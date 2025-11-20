Мирний «план Віткоффа»: США пропонують Україні умови Путіна на тлі корупційного скандалу?

Коли багатьом здавалося, що мирні зусилля США, спрямовані на завершення війни в Україні, втратили імпульс, процес тривав і навіть набирав обертів. Тільки непублічно.

Однак Україна не була частиною дискусій, кульмінацією яких, за повідомленням NBC News, стало схвалення Дональдом Трампом 28-пунктного мирного плану. Його подробиці дізналися провідні американські медіа. Їхні публікації свідчать, що нова пропозиція багато в чому задовольняє вимоги Москви й містить положення, які тривалий час відхиляли в Києві.

Водночас у журналістів є підстави припускати, що Україна зараз у більш вразливому становищі, а відтак може піти на поступки, до яких не була готова раніше.

США й РФ обговорили завершення війни без України

ЗМІ приписують розробку плану відповідальному за контакти з Росією посадовцю США Стіву Віткоффу.

24-26 жовтня спецпосланець президента США Віткофф провів у Маямі, де разом з іншими членами команди, після запровадження США нових санкцій проти РФ, зустрічався з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим.

Очільник російського Фонду прямих інвестицій, уповноважений Путіним вести переговори про війну, підтвердив факт непублічного діалогу між Росією й США про війну в Україні, зокрема свої триденні переговори з Віткоффом. Дмитрієв назвав їх продуктивними й анонсував подальший прогрес у напрямку врегулювання конфлікту.

Видання Axios дізналося, що американський переговірник детально обговорював із російським візаві завершення війни в Україні. У результаті виник план із 28 пунктів, який, пише Financial Times, іще перебуває на стадії розробки.

Дмитрієв заявив Axios, що він оптимістично налаштований щодо угоди, оскільки «є відчуття, що позицію Росії чують».

«Важливо зазначити, що матеріал Axios значною мірою базується на словах Дмитрієва – це може бути частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії. Тим більше, що Віткофф вже не відіграє центральної ролі у переговорах – дедалі активніше залучаються (держсекретар – ред.) Марко Рубіо та (віцепрезидент США – ред.) Джей Ді Венс», – звертає увагу українська журналістка у США Марія Ульяновська.

За даними The Wall Street Journal, над планом працював таки не лише спецпосланник Віткофф, якого Європа, за деякими повідомленнями, вважає надто піддатливим до російських аргументів. А також, як ідеться, держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер, і відбувалося це справді в консультації з довіреною особою Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Деталі «плану Віткоффа»

19 листопада низка американських ЗМІ розкрила подробиці пропозиції. Знову звучать ідеї, які Київ уже відкидав як неприйнятні, прирівнюючи їх до капітуляції. Різними виданнями повідомляється, зокрема, про такі пункти:

передача Україною Росії всього Донбасу, включно з підконтрольними Києву територіями. За даними DeepState, Росії знадобиться ще близько чотирьох років, щоб завоювати ці землі. The Telegraph пише про збереження за Україною юридичного права власності на них і отримання від Росії орендної плати, розмір якої не розголошується;

пише про збереження за Україною юридичного права власності на них і отримання від Росії орендної плати, розмір якої не розголошується; визнання Криму й інших окупованих територій російськими;

відмова України від членства в НАТО, принаймні на кілька років;

заборона Україні мати всередині країни міжнародний миротворчий контингент, яка ставить хрест на планах Франції і Британії контролювати припинення вогню;

заборона посадки іноземних дипломатичних літаків в Україні;

скорочення чисельності української армії вдвічі;

скорочення військової допомоги США і відмова України від деяких видів далекобійної зброї, якою вона регулярно стріляє по цілях у Росії за сотні кілометрів від власного кордону;

визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні;

надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Натомість, пише The Wall Street Journal, Москва пообіцяє не атакувати далі Україну чи інші країни Європи та закріпить цю обіцянку в законодавстві.

У публікації The Telegraph ідеться, що Україні дозволять домовлятися про безпекові гарантії США та Європи, потрібні їй для збереження режиму тиші. Водночас, як зазначено вище, розміщення багатонаціональної миротворчої місії на її території, проти чого виступав Кремль, може бути заблокованим.

Новий шанс для старих пропозицій?

Україна не брала участі в розробці проєкту угоди, яку The Washington Post, зокрема, називає «планом Віткоффа». Американська сторона, як мовиться, лише презентувала свою ініціативу секретарю РНБО Рустему Умєрову в Маямі. Сам Умєров цього не коментував.

Україна отримала, як повідомив Радіо Свобода високопоставлений чиновник в українському уряді, «сигнали» від американської сторони: від президента України Володимира Зеленського очікують, що він погодиться на «певну рамкову угоду з такими пунктами, як відмова від територій та визнання їх російськими, скорочення чисельності сил оборони України та інші пункти, вигідні для Путіна».

19 листопада, проводячи переговори з президентом Туреччини, Зеленський мав зустрітися в Стамбулі й зі спецпосланником Віткоффом. Однак зустріч зірвалася. Axios дізналося, що буцімто через незацікавленість українського президента в обговоренні мирного плану США й бажанні натомість запропонувати інший – розроблений разом з Європою.

Ще однією можливою причиною відмови Віткоффа від зустрічі з Зеленським називають корупційний скандал в Україні, що зачіпає найближче оточення президента.

The Telegraph, поспілкувавшись із джерелами, пише, що Білий дім виставив Зеленському неприйнятні для нього умови, «відчуваючи слабкість через корупційний скандал, що охопив українського президента».

The New York Times також, посилаючись на «деяких українських коментаторів», пов’язує цю пропозицію зі спробою Росії змусити Україну до поступок, «поки уряд президента Володимира Зеленського ослаблений корупційним скандалом на високому рівні, що може відмовити союзників від надання допомоги». Згадується також зростаючий тиск на Київ на полі бою, оскільки «сили Москви досягають успіхів проти українських військових».

The Washington Post звертає увагу, що масштабний корупційний скандал у поєднанні з виснажливими темпами російських військових ударів «може залишити українському лідеру мало хороших варіантів, оскільки американські чиновники чинять на нього посилений тиск, щоб він погодився на угоду про припинення війни».

Ще більше ситуацію для України може ускладнити відставка її ключового союзника у Вашингтоні – генерала Кіта Келлога, що був спецпосланником з питань України. За даними Reuters, він планує залишити посаду в січні 2026 року.

The Washington Post, поспілкувавшись із наближеними до посадовця людьми, пише, що Келлог почувається відрізаним від політичного процесу. Але його відхід від справ, ідеться в публікації, може стати значним ударом для України, «оскільки він був одним із найефективніших адвокатів Києва в адміністрації». Час від часу він бачився з Трампом особисто, а це «рідкісна перевага для республіканців, які підтримують Україну».

Офіційні реакції

Після оприлюднення журналістами подробиць того, що називають «планом Віткоффа», держсекретар Марко Рубіо публічно підтримав нові дипломатичні зусилля.

В соцмережі Х написав, що «припинення складної та смертельної війни, як-от в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями», і що досягнення «міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки».

Володимир Зеленський, повертаючись із Туреччини, 19 листопада заявив про готовність України співпрацювати зі США в досягненні миру. Відповідний пост президента у соцмережах з’явився після публікацій про американсько-російський мирний план.

Тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась

«Тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась… Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», – наголосив Зеленський.

У Кремлі, коментуючи інформацію в медіа про план США й РФ із 28 пунктів, 20 листопада заявили, що до заяв після саміту президентів на Алясці додати поки нічого.

«Я можу за цим сюжетом лише сказати те, що ми повторили вже неодноразово… Чогось нового додати до того, про що йшлося в Анкориджі, не можемо», – сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Незвичайне дипломатичне завдання»

19-20 листопада у Києві перебуває найвищий посадовець Пентагону з моменту повернення до влади Дональда Трампа – міністр армії США генерал Ден Дрісколл.

NBC News пише, що американська високопоставлена делегація говорить в Україні про військову стратегію, технології, а також «пожвавлення мирного процесу». The Washington Post повідомляє своєю чергою про «незвичайне дипломатичне завдання» її очільника Дрісколла, якого, сказано в публікації, вважають «висхідною зіркою в адміністрації Трампа».

38-річний ветеран армії – однокурсник віцепрезидента США Джей Ді Венса з Єльського університету і його друг. Анонімні співрозмовники журналістів характеризують поїздку як «місію зі встановлення фактів» і повідомляють, що Дрісколл вивчить в Україні «зусилля щодо припинення війни».

«Зазвичай такі високі військові керівники не беруть участі в переговорах, якщо тільки не йдеться про обговорення конкретних і справді вагомих військових питань… Малоймовірно, що Зеленський погодиться на ті самі російські умови, які Україна вже називала неприйнятними. Але тиск, очевидно, буде серйозним», – пише українська журналістка у США Марія Ульяновська.

The Wall Street Journal теж дізналося про підтримку нового плану президентом Трампом.

«Щоб пришвидшити досягнення угоди, Вашингтон розраховує на бажання Росії відновити економічні відносини із Заходом та потребу України у коштах на реконструкцію», – сказано в публікації. Прихильники пропозиції США сказали виданню, що на тлі корупційного скандалу й поступових просувань Росії на полі бою Київ може бути більш зговірливим до поступок.

Однак інший західний чиновник, навпаки, сказав WSJ, що у Зеленського менше можливостей для маневру через внутрішньополітичні проблеми вдома, адже «відмова від фундаментальних позицій безпеки своєї країни тільки більше підірве його репутацію».

Що далі?

Не панікуйте. Поки що – це «план Дмитрієва – Віткоффа», що не має шансів зараз на реалізацію

Колишній посол України у США Валерій Чалий, утім, сумнівається, що цим планом Трамп каже своє остаточне слово.

«Якби це був остаточний «план Трампа», то він доручив би поставити до відома хоча б залучених до цієї справи конгресменів та ключові європейські столиці (чого очевидно не зроблено)… Тому не панікуйте. Поки що – це «план Дмитрієва – Віткоффа», що не має шансів зараз на реалізацію. Це – дійсно початок вибудовування певних крайніх рамок «компромісів» на майбутнє з боку США… А нам треба повертати знову до реалій практику «нічого про Україну без України», – наголошує Чалий.

Сподіваюся, повідомлення в цій історії не є точними

Посол США в Росії у 2012-2014 роках, а нині професор політології Стендфордського університету Майкл Макфол вважає оприлюднений у ЗМІ план украй невигідним для України, Європи й США.

«Чесно кажучи, я шокований… Сподіваюся, повідомлення в цій історії не є точними, бо те, що тут викладено, є справді поганою угодою для українських, європейських та американських національних інтересів», – сказав Макфол.

Це не змінює плану Європи з підтримки України

Директор варшавського офісу Німецького фонду Маршалла Філіп Беднарчик каже Радіо Свобода, що ці мирні пропозиції США не вплинуть на рішучість Європи, яка не брала участі в їх підготовці, підтримувати Україну.

«Це не змінює плану Європи з підтримки України, пошуку шляхів розблокування фінансових інструментів для України, сталого озброєння для неї та допомоги їй пережити зиму… Ця розмова триває, й на неї не вплинув цей дивний поштовх до миру», – наголошує Беднарчик.

Politico повідомило, що в Білому домі, тим не менше, очікують на домовленість про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця – а можливо, «вже цього тижня».