Закон №12414. Після двох днів протестів президент заявив, що «усі почули, що кажуть люди»

Два дні поспіль в Україні тривали акції протесту проти закону №12414, що, як повідомлялося, обмежує незалежність антикорупційних правоохоронних органів України – НАБУ та САП.

22 липня – в день ухвалення документа парламентом – акції відбулись у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. 23 липня – коли президент закон підписав – до них долучились активісти з більшості обласних центрів України, в тому числі прифронтові Харків та Запоріжжя.

Мітингувальники заявляють, що виходитимуть на протести, доки їх не почує влада. Президент каже, що «усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях».

Детальніше – в огляді Радіо Свобода.

Запоріжжя

Сотні людей зібрала акція у Запоріжжі. Місто прифронтове, з підвищеною небезпекою, тому на початку протесту активісти закликають всіх дотримуватись правил безпеки і в разі оголошення тривоги йти в найближчі укриття.

Місцем проведення протесту став майданчик на бульварі Шевченка, навпроти міської ради. Учасники акції з плакатами розташувались на ньому уздовж доріг, скандуючи «Скасувати», «Президенте, почуй народ», «Незалежній Україні – незалежні інституції» та інші.

Більшість учасників акції у Запоріжжі – це молодь. Так, одна з них на ім’я Поліна розповідає, що планувала навіть їхати на протест до столиці.

«Якби у Запоріжжі не зробили б акцію, то я сьогодні поїхала б до Києва і пішла б там на акцію. Я рада, що тут її зробили. По-тихеньку не відрізняється від Росії... Я в Росії жити не хочу», – пояснює своє рішення вийти на акцію.

Є серед учасників і ветерани. Так, до протесту долучився «азовець», оборонець «Азовсталі» та Маріуполя експолонений Геннадій Харченко.

«Я був в полоні два з половиною роки. І саме там я бачив систему – підконтрольну, брехливу, коли сприймались всі рішення, коли всі раділи і сприймали. Я дуже радий, що у нас дуже відповідальне суспільство. Я бачу, що відбувається розвиток суспільства, і дійсно носій влади – це народ – це не пафосні слова», – каже ветеран.

Мітинг у Запоріжжі тривав понад дві години. Його учасники заявляють, що планують і надалі виходити на протести, доки їх не почує влада. Зокрема, анонсують ходу центральним проспектом міста у наступні дні.

Харків

Близько пів тисячі людей протест проти закону №12414 зібрав у прифронтовому Харкові. Його учасники вишикувалися на площі Свободи та вздовж центральної вулиці міста.

«Це велика небезпека на міжнародній арені, тому що вже є занепокоєння. І це відкидає нас від вступу в ЄС. І буквально може його зупинити. Зараз дуже потрібна міжнародна підтримка, а ми просто перериваємо її цим законом», – каже Радіо Свобода Свобода учасниця акції на ім’я Єлизавета.

На необхідності балансу структур влади наголошує співзасновник Харківського антикорупційного центру Євген Лисичкін, що долучився до акції. Каже, що навіть якби був поза рідним містом у справах, то вийшов би на акцію й в іншому місті.

«У будь-якому місті, де б я був, вийшов би. Я вважаю, що це важливо не просто для шляху євроінтеграційного, а більше для справедливості і рівноваги, балансу того, що зараз відбувається у країні. Навіть у повномасштабну війну все одно не можна допускати того, щоб всі рішення ухвалювалися фактично в одному кабінеті. А незалежні НАБУ і САП – це якраз запобіжник того, що є баланс у країні, що навіть топпосадовці, топвлада все одно мають заважати на це, зважати у своїх управлінських рішеннях, не виходити за межі закону», – розповів представник Харківського антикорупційного центру.

Учасники протесту у Харкові скандували «Ганьба». А в руках вони тримали пакати з написами «Руки геть від НАБУ і САП», «Проти свавілля», «Бореш САП – ти к*ц*п» та інші. Деякі учасники акції малювали плакати з закликами прямо на місці її проведення.

Протестувальників підтримували сигналами авто водії, що проїжджали центром Харкова.

Чернігів

У Чернігові протести відбувались під стінами обласної військової адміністрації. Ініціювало акцію громадське об'єднання «Спілка ініціатив Чернігівщини», до якої долучились представники «Активного суспільства України» та інших організацій міста.

Учасники заходу порівнюють загрози, що несе для України закон №12414, з «диктаторськими законами» за Януковича від 16 січня 2014 року.

«Ми маємо бути єдині, як ніколи, у боротьбі з агресором, але у тому, що робить влада – то є якась межа. У мене на плакаті написано «Ні законам 16 січня», це не просто так. Ми пам’ятаємо «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. І, на жаль, закони проти НАБУ і САП були подані до парламенту 16 січня», – каже один з ініціаторів акції, представник громадського сектору Чернігова Павло Пущенко.

Учасники акції у Чернігові заявляють про готовність виходити на протести і надалі, поки вимоги і позицію протестувальників не почує влада.

Дніпро

На акції у Дніпрі «ховали» незалежність антикорупційних органів України – протестувальники принесли поховальні вінки, лампадки та труну з написами «САП», «НАБУ» і «справедливість». Мітинги у місті тривали два дні поспіль.

«Я ще в студентські роки була на майдані за Ющенка, потім ми їздили на майдан, коли Янукович був. А ми лишаємось в Україні, хочемо жити в ній, тому прийшли на акцію, щоб побачили, що ми проти. Вчора я не була на акції, але маю надію, що це допоможе тому, що чим більше людей покаже свою думку, то це може мати якусь вагу при подальших рішеннях президента і Верховної Ради. Я хочу залишатись в Україні, в якій не має рівніших – корупція повинна бути під контролем. І зараз влада йде до того, щоб знищити все, що може, зарадити цієї корупції», – поділилась з Радіо Свобода учасниця акції Людмила.

До акції долучились близько пів тисячі дніпрян. Частина, окрім плакатів із закликами, тримала в руках маски-портрети президента та народних депутатів, які голосували за №12414.

Івано-Франківськ

Протест під стінами Івано-Франківської ОВА також зібрав близько пів тисячі учасників. Його учасники скандували «Руки від НАБУ» та «Ганьба».

Протестувальники тримали у руках тематичні плакати, як-то «Ми проти корупції», «Не кумівська республіка, а правова держава», «Вето на закон №12414», а також запалили телефони як фонарики. Більшість учасників акції складала студентська молодь.

Львів

Два дні поспіль тривали акції протесту і у Львові. В них, як і в низці інших регіональних центрів України, взяли участь понад пів тисячі людей, переважно молоді.

Учасники протесту пройшлися центром міста. Під час ходи вони сканували «Руки геть від НАБУ», «Мої рідні воюють не за це!», «Узурпатори – в Ростов».

«Студентство, і не тільки студентство, вся проактивна спільнота України виходить зараз на акції, щоб продемонструвати, що владою в Україні є виключно народ за Конституцією. І якщо ми делегували свою частину влади президенту і парламенту – то вони мають виконувати те, що хоче народ. Він ще в 2014 році обрав для себе європейське майбутнє. І зараз ми бачимо це майбутнє під загрозою саме через дії Верховної Ради України і президента. І ми будемо виходити і ми вимагаємо, щоб нас почули, щоб Верховна Рада ухвалила негайно закон, що скасує попередні норми, що були ухвалені вчора (22 липня 2025 року – ред.). І ми будемо стояти тут стільки, скільки треба», – розповів Радіо Свобода співорганізатор акції у Львові Олександр.