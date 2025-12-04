Путін заявив, що не хоче повернення РФ у G8, як пропонував Трамп

Російський лідер Володимир Путін заявив, що не зацікавлений у поверненні Росії до складу групи провідних розвинених індустріальних країн Заходу, тобто переходу від формату «Групи семи» (G7) до «Групи восьми» (G8), що існувала з 1998 по 2014 рік, коли Росія у зв’язку з окупацією Криму і початком війни на Донбасі була з неї виключена.

Про це Путін сказав в інтерв’ю індійській телекомпанії India Today напередодні візиту до Індії. Повідомлення про це публікують російські ЗМІ, зокрема державне агентство ТАСС, саме інтерв’ю поки що повністю не опубліковано.

Таким чином Путін відкинув один із пунктів пропонованого мирного плану США.

За словами російського президента, він «практично перестав їздити на саміти G8» ще до виключення Росії з організації у 2014 році.

Путін справді не їздив на саміти у 2009-2012 роках, оскільки президентом Росії тоді був Дмитро Медведєв. Проте у 2013 році він брав участь у зустрічі, вказує Російська служба Радіо Свобода.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що виключення Росії із «Групи восьми» було помилкою. Відновлення G8 згадувалося і в оприлюдненому ЗМІ мирному плані з 28 пунктів, який США запропонували для мирного врегулювання в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить підстав для повернення Росії до складу групи, таку ж заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон.

У G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.