«Справа була б знищена» – директор НАБУ про «Міндічгейт», незалежність бюро, фінмоніторинг і СБУ

Минув тиждень, відколи НАБУ опублікувало частину «плівок Міндіча» – аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб. За цей час підозру отримали восьмеро людей «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову., серед яких ексвіцепрем'єр міністр Олексій Чернишов.

Двоє з підозрюваних втекли Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.. Серед втікачів – Тимур Міндіч, ексбізнес-партнер президента, він покинув країну за декілька годин до початку обшуків. Його САП і НАБУ вважають організатором злочинної групи. В розмові з Радіо Свобода керівник НАБУ повідомив, що бюро наразі працює над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча. Міндіч справу не коментував.

Наразі першочергове завдання слідчих, каже Кривонос, полягає в тому, аби відстежити рух «відмитих» на корупційних схемах грошей. За даними НАБУ, фігуранти схеми «відмили» 100 мільйонів доларів. Однак, щоби відстежити рух цих грошей, НАБУ потребують сприяння служби фінансового моніторингу, очільник якої Філіп Пронін, який, у свою чергу, ймовірно, сам перебуває у полі зору антикорупційних органів через ймовірне розкрадання грошей на фортифікаціях.

Одне з ключових питань, яке наразі «нависає» над цією історією, полягає в тому, чи був Тимур Міндіч верхівкою цієї схеми, чи він, виражаючись мовою олігарха Ігоря Коломойського, просто «стрілочник». Українські медіа та окремі опозиційні депутати заявляють про можливу причетність до схеми керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Нібито він фігурує на плівках під псевдо «Алі–Баба». Це, зокрема, стверджує нардеп Ярослав Железняк. Кривонос в розмові з Радіо Свобода цю інформацію не підтверджє і не спростовує.

– Отже, тиждень тому вся країна мала можливість і навіть певне задоволення послухати «плівки Міндіча». В результаті чого ми дізналися, що слідство викрило злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей на енергетиці. І на чолі цієї групи, як там мовиться, стояв такий собі «Карлсон», він же – Тимур Міндіч. Підсумуйте дуже коротко, з того, що відомо: двоє людей втекли і 8 людей отримали підозру.

Тривають слідчі дії

– Дякую за запитання. Станом на зараз тривають слідчі дії. Буквально в той день, коли ми в принципі оприлюднили частину записів, які підтверджують окремий епізод злочину, ми фактично перейшли в так звану «гласну» стадію. То було «негласне» документування. Тобто ми документували це без проведення обшуків чи направлення запитів в інші органи, чи отримання ухвал про тимчасові доступи до якихось документів. Тобто це було документування безпосередньо оцієї злочинної організації в «негласній», так званій, стадії. Зараз уже, оскільки ми провели обшуки, повідомили про підозру – частина людей затримана. Уже детективи продовжують свою роботу, яка полягає в тому, щоб проаналізувати всі вилучені під час обшуків документи і здобуті докази, в тому числі електронні носії інформації, комп’ютери, мобільні телефони. Зараз працює слідча група саме в цьому напрямку.

У цій схемі задіяні, за попередньою інформацією, десятки іноземних юрисдикцій

Другим важливим елементом є те, що нам дуже швидко необхідно встановити всі обставини вчинення злочину, проаналізувавши ці документи. В подальшому – провести об’єктивне, глибоке фінансове розслідування, тобто відстежити рух коштів через цей бек-офіс. Кому видавалися кошти, куди вони в подальшому надходили, як вони конвертувалися вже в кошти за кордоном, де придбавалася за ці кошти якась нерухомість, чи вони залишалися на рахунках? Тому що в цій схемі задіяні, за попередньою інформацією, десятки іноземних юрисдикцій, через які ці кошти потім далі циркулювалися і осідали на рахунках чи перетворювалися, як я зазначив, в дороговартісну нерухомість.

– Я лише одне питання поставлю стосовно підозрюваного в організації схеми. Він же – «Карлсон», він же – Тимур Міндіч. Ми знаємо, що він покинув Україну за кілька годин до початку обшуків. Його екстрадиція можлива? Ви над цим працюєте, чи ні?

Будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції

– Для того, щоб запустити так звані механізми екстрадиції, необхідно ще провести низку слідчих дій: отримувати відповідні рішення, в тому числі Вищого антикорупційного суду, про обрання запобіжного заходу. Так, ми над цим працюємо зараз. І будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в подальшому в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції. Але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку.

– Давайте чесно, а це реально? Оскільки Тимур Міндіч, як ми зараз розуміємо, мав також ізраїльський паспорт і, ймовірно, перебуває в Ізраїлі. Ізраїль своїх людей, своїх громадян не видає. Чи це реально взагалі?

– Я думаю, це абсолютно не так. Є випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам. Там є юридичні моменти, але це не є абсолютно неможливою історією. Тобто ми будемо в цьому [напрямку] працювати. Сидіти, склавши руки, тільки через те, що ми будемо собі думати, що якась країна когось не видає – ми не будемо.

Моє передбачення, що все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародного розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи у разі перетину і прибуття на територію іншої країни.

– Ви і раніше говорили, і щойно повторили, що наступні завдання, в тому числі, полягатимуть в тому, аби відстежити рух грошей. Ще раз нагадаю, за даними слідства (це те, що ви лише зафіксували), 100 мільйонів доларів було відмито на схемах на «Енергоатомі». Тепер вам треба відстежити, як ці кошти і куди переправлялися. Щоб це відстежити, вам треба скористатися допомогою чи послугами Державної служби фінансового моніторингу. І напередодні під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, де ви були присутні, ви заявили, що з цим, м’яко кажучи, є проблеми. Що є підстави сумніватися, якщо вас правильно зрозуміла, що Державна служба фінансового моніторингу буде вам у цьому сприяти. Можете тут деталізувати?

– Зараз я поясню, для чого потрібна служба фінансового моніторингу. Це фактично служба фінансової розвідки, яка має розгалужену мережу контактів і швидкий механізм отримання від інших фінансових установ інших країн інформацію про рух коштів і про підозрілі транзакції. Тобто фактично вони є дуже важливим на цьому етапі органом для проведення глибинного фінансового розслідування. І у них є дуже широкі інструменти, вони доволі ефективно можуть робити цю роботу.

Тобто ми надсилаємо їм запит, наприклад, щодо конкретної особи або юридичної компанії. Служба фінансового моніторингу за своїм каналом комунікації звертається до аналогічних суб’єктів в інших юрисдикціях, які дуже швидко можуть отримати відповідну інформацію. Наприклад, про ознаки перерахування коштів, які містять ознаки відмивання доходів.

Вони мали побачити це ще на етапі існування цієї схеми. Ідентифікувати і заблокувати.

Далі ми включаємо який механізм – ми аналізуємо цей рух коштів, і ми направляємо запит про міжнародну правову допомогу, витребовуємо відповідні докази з банківських установ або вирішуємо питання про створення спільної слідчої групи, наприклад, з правоохоронними органами інших країн. Тобто починає тривати робота щодо збору доказів.

Так от, і є питання – вони мають бути залучені з самого початку фінансового розслідування. Фактично керівник цієї служби і взагалі сама служба повинна була першого дня, коли ми оприлюднили ці відповідні записи і затримали цих осіб, вони мали проявити лідерство. Тому що це для країни надзвичайно важливе суспільне завдання – розслідувати цю злочинну схему, і мали самі запропонувати, яким чином вони можуть допомогти розслідуванню ідентифікувати підозрілі транзакції. Це перше.

А друге, що, вибачте, офіс з таким обсягом відмитої готівки? Це ж ми побачили тільки частину. І це не тільки, я вам скажу, «Енергоатом», це багато різних, за нашою попередньою оцінкою, інших сфер. Так от, вони мали побачити це ще на етапі, умовно кажучи, існування цієї схеми. Ідентифікувати і заблокувати. Отака от історія.

– Отака от історія, я її доповню, дозвольте. Хто не знає, діяльність служби фінансового моніторингу спрямовується й координується Кабінетом міністрів України через Міністерство фінансів. Питання, наскільки Кабінет міністрів України теж ставить відповідні запитання Службі фінансового моніторингу?

По-друге, на чолі Служби фінансового моніторингу стоїть керівник, його звати Філіп Пронін. Його називають наближеною людиною до Офісу президента. Раніше він очолював Полтавську область. І, наскільки я розумію, ви зараз можете підтвердити або спростувати, НАБУ веде розслідування щодо розкрадання на фортифікаціях, які будувалися якраз на замовлення керівників Полтавської області, ну, ухвалювалися рішення. І, можливо, Філіп Пронін навіть є фігурантом цього розслідування. Так чи ні?

– Я можу підтвердити, що у нас є ряд кримінальних проваджень, які стосуються саме будівництва фортифікацій, замовником будівництва яких була Полтавська обласна військова адміністрація. Наразі коло причетних до цього злочину встановлюється, була проведена низка уже слідчих дій і фактично ми вивчаємо роль кожного, включаючи керівництво на той час.

– І що виходить, що ви хочете від керівника служби фінансового моніторингу сприяння і допомоги у вашій справі по розкраданнях на «Енергоатомі». Слухайте, в нього може бути конфлікт інтересів. Він щиро може не хотіти вам допомагати. Ви про це не думали?

– Ви розумієте, в нього обов’язок такий – включитися в це розслідування. У нього немає і не може бути іншого вибору, ніж включитися в цю роботу і почати працювати тісно з Національним антикорупційним бюро щодо встановлення всіх обставин цього злочину. Тому що це його прямий обов’язок. А мені бажання, якісь внутрішні переконання, в цьому випадку на них абсолютно байдуже, тому що ми говоримо про інституцію. І ми говоримо про обов’язок конкретного керівника і конкретних посадових осіб інституції, яка має виконувати свою роботу. Тому що суспільний резонанс навколо цієї справи настільки високий, що він має бути далеко понад взагалі особистими інтересами тих чи інших осіб, незалежно де вони знаходяться.

– І просто зафіксувати, станом на зараз, Державна служба фінансового моніторингу, на чолі якої стоїть Філіп Пронін, за даними журналістів і деяких депутатів, наближена людина до Офісу президента, не сприяє вам в тому, щоби виявити, куди рухалися кошти, які були відмиті на «Енергоатомі»? Станом на зараз такого сприяння немає? Чи щось, можливо, відучора змінилося?

Нам видається дуже підозрілим саме відсутність активності цього в цьому напрямку

– Я уточню. Просто на початку цього року в оборонних закупівлях, які можуть бути пов’язані з діяльністю цього офісу, була спрямована низка запитів до служби фінансового моніторингу, на які ми фактично не отримали ніякої релевантної інформації. І ми, розуміючи, як може працювати ця служба і ідентифікувати відповідні підозрілі транзакції, як вона може взаємодіяти з НАБУ, нам видається дуже підозрілим саме відсутність активності цього в цьому напрямку. Ми озвучуємо фактично наші застереження і перестороги на рахунок того, що коли ми будемо зараз уже цей найближчий час направляти відповідні запити щодо членів цієї злочинної організації чи конкретних компаній, чи не виникне так само, як це виникло на початку року з оборонними закупівлями? Які, я ще раз повторююсь, можуть стосуватися діяльності цього бек-офісу.

– Ми звернулися також до Філіпа Проніна. Ми сподіваємося, що в найближчих ефірах він з’явиться.

Ще одне запитання. На плівках фігурує такий собі Ігор Миронюк, абсолютно реальна людина, який, за версією слідства, був радником ексміністра енергетики, нині вже ексміністра Мін’юсту Герман Галущенко подав прем’єр-міністерці заяву про звільнення з посади, проте депутати Верховної Ради ще не проголосували за його відставку. Германа Галущенка, хоча в Міненерго заперечують, що Миронюк був його радником. Раніше ще Миронюк був помічником Андрія Деркача, якого зараз в Україні підозрюють у державній зраді. Ну і на плівках ми чули про те, що якась «двушка має піти у Москву». Ну, тобто, це про ймовірне отримання грошей кимось, хто сидів у Москві в межах цієї схеми. І ми знаємо з плівок, що ця «пральня», цей бек-офіс розташовувався у квартирі Деркача.

У зв’язку з цим деякі народні депутати, зокрема Соломія Бобровська, заявляють про те, що вони чекають підозру в державній зраді в межах цієї справи. Або як окремий епізод. Тому в мене до вас питання, чи зацікавилася, станом на зараз, Служба безпеки України деякими епізодами із вашого розслідування?

Направили нам лист з проханням надати доступ до відповідних матеріалів, поєднати зусилля щодо розслідування цього епізоду можливої державної зради

– Я можу підтвердити, що абсолютно точно, сьогодні з самого ранку в мене була робоча комунікація з керівництвом служби. Вони підготували, направили нам лист, це відбулося сьогодні, з проханням надати доступ до відповідних матеріалів, поєднати зусилля щодо розслідування цього епізоду можливої державної зради чи якихось інших злочинів проти національної безпеки.

Тобто станом на сьогодні така робоча комунікація почалася. Ми будемо вирішувати, наші детективи будуть вирішувати, в якому обсязі ми можемо долучити Службу безпеки України до цього розслідування, яку частину матеріалів ми можемо надати. Тому що це буде на роздум виключно групи детективів і Національного антикорупційного бюро. Будемо оцінювати ризики, але така комунікація наразі відбувається. От буквально з самого ранку.

– Ваш колега, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який, як ми вже зараз знаємо, був дотичний до збору доказів і документування цих плівок і цих посадовців на плівках. Він і досі перебуває в СІЗО. Йому закидають намір торгувати з Росією коноплею, зокрема. Що зараз у його справі, що ви очікуєте тут?

– Абсолютно немає ніякого руху. Буквально на наступний день після виходу нас у гласну стадію, затримання перших фігурантів відбувався розгляд апеляційної скарги на рішення щодо застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І Київський апеляційний суд знову переніс цей розгляд, якщо я не помиляюсь, на 26.11. Тобто нічого не відбувається. А я хочу сказати, що пан Руслан Магамедрасулов, він абсолютно точно може підтвердити, брав участь і відігравав значну роль в документуванні всієї злочинної організації. За його фактично сприяння було віднайдено можливість прослуховування певних об’єктових приміщень, які використовувалися цією злочинною організацією для проведення переговорів і укладення якихось сумнівних угод. Тому Руслан був долучений до цієї операції. Це абсолютно точно, і ми це навіть підтверджували письмово на адвокатський запит для його захисту.

– Ви вважаєте, що він через це зараз перебуває в СІЗО?

– Я вважаю, що Руслан був долучений до цієї операції. Наразі не буду коментувати релевантність доказів в цій справі. Я сподіваюся, що Київський апеляційний суд надасть належну оцінку 26.11, і тоді можна буде говорити уже мені, керівнику інституції, абсолютно точно оцінювати докази, ґрунтуючись на рішенні Київського апеляційного суду.

– Днями керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводяться якісь наради, де деяким правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів САП і НАБУ. Це просто зараз відбувається? Чи це те, що передувало оприлюдненню цих плівок?

– І це відбулося на наступний день. За нашою інформацією, це відбулося на наступний день в кабінеті дуже високопосадової особи, в тому числі там присутні були низка представників правоохоронців, де обговорювалися такі речі, станом на зараз, оновлення цієї інформації немає. Що рухаються якісь правоохоронні органи національного ринку чи ні. Але є інформація про те, що така зустріч відбувалася, саме про цю зустріч говорив пан Клименко під час його інтерв’ю.

– Він також сказав, що в українському політикумі є така особа, яка координує всі ці наради, впливає на рішення правоохоронних органів щодо тиску на ті чи інші антикорупційні органи. І він сказав, що ця особа має псевдо чи прізвисько «Алі-Баба». Ярослав Железняк каже, що це Андрій Борисович Єрмак.

– Я не можу підтвердити і спростувати, тому що не знаю на рахунок цих прізвиськ. Питання в тому, що так, дійсно є така особа, яка не маючи жодних законних підстав таке робити, втручається в діяльність правоохоронних органів.

– Ця особа сидить в дуже високих кабінетах?

– У високих кабінетах.

– У Офісі президента чи ні?

– Давайте я залишу це без коментарів. Це ж інформація, отримана оперативно, але я можу сказати, що ця особа не має жодних, визначених законом повноважень робити такі речі.

– Коли ви збираєтеся оприлюднити наступну серію плівок, я так розумію, це ще не все?

Будемо ще оприлюднювати частини відео, які будуть підтверджувати наступні епізоди злочинної діяльності

– Ми ж не серіали знімаємо, ми оприлюднюємо тільки ті частини, фрагменти розмов, які підтверджують окремі епізоди злочинної діяльності, на нашу думку. По руху в цій справі ми, безумовно, будемо ще оприлюднювати частини відео, які будуть підтверджувати наступні епізоди злочинної діяльності.

Тобто ми розуміємо суспільну увагу до цього кейсу. Я хочу запевнити всіх, що ми не будемо його приховувати. Будемо рухатися далі. І всі наші релевантні знахідки, які ми будемо знаходити, мається на увазі докази, які будуть підтверджувати злочинну діяльність, ми будемо комунікувати cуспільству.

– Тимур Міндіч – це верхівка цієї схеми чи над ним був ще хтось?

– Хочу пояснити глядачам, я не можу так прямо відповідати на ваше запитання, враховуючи те, що це порушить презумпцію невинуватості, оскільки ви прямо згадали прізвище окремої особи. Це заборонено законом і це може нашкодити справі. Я можу сказати, що наразі є два співорганізатори цієї злочинної організації і інші її учасники. Далі щодо решти осіб, які могли отримувати, просто відмивати, наповнювати, давати вказівки, ухвалювати відповідні рішення розслідування тривають і все може бути, що може коло розширюватися.

– Це невдячна, можливо, справа цитувати з вами в розмові олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського, він має досвід роботи чи співпраці з Тимуром Міндічем. Він сказав, що Міндіч – просто «стрілочник», він не вірить, що Міндіч міг курувати всю цю схему з такими оборотами самотужки.

– Ви правильно зазначили, мені не варто коментувати, хто що сказав у цій справі, мені варто коментувати здобуті докази.

– Що ви будете робити, якщо вам в межах цієї справи доведеться допитати президента? Що говорять про це ваші інструкції і якщо така потреба виникне – це буде публічно, не публічно?

Важливо зараз – не політизувати це досудове розслідування

– Я вважаю, що [це] трохи провокативне запитання, тому я б не хотів би його політизувати, саме досудове розслідування, добре. Це важливо зараз – не політизувати це досудове розслідування. Це перше. Друге – я би хотів наголосити, що, відповідно до законодавства, президент володіє імунітетом від притягнення до кримінальної відповідальності, тому треба враховувати ці обставини. Тому я утримаюсь від цього запитання. Детективи НАБУ вирішать. Давайте так, всі, щодо кого можна здійснити відповідні слідчі дії, відповідно до закону, вони будуть здійснені.

– Якби влітку в липні тоді вдалося проголосувати і лишити без змін той законопроєкт, який передбачав ліквідацію незалежності САП і НАБУ Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це булоЗгодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.. Тоді картонкові протести завадили це зробити, і влада зробила крок назад. Якби тоді не був зроблений крок назад. Ми б зараз змогли б послухати ось ці плівки, які ми слухаємо?

– Я думаю, що цієї справи не було б. Вона була б точно знищена.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

