«Мирний план» США передбачає проведення виборів в Україні та відмову від НАТО – повний текст проєкту



28-пунктний план президента CША Трампа щодо мирного урегулювання війни передбачає визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя «заморожені» на лінії зіткнення. Про це йдеться у проєкті «мирного плану», який є в розпорядженні Радіо Свобода.



Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції, а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється.



Крім того, мирний план передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди.



Щодо Росії, то про репарації не йдеться. Зазначається, що Росія юридично зобов’язується дотримуватися політики ненападу щодо України та Європи, а 100 мільярдів доларів заморожених російських активів підуть на реконструкцію України.



Також «мирний план» США передбачає поступове скасування санкцій щодо РФ та повернення її до G8.



Радіо Свобода публікує повний текст «мирного плану» США:

1. Безпека та політичний статус України

🔸Підтвердження суверенітету України.

🔸Україна отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів, але з умовами.

🔸Україна закріплює неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції, НАТО назавжди підтверджує нечленство України.

🔸Чисельність Збройних Сил України обмежена.

🔸Україна залишається без’ядерною державою.

2. Територіальні питання

🔸Крим, Донецьк та Луганськ визнані де-факто російськими.

🔸Херсон та Запоріжжя «заморожені» на лінії зіткнення.

🔸Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під де-факто російським контролем.

🔸Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові угоди

🔸НАТО не розгортає війська в Україні.

🔸Винищувачі НАТО розгорнуто в Польщі.

🔸Діалог з питань безпеки між США, НАТО та Росією, створення американо-російської робочої групи.

🔸Росія юридично зобов’язується дотримуватися політики ненападу щодо України та Європи.

4. Економічний блок та реконструкція України

🔸США та Європа запускають великий інвестиційний пакет для реконструкції України.

🔸100 мільярдів доларів заморожених російських активів для реконструкції України; США отримують 50% доходу.

🔸Європа додає ще 100 мільярдів доларів.

🔸Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.

🔸Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. Росія у світовій системі

🔸Поступове скасування санкцій.

🔸Повернення Росії до G8.

🔸Довгострокова економічна співпраця між США та Росією.

Гуманітарні питання

🔸Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних осіб та дітей.

🔸Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.

🔸Освітні програми з питань толерантності.

6. Енергетика та спеціальні об’єкти

🔸Запуск Запорізької атомної електростанції під наглядом МАГАТЕ, електроенергія – 50/50 між Україною та Російською Федерацією.

🔸Сполучені Штати допомагають відновлювати газову інфраструктуру України.

7. Внутрішньополітичні процеси в Україні

🔸Вибори через 100 днів після підписання угоди.

🔸Повна амністія для всіх учасників війни.

8. Впровадження та моніторинг

🔸Угода має юридичну силу.

🔸Моніторинг здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.

🔸Порушення призведуть до санкцій.

🔸Після підписання буде негайно оголошено припинення вогню та відведення на узгоджені позиції.

Цього тижня медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Згодом Білий дім заявив, що представники адміністрації Трампа раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Речниця Білого дому не уточнила, хто саме це був.

Офіс президента 20 листопада повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».