Законопроєкт Зеленського про НАБУ й САП зареєстрований у Раді як невідкладний

На сайті Верховної Ради 24 липня з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований президентом Володимиром Зеленський.

За поданням, він визначений як невідкладний.

Законопроєкт передбачає зміни в Кримінальному процесуальному кодексі й деяких законодавчих актах щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зокрема, документ забороняє змінювати підслідність справ, якими займається НАБУ, але дозволяє це під час воєнного стану в разі «наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану». Право передавати справи в таких випадках має керівник САП або сам генпрокурор.

Згідно з пояснювальною запискою, чинна редакція КПК України містить «потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні», зокрема щодо незалежності НАБУ й САП.

Відтак законопроєкт має на меті «гарантувати зміцнення інституційної незалежності» обох відомств і забезпечити захист їхньої діяльності від впливів та втручання держави-агресора.





Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що погодив текст законопроєкту про зміцнення системи правопорядку, який, поміж іншого, гарантує незалежність антикорупційних органів.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.



