Мерц: підстав для відродження G8 немає

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить підстав для повернення Росії до складу групи провідних розвинених індустріальних країн Заходу, тобто переходу від формату «Групи семи» (G7) до «Групи восьми» (G8), що існувала з 1998 по 2014 рік, коли Росія у зв’язку з окупацією Криму і початком війни на Донбасі була з неї виключена.

Мерц зробив цю заяву 23 листопада на пресконференції в Йоганнесбурзі (ПАР), де брав участь у зустрічі «Групи двадцяти».

«Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7, і на даний момент я не бачу... готовності знову прийняти Росію до цього кола», – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив аналогічну думку 22 листопада, заявивши, що умови для відновлення членства Росії відсутні.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що виключення Росії із цієї групи було помилкою. Відновлення G8 згадувалося і в оприлюдненому днями ЗМІ мирному плані з 28 пунктів, який США запропонували для мирного врегулювання в Україні (офіційно цей план не був опублікований).

У G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.