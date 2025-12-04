В Офісі президента підтвердили, що сьогодні відбудеться візит українських переговорників до США

В Офісі президента підтвердили, що сьогодні відбудеться візит до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова

Як повідомив у фейсбуці радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також – фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою.

За його словами, після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та дасть доручення переговорній групі.

Бевз додав, що ключові проблемні політичні питання залишаться для обговорення лідерів України і США, Україна готова до зустрічей на найвищому рівні.



Про те, що Умєров полетить до США, повідомляли західні медіа.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив про підготовку зустрічі у Сполучених Штатах.

«Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа», – заявив президент.

За словами Зеленського, Київ чекає найближчими днями новин щодо таких контактів у форматі особистих зустрічей чи телефонних розмов.

Читайте також: Умєров повідомив про «продуктивну зустріч» у Брюсселі із радниками з нацбезпеки низки країн Європи

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».