що вас ув’язнити: підписку на «екстремістські» онлайн-ЗМІ, пожертвування (забороненій групі) або натискання десь «лайку», – додав він.
Інші білоруси у вигнанні висловлювали аналогічні занепокоєння.
Будь-хто, хто повернеться до Білорусі, зіткнеться там із суспільством, кардинально інакшим, порівняно з тим, яке вони покинули п’ять років тому. Білоруська моніторингова група Lawtrend, яка також працює у вигнанні, стверджує, що з 2020 року були закриті майже 2000 груп громадянського суспільства – неурядових організацій, профспілок, фондів та асоціацій.
Понад 40 ЗМІ були визнані «екстремістськими формуваннями», що фактично криміналізує їхню діяльність у Білорусі.
Це стосується і Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, чиї мінські офіси обшукували й опечатали в липні 2021 року.
Близько 15 журналістів, пов’язаних з Білоруською службою Радіо Свобода, заочно стали об'єктами спеціальних кримінальних справ, а їхні родичі зазнали залякувань.
У липні 2024 року журналіст та аналітик Білоруської служби в Празі Юрій Дракохруст був заочно засуджений білоруською владою до 10 років позбавлення волі за неправдивими звинуваченнями.
У статті для Російської служби Радіо Свобода 7 серпня він написав, що нинішній стан білоруської опозиції є «гнітючим».
Тихановська більше не зустрічається з такими високопосадовцями, як ранішеЮрій Дракохруст
«Тихановську прийняли високопосадовці Заходу. Але це сталося, коли спогади про вулиці Мінська, заповнені протестувальниками, ще були свіжими. Але минуло багато часу, й відтоді на вулицях Мінська не було навіть тіні протесту. Тихановська більше не зустрічається з такими високопосадовцями, як раніше», – написав він.
Попри похмурість ситуації, опозиція намагається згуртуватися завдяки протестам, що пройдуть цими вихідними в 15 містах Європи та Північної Америки.
Якщо мир буде укладений на умовах України, це може бути наш моментСвітлана Тихановська
Тихановська сказала, що Білорусь зараз може опинитися на роздоріжжі, а майбутній розвиток подій залежить від урегулювання війни Росії проти України, де Лукашенко твердо об'єднався з російським керманичем Володимиром Путіним.
«Якщо мир буде укладений на умовах України, це може послабити Путіна та Лукашенка разом з ним. Це може бути наш момент, щоб наполягати на змінах», – сказала вона.
«Але якщо угода буде на користь Путіна, Білорусь ризикує стати втішним призом, що означатиме втрату нашого суверенітету на десятиліття вперед», – резюмує опозиціонерка.
США «ставлять» на дорогі дрони. Війна в Україні засвідчила: потрібно багато дешевих
Війна в Україні започаткувала радикально іншу еру війни дронів. Фронт тримається не довкола кількох елітних систем, а, навпаки, мільйонів маленьких, дешевих одноразових дронів, розгорнутих солдатами.
Коли рано-вранці 3 січня 2020 року американський безпілотник MQ-9 Reaper завис над аеропортом Багдаду та випустив ракету Hellfire, яка вбила могутнього іранського генерал-майора Касема Сулеймані, це продемонструвало перевагу американських безпілотників.
Удар був точним, далеким та безпечним для американських збройних сил і став кульмінацією десятиліть інвестицій у великі, високоякісні безпілотні літальні апарати вартістю десятки мільйонів доларів кожен.
Але через п'ять років, кажуть аналітики, – і деякі політики визнають – ця модель докорінно змінилася.
Війна в Україні започаткувала радикально іншу еру війни за допомогою безпілотників, яка тримається не на кількох елітних системах, а мільйоні маленьких, дешевих та одноразових безпілотників, розгорнутих солдатами на фронті.
Ми десь наче зникли з радарів, якщо оцінювати здатність американської промисловості виробляти недорогі дрони у великих кількостяхБред Боумен
І Сполучені Штати намагаються не відставати, оскільки дрони стають новою «лінією фронту» в сучасній війні.
«Сполучені Штати мають одну з найбільш вражаючих галузей виробництва дронів у світі, але ці дрони часто були дуже великими й дорогими – з дуже вишуканими можливостями. А в цей момент нам від галузі потрібні недорогі дрони у великих кількостях», – сказав аналітик з питань оборони Фонду захисту демократій у Вашингтоні Бред Боумен.
«Ми десь наче зникли з радарів, якщо оцінювати здатність американської промисловості виробляти недорогі дрони у великих кількостях», – додав він, назвавши війну в Україні «тривожним сигналом» для Пентагону.
Дешевше – краще
Колишній міністр оборони України Рустем Умєров очікує, що цього року Україна виробить понад 4 мільйони безпілотників усіх типів. Чимало з них коштують лише кілька сотень доларів. Росія також виробляє дешеві безпілотники мільйонами і з’ясувала, що потребує допомоги Китаю та Ірану, щоб скористатися перевагами використання менших, не таких складних моделей.
Натомість Reaper, який знищив Сулеймані, – 11 метрів завдовжки, а важить 2 тонни й 200 кілограмів. Коштував він 30 мільйонів доларів. Сполучені Штати вирішили купити 366 таких за весь час дії програми, замінивши попередній безпілотник Predator, близько 270 одиниць якого було виготовлено протягом двох десятиліть.
Коли Росія 2022-го розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, значна частина парку безпілотників американської армії, що налічує тисячі, була побудована на основі технологій епохи Predator та розроблена для кампаній проти повстанців.
Хоча американський оборонпром лідирує у галузі високоякісних технологій безпілотників, за словами експертів, наразі немає американських виробників, які б виробляли дешеві безпілотники у великих масштабах.
У нещодавньому звіті New York Times оцінюється, що річне виробництво в США становить менше за 100 000 одиниць.
Роками дешевий імпорт з Китаю, зокрема від DJI, найбільшого у світі виробника безпілотників, домінував на ринку США, знижуючи ціни вітчизняних виробників. Але це може змінитися.
Після піку в понад 800 000 у 2023 році імпорт китайських безпілотників різко падає на тлі посилення митного та прикордонного контролю. Сполучені Штати зараз розглядають повну заборону на нові безпілотники DJI з міркувань національної безпеки.
Адміністрація Трампа також вживає заходів для вирішення ситуації.
В інтерв'ю цього тижня News Nation Еміль Майкл, заступник міністра оборони США з досліджень та інженерії, заявив, що уряд намагається мінімізувати бюрократичні бар’єри для виробництва.
«Вам потрібно позбутися бюрократичних перешкод», – сказав він.
Приклад того, до чого, можливо, прагнуть Сполучені Штати, був продемонстрований у червні, коли під час української операції «Павутина» десятки безпілотників проникли вглиб території Росії, щоб атакувати авіабази.
Невеликі дрони були контрабандою перевезені через кордон, а потім чекали. Україна стверджує, що дахи вантажівок, які перевозили прихований флот безпілотників, потім були відкриті «дистанційно», щоб дати їм запуститися і забезпечити руйнівні наслідки.
Ця атака має стати сигналом тривоги для військових усього світуСтейсі Петіджон
«Ця атака має стати сигналом тривоги для військових усього світу», – сказала Радіо Свобода Стейсі Петтіджон, директорка Оборонної програми Центру нової американської безпеки.
Асоціація Міжнародних систем безпілотних транспортних засобів (AUVSI) повідомляє, що 235 американських компаній, що виробляють повітряні дрони, активно продають свою продукцію, а ще 40 розробляють прототипи. Багато фірм, що спеціалізуються на обороні, оголосили про значні плани розширення, але проблеми, за її словами, лишаються.
Згідно з AUVSI, відсутність стабільних зобов’язань Міноборони щодо закупівель та труднощі з постачанням компонентів у великих масштабах уповільнюють зростання.
«Пріоритетом №1 зараз мають бути масштаби та швидкість, але цього справді важко досягти, оскільки ми десятиліттями навчали всю систему національної безпеки робити якраз навпаки. Це разючий зсув культури», – сказав Боумен.
Передайте дрони операторам, нехай вони почнуть навчання, а потім ми розробимо тактику як частину військової машини СШАЧад Радюдж
Міністр оборони США Піт Геґсет минулого місяця пообіцяв переглянути процес закупівель безпілотників Пентагону та збільшити кількість навчань з їх використанням.
«Домінування безпілотників – це гонка процесів так само, як і гонка технологій. Сучасні інновації на полі бою вимагають нової стратегії закупівель, яка об'єднує виробників з нашими військами на передовій», – написав він у службовій записці від 16 липня.
Чад Радюдж, консультант з питань безпілотників з Оклагоми та бригадний генерал ВПС у відставці, сказав, що інновації США у виробництві та тактиці безпілотників прискоряться у міру того, як військові постачатимуть недорогі системи в підрозділи та дозволятимуть військам експериментувати.
«Передайте дрони операторам, нехай вони почнуть навчання, а потім ми розробимо тактику як частину військової машини США, – сказав Радюдж в інтерв’ю Радіо Свобода. – Ми побачимо досить цікаві речі».
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Вірменська та Азербайджанська служби Радіо Свобода
Вірменія та Азербайджан можуть наблизитися до підписання історичної мирної угоди – або хоча б оголосити про її досягнення – коли президент США Дональд Трамп прийме їхніх лідерів у Білому домі цього тижня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.
«Багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно, аж дотепер, завдяки «ТРАМПУ», – написав Трамп у Truth Social 7 серпня.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв також підпишуть угоди зі Сполученими Штатами, щоб «спільно використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу», – додав він.
Ще напередодні це було неясно.
«Про підписання жодного документа наразі не йдеться; підсумки перемовин визначать, який документ, якщо взагалі, буде ухвалено», – зазначила Гасмік Акопян, депутатка правлячої партії «Громадянський договір» та членкиня комітету з міжнародних справ парламенту Вірменії.
Налагодження відносин після війни
Вірменія та Азербайджан двічі воювали через Нагірний Карабах після здобуття незалежності від СРСР у 1991 році.
Після останнього великого збройного конфлікту у 2020 році та подальшого масового виїзду вірменського населення з цього спірного регіону влада Єревана офіційно визнала Карабах суверенною територією Азербайджану. Відтоді обидві країни зробили значні кроки до нормалізації відносин.
Хоча в березні було оголошено про завершення погодження тексту мирної угоди, її досі не підписали.
Азербайджан наполягає, що підписання стане можливим лише після того, як Вірменія вилучить з Конституції згадку про Декларацію незалежності 1990 року, яка посилається на Акт про об'єднання Радянської Вірменії та Нагірного Карабаху 1989 року. Баку також вимагає офіційного припинення діяльності Мінської групи ОБСЄ – єдиної міжнародної платформи, яка десятиліттями займалась врегулюванням конфлікту.
Вірменія фактично погодилась на обидві умови, але наполягає, що ухвалення нової Конституції – внутрішнє питання, яке має вирішуватись у наступні роки. Щодо Мінської групи, Єреван пропонує спільно подати заявку про її розпуск одночасно з підписанням угоди.
Проте це не єдині перешкоди на шляху до остаточної угоди.
Питання кордонів
У значному дипломатичному прориві навесні–влітку 2024 року Вірменія та Азербайджан провели першу в історії демаркацію та делімітацію 13-кілометрової ділянки свого північного кордону. Вірменські війська залишили чотири безлюдні села, які до війни 1990-х років належали радянському Азербайджану.
Сторони погодилися продовжити демаркацію, але з того часу прогресу на інших ділянках кордону немає. Вірменія стверджує, що Азербайджан досі утримує понад 200 кв. км її території.
Опозиція у Вірменії засудила ці дії як «капітуляцію» та закликала Пашиняна піти у відставку. Проте масові протести у травні–червні 2024 року поступово згасли. Пашинян заявив, що курс на довготривалий мир підтримує більшість громадян.
Зангезурський коридор
Одне з найгостріших питань – так званий Зангезурський коридор.
Згідно з умовами припинення вогню у 2020 році, Вірменія повинна гарантувати безпечне транспортне сполучення між материковим Азербайджаном та його ексклавом Нахічевань. Йдеться про безперешкодний рух громадян, транспорту й вантажів.
Однак Вірменія, яка вже майже 40 років перебуває в економічній блокаді з боку Азербайджану та Туреччини, наполягає: будь-який транзит має повністю відповідати її суверенітету та територіальній цілісності. Вона категорично відкидає ідею «екстериторіального коридору», вважаючи це закамуфльованою територіальною претензією.
У 2024 році сторони домовилися розглядати це питання окремо від мирної угоди.
За домовленістю 2020 року, контроль над транспортними шляхами мала здійснювати Прикордонна служба ФСБ Росії. Але після того, як російські миротворці не змогли захистити вірменське населення в Карабасі під час азербайджанського наступу у вересні 2023 року, а потім були виведені – Вірменія дедалі більше орієнтується на Захід, дистанціюючись від Москви.
Роль США
Питання про можливу участь США в адмініструванні дороги активізувалося після саміту Пашиняна й Алієва в Абу-Дабі 10 липня, де обговорювали питання інфраструктури.
Вони сперечаються через 32 км дороги, але це не жарти. Це триває вже десятиліттямиТомас Баррак
Посол США в Туреччині Томас Баррак заявив, що Вашингтон запропонував 100-річну оренду транзитного маршруту як компроміс.
«Вони сперечаються через 32 км дороги, але це не жарти, – сказав Баррак 11 липня. – Це триває вже десятиліттями».
Речниця Пашиняна Назелі Багдасарян відкинула ідею оренди, однак 16 липня прем’єр підтвердив, що США запропонували передати адміністрацію транзиту через Сюнік американській компанії.
Багдасарян заявила, що Єреван готовий передати управління маршрутом третій стороні, наприклад, американській компанії або спільному підприємству, але Вірменія повинна зберегти повний суверенітет над Сюніком.
«Ми говоримо не лише про дороги, але й про трубопроводи, лінії електропередач, телекомунікаційні кабелі – тобто про інфраструктуру, яку потрібно створювати та управляти нею», – сказав Пашинян.
Алієв тим часом заявив: «Азербайджанські вантажі та громадяни не повинні бачити обличчя вірменських прикордонників чи будь-кого іншого, – сказав він у липні, поновлюючи тиск на Єреван. – Не повинно бути жодного фізичного контакту, і мають бути гарантовані заходи безпеки, щоб забезпечити вільний проїзд наших громадян і вантажів».
Вірменський уряд відкинув ці заяви. Тим часом опозиційні партії у Вірменії закликають до ширшого діалогу – не лише щодо відкриття цього конкретного транзитного маршруту, а всіх маршрутів у регіоні – з метою припинення триваючої блокади Вірменії.
Реакція регіональних гравців
Стійкий мир і відкриття транзитного маршруту через Вірменію мають потенціал зв’язати нафто- і газовидобувний Кавказ та Центральну Азію з Європою, оминаючи Росію та Іран.
І Росія, і Іран висловили занепокоєння можливою присутністю США в стратегічному для Вірменії регіоні Сюнік, що межує з Іраном.
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави.
Західні країни прагнуть перевести процес примирення між Баку і Єреваном на свої рейки. Це може призвести до порушення балансу системи безпеки в регіоніМарія Захарова
«Західні країни прагнуть перевести процес примирення між Баку і Єреваном на свої рейки, – заявила 24 липня на брифінгу Марія Захарова, речниця МЗС Росії. – Ми також знаємо, куди зазвичай ведуть ці рейки... Це може призвести до порушення балансу системи безпеки в регіоні».
Іран також висловив рішучий протест проти будь-яких угод, які, на його думку, можуть поставити під загрозу його північний кордон із Вірменією.
Високопоставлений радник Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї попередив країни «в регіоні або поза ним» припинити пошуки земельного коридору для Азербайджану, який проходив би через вірменський регіон, що межує з Ісламською республікою.
«Деякі уряди, байдужі до власних інтересів і інтересів регіону, підняли питання Зангезурського коридору і стукають у всі двері, щоб просунути свої нелегітимні цілі на Південному Кавказі», – написав Алі Акбар Велаяті у дописі в X 4 серпня, після того, як з’явилися повідомлення про те, що Трамп прийматиме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану.
Трамп і «Нобелівська премія миру»
Спостерігачі припускають, що зустріч у Білому домі 8 серпня може стати яскравою нагодою для президента Трампа посилити свою кандидатуру на Нобелівську премію миру.
У Білому домі стверджують, що Трамп успішно завершив кілька глобальних конфліктів, зокрема суперечки між Таїландом і Камбоджею, Ізраїлем і Іраном, Руандою і Демократичною Республікою Конго, Індією і Пакистаном, Сербією і Косовом, Єгиптом і Ефіопією.
Проте, як показує досвід інших тривалих конфліктів, як-от між Косовом і Сербією, сам підпис угоди не гарантує тривалого миру і стабільності. Залишаються глибокі проблеми, зокрема невирішені суперечки щодо повернення переміщених вірмен із Нагірного Карабаху та долі вірменських військовополонених, які досі утримуються в Баку. Ба більше, десятиліття ворожнечі між двома народами – що тягнеться понад 40 років – продовжують заважати справжньому примиренню.
Очікується, що потенційне оголошення про угоду між Вірменією та Азербайджаном у Вашингтоні також матиме збіг із закінченням 8 серпня «ультиматуму» Трампа президенту Росії Володимиру Путіну щодо завершення війни в Україні. Спостерігачі вважають, що прорив у Кавказькому регіоні міг би компенсувати дипломатичну невдачу, якщо Москва відхилить вимоги Вашингтона.
Нова торговельна угода з ЄС: європейські фермери і погані новини для України
Оновлена торговельна угода між Європейським Союзом та Україною є поганою новиною для Києва: вона сигналізує про силу аграрного лобі у ЄС і є ознакою того, наскільки складно буде для зруйнованої війною країни врешті-решт стати членом ЄС. Розповідаємо деталі.
Угода, яка була попередньо узгоджена між Брюсселем і Києвом наприкінці червня, тепер підкріплена конкретною пропозицією Єврокомісії. Радіо Свобода ознайомилося із нею.
Очікується, що ця пропозиція буде схвалена країнами-членами ЄС на початку вересня, коли вони повернуться з літніх канікул.
По суті, це оновлення Угоди про асоціацію, яку Україна підписала у 2014 році, та її компоненти про вільну торгівлю (відому в ЄС як Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі), яка набула чинності у 2016 році.
У 2021 році Україна звернулася з проханням переглянути угоду на більш сприятливих умовах, ймовірно, маючи на увазі вищі експортні квоти, але переговори були перервані початком повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.
Безмитний доступ українських товарів до ЄС
Щоб підтримати Київ, Європейський Союз одразу ж запропонував повністю безмитний доступ до ринку ЄС для українських товарів, відомий як Автономні торговельні заходи (ATЗ). Їхня дія була продовжена ще на один рік у 2023 році і востаннє – у 2024 році, перед тим, як вони офіційно припинили свою дію у червні.
АТЗ пропонували довгоочікуваний дохід для України та альтернативний шлях для експорту її сільськогосподарської продукції по всьому світу після того, як Кремль заблокував торговельні шляхи в Чорному морі.
Однак фермери ЄС не були в захваті. Скаржачись на те, що дешеві українські продукти харчування заполонили місцеві ринки і створюють недобросовісну конкуренцію, фермери в багатьох країнах Центральної та Східної Європи протягом останніх трьох років періодично виходили на акції протесту і блокували кордони між Україною та ЄС.
Враховуючи сильний політичний вплив аграрного сектору в Польщі, Угорщині та Румунії, Європейська комісія була змушена внести зміни до АТЗ та запровадити захисні заходи для обмеження імпорту певних товарів з України після досягнення певних порогових значень – гальмо, на яке останнім часом неодноразово натискали.
Вплив аграрного лобі
У цій новій торговельній угоді політичний вплив аграрного лобі ЄС у Брюсселі знову став очевидним. В оновленій пропозиції ЄС є інформація про те, що Європейська комісія збирає «думки зацікавлених сторін» щодо лібералізації торгівлі з Україною.
Хоча в документі не розкриваються імена респондентів, більшість звернень надійшли від «асоціацій та компаній», при цьому в документі зазначається, що «більшість звернень від зацікавлених сторін в агропродовольчому секторі ЄС закликали до низького або помірного збільшення доступу до ринку для імпорту з України, підкреслюючи збої, яких вони зазнали, коли імпортні товари могли вільно потрапляти на ринок під час АТЗ».
Хоча Київ хотів, щоб оновлена Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі була якомога ближчою до умов АТЗ, стверджуючи, що повне повернення до старої угоди може коштувати Україні 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів), схоже, що фермери ЄС знову перемогли.
Зрозуміло, що угода є кращою для Києва, ніж початкова версія 2016 року, оскільки Україна отримала необмежений доступ до ринку для експорту таких продуктів, як гриби, виноградний сік, перероблені молочні продукти, йогурти та кефіри.
Основні українські експортні товари, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, також можуть експортуватися до ЄС за більшими квотами, ніж у 2016 році, але не вдвічі чи навіть не в п'ять разів, як того домагався Київ.
Квоти на більшість м'ясних продуктів, таких як яловичина, свинина та баранина, були збережені – це проблема для України, оскільки вона втратить додатковий дохід, але виграш для фермерів ЄС, які остерігаються додаткової конкуренції.
На які поступки доведеться піти Україні?
Угода також є дещо жорсткішою для України, оскільки вона впорядковує процес екстренної зупинки українського імпорту. Раніше група країн могла «натиснути на стоп-кран» і вимагати тимчасової зупинки імпорту, якщо було помічено раптовий стрибок. Тепер достатньо, щоб одна країна повідомила про це Європейську комісію.
Мабуть, найбільшою поступкою України є її зобов'язання поступово наближатися до різних харчових та санітарних стандартів ЄС. Цей процес розпочнеться вже цього року і вимагатиме від Києва щорічного звітування про те, які закони приймаються. Повна імплементація всіх норм і правил ЄС очікується до кінця 2028 року.
У пропозиції Єврокомісії зазначається, що «багато зацікавлених сторін закликали до поступового наближення України до стандартів виробництва ЄС, а також до запровадження сильних захисних заходів. Більшість респондентів висловилися проти будь-якої подальшої лібералізації торгівлі з Україною до приведення її у відповідність до більшої кількості стандартів ЄС».
Для України такі заходи можуть стати пігулкою, яку важко проковтнути. Хоча країна є офіційним кандидатом на вступ до ЄС і сподівається приєднатися до об'єднання в майбутньому, цього, ймовірно, не станеться до 2028 року. Впровадження цих реформ буде дорогим, і витрати, швидше за все, ляжуть на плечі українських фермерів. Враховуючи, що Україна ще не матиме повного доступу до ринку ЄС і не зможе користуватися сільськогосподарськими фондами ЄС, необхідність таких реформ буде складніше «продати» українському аграрному сектору.
Хоча Угорщина наразі блокує шлях Києва до ЄС через права угорської меншини в Україні, більшість чиновників ЄС вважають, що саме аграрне лобі ЄС сповільнить процес вступу України до Євросоюзу. Понад 300 мільярдів євро, або 25 відсотків бюджету ЄС, спрямовуються на сільське господарство, часто у формі прямої допомоги фермерам країн-членів. Це гроші, якими фермери ЄС навряд чи захочуть ділитися зі своїми українськими колегами найближчим часом.
Уцілілі рукописи. Вірменія публікує свої стародавні книги в інтернеті
Серед виснажених етнічних вірмен, які цілими колонами тікали від масових убивств, що їх здійснював османський режим із 1915 року, дехто ніс із собою під одягом стародавні книги і документи. Ці збережені рукописи дали можливість вірменам зберегти історію своєї нації для тих, хто вижив. Під час геноциду люди зуміли таємно вивезти їх у безпечне місце.
Тисячі цих книг і документів зрештою потрапили до сучасної Вірменії, де сьогодні вони зберігаються у спеціально побудованому Матенадарані – сховищі історичних рукописів країни.
Багато з них, однак, залишаються в музеях і приватних колекціях, розкиданих по всьому світу.
Історія, доступна за лічені секунди
Зараз експерти Матенадарану беруть участь у новаторському проєкті з розміщення всіх доступних вірменських рукописів – від стародавніх Біблій до рецептів середньовічних тортів – у базі даних з можливістю пошуку.
Емма Горопян, очільниця відділу зв’язків з громадськістю Матенадарану, розповіла Радіо Свобода, що проєкт «зберігатиме та представлятиме описи рукописів у структурованому та зручному для пошуку форматі».
Ініціатива офіційно отримала назву «Платформа доступу до каталогу вірменських рукописів».
Переконати всіх власників вірменських рукописів у всьому світі фізично передати їх Вірменії було б практично неможливо, тому укласти базу рукописів з можливістю пошуку в одному місці онлайн вважається найкращим доступним рішенням.
Гурген Гаспарян, працівник Матенадарану, розповів місцевим медіа, що платформа дозволить «будь-якому вірменологу, досліднику чи вченому знайти потрібну інформацію за лічені секунди», як тільки база даних буде запущена.
Коли стартує ініціатива
Тисячі рукописів стануть доступними для пошуку на онлайн-платформі за ключовими словами, що містять фізичні описи. Їх можна буде завантажити безкоштовно. Перший етап проєкту планують запустити на початку 2026 року.
Онлайн-платформу фінансує благодійна установа, заснована покійним британсько-вірменським нафтовим магнатом Калустом Гюльбенкяном.
За словами Горопяна, рукописи Вірменії, як першої країни, яка офіційно прийняла християнство, є «унікальними джерелами для вивчення християнства», а також «середньовічного мистецтва, лінгвістики та міжкультурного обміну в регіонах Близького Сходу та Кавказу».
США «готові» до ядерної війни? Дедлайн Трампа для Путіна добігає кінця
Невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 10 днів на припинення війни в Україні, 31 липня він недвозначно заявив, що Сполучені Штати «запровадять санкції» проти Москви через відсутність руху до припинення вогню або мирної угоди з Києвом.
Водночас він сказав, що неясно, чи підштовхнуть фінансові санкції президента Росії Володимира Путіна до перемир'я, і повідомив журналістам, що його спеціальний посланець Стів Віткофф поїде до Москви після поїздки до Ізраїлю, куди він прибув 1 серпня.
Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєедєв у відповідь на ультиматуми Трампа пригрозив війною між Росією і США. Сполучені Штати до ядерної війни з Росією готові, відповів Трамп.
1 серпня Дональд Трамп заявив, що США «повністю готові» до можливого ядерного конфлікту з Росією. Відповідаючи на запитання журналістів на галявині перед Білим домом президент Сполучених Штатів підтвердив, що віддав наказ розмістити «два атомні підводні човни у відповідних регіонах» після погроз, з якими виступив колишній президент Росії і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.
Коли хтось згадує ядерну зброю, ми мусимо бути готові. Ми повністю готовіТрамп
«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю... Коли хтось згадує ядерну зброю, ми мусимо бути готові. Ми повністю готові. Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми вважаємо її недоречною. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. Погроза була зроблена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захистити наших людей», – сказав Дональд Трамп.
Президента США перепитали, чи підводні човни вже наблизилися до Росії.
«Так, вони наблизилися до Росії», – відповів Трамп.
Нагадаємо, Медведєв у соцмережі X написав наступне:
«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною»
Дедлайн 8 серпня
8 серпня спливає 10-денний термін, про який Дональд Трамп оголосив на початку тижня. Якщо до або після цього моменту він запровадить санкції проти Росії, це буде першим випадком, коли 47-й президент США покарає Кремль за більш ніж пів року з моменту його вступу на посаду та проголошення обіцянок швидко завершити найбільшу війну в Європі з 1945 року.
Ця погроза Трампа – запровадити нові санкції, з'явилася на тлі повільного, але поки невпинного просування російських сил на полі бою на Донбасі, і щоденних повітряних ракетно-дронових атак по цивільному населенню та об'єктах інфраструктури України.
Внаслідок ракетного удару Росії 31 липня по багатоквартирному житловому будинку Києва загинула 31 людина, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 150 людей отримали поранення і травми. Серед них 16 дітей.
Трамп у своєму виступі 31 липня назвав ці безперервні атаки «огидними».
Чи може це призвести до перелому у війні?
Чи буде таки візит Віткоффа і чи зможе він на щось вплинути?
Хоча Трамп припустив, що введення санкцій вже неминуче, відправка Віткоффа, який неодноразово зустрічався з Путіним з січня, може бути останньою спробою змусити Кремль зрушити з мертвої точки до настання дедлайну.
Але шанси на це видаються невеликими, і держсекретар Марко Рубіо заявив, що неоголошені переговори цього тижня з «деякими високопоставленими людьми Путіна» не принесли жодного прогресу в «досягненні певного порозуміння щодо шляху вперед, який приведе до миру».
Три раунди прямих переговорів у Стамбулі в травні та червні також залишили Росію та Україну на великій відстані один від одного щодо ключових перешкод на шляху до припинення вогню або укладення всеосяжної мирної угоди.
«Росія більше не піде на жодні поступки», – сказав 1 серпня в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» політичний оглядач Іван Преображенський:
«Кремль зрозумів, що Трамп усвідомив, що його водять за ніс. Як наслідок, Москва, по суті, готується до розриву відносин – повернення до формату, який існував близько пів року тому за часів Джо Байдена»
З іншого боку Путін може розглядати візит Віткоффа як шанс переконати Білий дім відступити від погроз санкціями або змінити свій нинішній курс і почати знову покладати більшу частину провини за відсутність прогресу на шляху до миру на Київ, як це робив Трамп до останніх тижнів, коли він почав демонструвати все більше розчарування Росією.
Хоча останнім часом Трамп спрямовував свій гнів на Москву, він також підкреслював, що для укладення угоди потрібні дві сторони, і що Україна повинна зробити «те, що вона повинна зробити», щоб покласти край війні.
«І Росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду», – заявив 31 липня Джон Келлі, виконуючий обов'язки представника США в ООН.
Отже, навіть якщо Україна погодилася на запропоноване Трампом припинення вогню, а Росія – ні, Москва може вбачати можливість для того, щоб змусити Вашингтон натиснути на Київ і домогтися від нього поступок.
Які санкції, і чи спрацюють вони?
Трамп не сказав, які саме санкції він планує запровадити, але дав зрозуміти, що вони можуть включати «дуже жорсткі тарифи» для самої Росіїті, як він сказав 28 липня, «можливо... вторинні тарифи» будуть накладені на країни, які торгують з Москвою.
Перші, на думку аналітиків, матимуть незначний вплив, оскільки обсяг американсько-російської торгівлі невеликий. Вторинні тарифи можуть бути набагато більш значущими, особливо коли йдеться про нафту і газ, найприбутковіші статті російського експорту.
В інтерв'ю радіо Fox News Рубіо зазначив, що експорт нафти приносить «величезну частину» доходів Росії.
Але є й ризики: Китай, Індія і Туреччина на сьогодні є найбільшими покупцями російської сирої нафти, і вони також є одними з найбільших споживачів нафтопродуктів, тому вторинні тарифи можуть ускладнити відносини з усіма трьома країнами.
Водночас результати санкцій непрогнозовані: Кремль не демонструє жодних ознак руху до будь-яких поступок, а Китай, схоже, не бажає відмовлятися від своєї підтримки війни Росії проти України.
Рубіо сказав, що у Трампа є «багато варіантів», включаючи вторинні санкції на продаж російської нафти і «секторальні банківські санкції, які також були б дуже потужними». Але у своєму виступі 31 липня Трамп, схоже, применшив шанси на те, що каральні заходи можуть вплинути на Путіна.
«Я не знаю, що санкції його турбують», – сказав він.
Трамп тиснутиме далі?
Якщо не брати до уваги санкції, вирішальне питання полягає в тому, чи продовжить Трамп демонструвати зацікавленість у припиненні війни Росії проти України в найближчі місяці, або ж він відступить, як неодноразово припускав він сам та інші посадовці його адміністрації.
Президент не збирається чекати вічноРубіо
У якийсь момент Трампу доведеться вирішити, «наскільки сильно продовжувати докладати зусиль для припинення вогню, якщо одна з двох сторін не зацікавлена в ньому», – сказав Рубіо, додавши, що «очевидно, президент не збирається чекати вічно».
Ще до свого обрання в листопаді минулого року Трамп натякав, що може використати поєднання санкцій проти Росії та підтримки Києва, переважно у вигляді поставок зброї, щоб підштовхнути країни до мирної угоди.
У питанні надання зброї Києву незрозуміло, наскільки далеко Трамп готовий зайти.
14 липня, коли він встановив 50-денний термін для досягнення миру – який цього тижня він скоротив до 10 днів – він також оголосив про плани посилити український арсенал, але не шляхом прямих поставок.
Натомість він описав домовленість, за якою члени НАТО надсилатимуть в Україну наявне озброєння, наприклад, ракетні комплекси Patriot, і замінюватимуть його новим, купуючи його у США, або просто купуватимуть американське озброєння і відправлятимуть його до Києва.
Але є питання щодо того, скільки зброї потрапить в Україну таким чином найближчим часом, і як швидко вона туди потрапить.
Тим часом Трамп не санкціонував нових поставок зброї в Україну в межах програми, яку часто використовував його попередник Джо Байден і яка дає президенту повноваження надсилати зброю з наявних запасів. Коли Трамп вступив на посаду, у розпорядженні президента було близько 4 мільярдів доларів за програмою Президентських повноважень щодо скорочення військових ресурсів.
Що відбуватиметься на полі бою?
Українські війська не досягли значних успіхів на полі бою відтоді, як у 2023 році без успіху закінчився великий контрнаступ, оскільки ЗСУ так і не отримали тією зброї і літаків, які були необхідні для витіснення російських сил.
Відтоді Росія захоплює додаткові території, хоч і повільно та з величезними втратами.
Коли Трамп оголосив про 50-денний дедлайн 14 липня, критики застерігали, що це дасть Росії більше часу, щоб просунутися далі, перш ніж зіткнутися з санкціями або іншими заходами, що послабить позицію Києва в будь-яких переговорах про територію.
Набагато коротший термін пом'якшує ці побоювання, і аналітики кажуть, що в будь-якому випадку Росія не має можливості забрати всю територію, яку вона безпідставно вважає своєю, – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області на додаток до Криму, – найближчим часом.
Однак поки що Росія не демонструє жодних ознак припинення своїх зусиль з просування на місцях, і немає жодних ознак того, що дедлайн 8 липня або санкції, які можуть послідувати за ним, змінять цю ситуацію.
Першого серпня AFP, посилаючись на власне дослідження, повідомило, що в липні Росія запустила по Україні більше безпілотників, ніж за будь-який місяць з моменту початку вторгнення у 2022 році.
Того ж дня Путін продемонстрував впевненість, заявивши, що мета Москви у війні залишається незмінною, стверджуючи, що російські війська просуваються вперед по всій лінії фронту, попри те, що він назвав прагненням Заходу зупинити їхнє просування.
«У найближчі місяці Росія посилить тиск на Україну і, звичайно, спробує здійснити новий наступ до настання холодів», – сказав Преображенський в інтерв'ю каналу «Настоящему времени», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».
