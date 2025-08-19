Трамп закликав Лукашенка звільнити політв’язнів: три можливі сценарії

Невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 10 днів на припинення війни в Україні, 31 липня він недвозначно заявив, що Сполучені Штати «запровадять санкції» проти Москви через відсутність руху до припинення вогню або мирної угоди з Києвом.

Водночас він сказав, що неясно, чи підштовхнуть фінансові санкції президента Росії Володимира Путіна до перемир'я, і повідомив журналістам, що його спеціальний посланець Стів Віткофф поїде до Москви після поїздки до Ізраїлю, куди він прибув 1 серпня.

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєедєв у відповідь на ультиматуми Трампа пригрозив війною між Росією і США. Сполучені Штати до ядерної війни з Росією готові, відповів Трамп.

1 серпня Дональд Трамп заявив, що США «повністю готові» до можливого ядерного конфлікту з Росією. Відповідаючи на запитання журналістів на галявині перед Білим домом президент Сполучених Штатів підтвердив, що віддав наказ розмістити «два атомні підводні човни у відповідних регіонах» після погроз, з якими виступив колишній президент Росії і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Коли хтось згадує ядерну зброю, ми мусимо бути готові. Ми повністю готові

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю... Коли хтось згадує ядерну зброю, ми мусимо бути готові. Ми повністю готові. Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми вважаємо її недоречною. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. Погроза була зроблена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захистити наших людей», – сказав Дональд Трамп.

Президента США перепитали, чи підводні човни вже наблизилися до Росії.

«Так, вони наблизилися до Росії», – відповів Трамп.

Нагадаємо, Медведєв у соцмережі X написав наступне:

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною»

Дедлайн 8 серпня

8 серпня спливає 10-денний термін, про який Дональд Трамп оголосив на початку тижня. Якщо до або після цього моменту він запровадить санкції проти Росії, це буде першим випадком, коли 47-й президент США покарає Кремль за більш ніж пів року з моменту його вступу на посаду та проголошення обіцянок швидко завершити найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Ця погроза Трампа – запровадити нові санкції, з'явилася на тлі повільного, але поки невпинного просування російських сил на полі бою на Донбасі, і щоденних повітряних ракетно-дронових атак по цивільному населенню та об'єктах інфраструктури України.

Внаслідок ракетного удару Росії 31 липня по багатоквартирному житловому будинку Києва загинула 31 людина, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 150 людей отримали поранення і травми. Серед них 16 дітей.

Трамп у своєму виступі 31 липня назвав ці безперервні атаки «огидними».

Чи може це призвести до перелому у війні?

Чи буде таки візит Віткоффа і чи зможе він на щось вплинути?

Хоча Трамп припустив, що введення санкцій вже неминуче, відправка Віткоффа, який неодноразово зустрічався з Путіним з січня, може бути останньою спробою змусити Кремль зрушити з мертвої точки до настання дедлайну.



Але шанси на це видаються невеликими, і держсекретар Марко Рубіо заявив, що неоголошені переговори цього тижня з «деякими високопоставленими людьми Путіна» не принесли жодного прогресу в «досягненні певного порозуміння щодо шляху вперед, який приведе до миру».

Три раунди прямих переговорів у Стамбулі в травні та червні також залишили Росію та Україну на великій відстані один від одного щодо ключових перешкод на шляху до припинення вогню або укладення всеосяжної мирної угоди.



«Росія більше не піде на жодні поступки», – сказав 1 серпня в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» політичний оглядач Іван Преображенський:

«Кремль зрозумів, що Трамп усвідомив, що його водять за ніс. Як наслідок, Москва, по суті, готується до розриву відносин – повернення до формату, який існував близько пів року тому за часів Джо Байдена»

З іншого боку Путін може розглядати візит Віткоффа як шанс переконати Білий дім відступити від погроз санкціями або змінити свій нинішній курс і почати знову покладати більшу частину провини за відсутність прогресу на шляху до миру на Київ, як це робив Трамп до останніх тижнів, коли він почав демонструвати все більше розчарування Росією.



Хоча останнім часом Трамп спрямовував свій гнів на Москву, він також підкреслював, що для укладення угоди потрібні дві сторони, і що Україна повинна зробити «те, що вона повинна зробити», щоб покласти край війні.

«І Росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду», – заявив 31 липня Джон Келлі, виконуючий обов'язки представника США в ООН.



Отже, навіть якщо Україна погодилася на запропоноване Трампом припинення вогню, а Росія – ні, Москва може вбачати можливість для того, щоб змусити Вашингтон натиснути на Київ і домогтися від нього поступок.

Які санкції, і чи спрацюють вони?

Трамп не сказав, які саме санкції він планує запровадити, але дав зрозуміти, що вони можуть включати «дуже жорсткі тарифи» для самої Росіїті, як він сказав 28 липня, «можливо... вторинні тарифи» будуть накладені на країни, які торгують з Москвою.

Перші, на думку аналітиків, матимуть незначний вплив, оскільки обсяг американсько-російської торгівлі невеликий. Вторинні тарифи можуть бути набагато більш значущими, особливо коли йдеться про нафту і газ, найприбутковіші статті російського експорту.

В інтерв'ю радіо Fox News Рубіо зазначив, що експорт нафти приносить «величезну частину» доходів Росії.



Але є й ризики: Китай, Індія і Туреччина на сьогодні є найбільшими покупцями російської сирої нафти, і вони також є одними з найбільших споживачів нафтопродуктів, тому вторинні тарифи можуть ускладнити відносини з усіма трьома країнами.

Водночас результати санкцій непрогнозовані: Кремль не демонструє жодних ознак руху до будь-яких поступок, а Китай, схоже, не бажає відмовлятися від своєї підтримки війни Росії проти України.

Рубіо сказав, що у Трампа є «багато варіантів», включаючи вторинні санкції на продаж російської нафти і «секторальні банківські санкції, які також були б дуже потужними». Але у своєму виступі 31 липня Трамп, схоже, применшив шанси на те, що каральні заходи можуть вплинути на Путіна.

«Я не знаю, що санкції його турбують», – сказав він.

Трамп тиснутиме далі?

Якщо не брати до уваги санкції, вирішальне питання полягає в тому, чи продовжить Трамп демонструвати зацікавленість у припиненні війни Росії проти України в найближчі місяці, або ж він відступить, як неодноразово припускав він сам та інші посадовці його адміністрації.

Президент не збирається чекати вічно

У якийсь момент Трампу доведеться вирішити, «наскільки сильно продовжувати докладати зусиль для припинення вогню, якщо одна з двох сторін не зацікавлена в ньому», – сказав Рубіо, додавши, що «очевидно, президент не збирається чекати вічно».



Ще до свого обрання в листопаді минулого року Трамп натякав, що може використати поєднання санкцій проти Росії та підтримки Києва, переважно у вигляді поставок зброї, щоб підштовхнути країни до мирної угоди.



У питанні надання зброї Києву незрозуміло, наскільки далеко Трамп готовий зайти.

14 липня, коли він встановив 50-денний термін для досягнення миру – який цього тижня він скоротив до 10 днів – він також оголосив про плани посилити український арсенал, але не шляхом прямих поставок.



Натомість він описав домовленість, за якою члени НАТО надсилатимуть в Україну наявне озброєння, наприклад, ракетні комплекси Patriot, і замінюватимуть його новим, купуючи його у США, або просто купуватимуть американське озброєння і відправлятимуть його до Києва.

Але є питання щодо того, скільки зброї потрапить в Україну таким чином найближчим часом, і як швидко вона туди потрапить.



Тим часом Трамп не санкціонував нових поставок зброї в Україну в межах програми, яку часто використовував його попередник Джо Байден і яка дає президенту повноваження надсилати зброю з наявних запасів. Коли Трамп вступив на посаду, у розпорядженні президента було близько 4 мільярдів доларів за програмою Президентських повноважень щодо скорочення військових ресурсів.

Що відбуватиметься на полі бою?

Українські війська не досягли значних успіхів на полі бою відтоді, як у 2023 році без успіху закінчився великий контрнаступ, оскільки ЗСУ так і не отримали тією зброї і літаків, які були необхідні для витіснення російських сил.

Відтоді Росія захоплює додаткові території, хоч і повільно та з величезними втратами.



Коли Трамп оголосив про 50-денний дедлайн 14 липня, критики застерігали, що це дасть Росії більше часу, щоб просунутися далі, перш ніж зіткнутися з санкціями або іншими заходами, що послабить позицію Києва в будь-яких переговорах про територію.

Набагато коротший термін пом'якшує ці побоювання, і аналітики кажуть, що в будь-якому випадку Росія не має можливості забрати всю територію, яку вона безпідставно вважає своєю, – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області на додаток до Криму, – найближчим часом.



Однак поки що Росія не демонструє жодних ознак припинення своїх зусиль з просування на місцях, і немає жодних ознак того, що дедлайн 8 липня або санкції, які можуть послідувати за ним, змінять цю ситуацію.

Першого серпня AFP, посилаючись на власне дослідження, повідомило, що в липні Росія запустила по Україні більше безпілотників, ніж за будь-який місяць з моменту початку вторгнення у 2022 році.



Того ж дня Путін продемонстрував впевненість, заявивши, що мета Москви у війні залишається незмінною, стверджуючи, що російські війська просуваються вперед по всій лінії фронту, попри те, що він назвав прагненням Заходу зупинити їхнє просування.



«У найближчі місяці Росія посилить тиск на Україну і, звичайно, спробує здійснити новий наступ до настання холодів», – сказав Преображенський в інтерв'ю каналу «Настоящему времени», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».