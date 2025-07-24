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Суспільство

Закон №12414. Після двох днів протестів президент заявив, що «усі почули, що кажуть люди»

Плакати під час акції протесту у Запоріжжі 23 липня 2025 року
Плакати під час акції протесту у Запоріжжі 23 липня 2025 року

Два дні поспіль в Україні тривали акції протесту проти закону №12414, що, як повідомлялося, обмежує незалежність антикорупційних правоохоронних органів України – НАБУ та САП.

22 липня – в день ухвалення документа парламентом – акції відбулись у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. 23 липня – коли президент закон підписав – до них долучились активісти з більшості обласних центрів України, в тому числі прифронтові Харків та Запоріжжя.

Мітингувальники заявляють, що виходитимуть на протести, доки їх не почує влада. Президент каже, що «усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях».

Детальніше – в огляді Радіо Свобода.

Запоріжжя

Сотні людей зібрала акція у Запоріжжі. Місто прифронтове, з підвищеною небезпекою, тому на початку протесту активісти закликають всіх дотримуватись правил безпеки і в разі оголошення тривоги йти в найближчі укриття.

Місцем проведення протесту став майданчик на бульварі Шевченка, навпроти міської ради. Учасники акції з плакатами розташувались на ньому уздовж доріг, скандуючи «Скасувати», «Президенте, почуй народ», «Незалежній Україні – незалежні інституції» та інші.

Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП у Запоріжжі, 23 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП у Запоріжжі, 23 липня 2025 року

Більшість учасників акції у Запоріжжі – це молодь. Так, одна з них на ім’я Поліна розповідає, що планувала навіть їхати на протест до столиці.

«Якби у Запоріжжі не зробили б акцію, то я сьогодні поїхала б до Києва і пішла б там на акцію. Я рада, що тут її зробили. По-тихеньку не відрізняється від Росії... Я в Росії жити не хочу», – пояснює своє рішення вийти на акцію.

Під час акції протесту у Запоріжжі, 23 липня 2025 року
Під час акції протесту у Запоріжжі, 23 липня 2025 року

Є серед учасників і ветерани. Так, до протесту долучився «азовець», оборонець «Азовсталі» та Маріуполя експолонений Геннадій Харченко.

«Я був в полоні два з половиною роки. І саме там я бачив систему – підконтрольну, брехливу, коли сприймались всі рішення, коли всі раділи і сприймали. Я дуже радий, що у нас дуже відповідальне суспільство. Я бачу, що відбувається розвиток суспільства, і дійсно носій влади – це народ – це не пафосні слова», – каже ветеран.

Акція протесту у Запоріжжі, 23 липня 2025 року
Акція протесту у Запоріжжі, 23 липня 2025 року

Мітинг у Запоріжжі тривав понад дві години. Його учасники заявляють, що планують і надалі виходити на протести, доки їх не почує влада. Зокрема, анонсують ходу центральним проспектом міста у наступні дні.

Харків

Близько пів тисячі людей протест проти закону №12414 зібрав у прифронтовому Харкові. Його учасники вишикувалися на площі Свободи та вздовж центральної вулиці міста.

Акція потесту у Харкові, 23 липня 2025 року
Акція потесту у Харкові, 23 липня 2025 року

«Це велика небезпека на міжнародній арені, тому що вже є занепокоєння. І це відкидає нас від вступу в ЄС. І буквально може його зупинити. Зараз дуже потрібна міжнародна підтримка, а ми просто перериваємо її цим законом», – каже Радіо Свобода Свобода учасниця акції на ім’я Єлизавета.

Протестувальниці з плакатами у центрі Харкова, 23 липня 2025 року
Протестувальниці з плакатами у центрі Харкова, 23 липня 2025 року

На необхідності балансу структур влади наголошує співзасновник Харківського антикорупційного центру Євген Лисичкін, що долучився до акції. Каже, що навіть якби був поза рідним містом у справах, то вийшов би на акцію й в іншому місті.

«У будь-якому місті, де б я був, вийшов би. Я вважаю, що це важливо не просто для шляху євроінтеграційного, а більше для справедливості і рівноваги, балансу того, що зараз відбувається у країні. Навіть у повномасштабну війну все одно не можна допускати того, щоб всі рішення ухвалювалися фактично в одному кабінеті. А незалежні НАБУ і САП – це якраз запобіжник того, що є баланс у країні, що навіть топпосадовці, топвлада все одно мають заважати на це, зважати у своїх управлінських рішеннях, не виходити за межі закону», – розповів представник Харківського антикорупційного центру.

Учасники протесту у Харкові скандували «Ганьба». А в руках вони тримали пакати з написами «Руки геть від НАБУ і САП», «Проти свавілля», «Бореш САП – ти к*ц*п» та інші. Деякі учасники акції малювали плакати з закликами прямо на місці її проведення.

Протестувальників підтримували сигналами авто водії, що проїжджали центром Харкова.

Чернігів

У Чернігові протести відбувались під стінами обласної військової адміністрації. Ініціювало акцію громадське об'єднання «Спілка ініціатив Чернігівщини», до якої долучились представники «Активного суспільства України» та інших організацій міста.

Учасники акції протесту в центрі Чернігова
Учасники акції протесту в центрі Чернігова

Учасники заходу порівнюють загрози, що несе для України закон №12414, з «диктаторськими законами» за Януковича від 16 січня 2014 року.

«Ми маємо бути єдині, як ніколи, у боротьбі з агресором, але у тому, що робить влада – то є якась межа. У мене на плакаті написано «Ні законам 16 січня», це не просто так. Ми пам’ятаємо «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. І, на жаль, закони проти НАБУ і САП були подані до парламенту 16 січня», – каже один з ініціаторів акції, представник громадського сектору Чернігова Павло Пущенко.

Під час акції протесту в Чернігові
Під час акції протесту в Чернігові

Учасники акції у Чернігові заявляють про готовність виходити на протести і надалі, поки вимоги і позицію протестувальників не почує влада.

Дніпро

На акції у Дніпрі «ховали» незалежність антикорупційних органів України – протестувальники принесли поховальні вінки, лампадки та труну з написами «САП», «НАБУ» і «справедливість». Мітинги у місті тривали два дні поспіль.

На акцію протесту в Дніпрі принесли символічну труну, 23 липня 2025 року
На акцію протесту в Дніпрі принесли символічну труну, 23 липня 2025 року

«Я ще в студентські роки була на майдані за Ющенка, потім ми їздили на майдан, коли Янукович був. А ми лишаємось в Україні, хочемо жити в ній, тому прийшли на акцію, щоб побачили, що ми проти. Вчора я не була на акції, але маю надію, що це допоможе тому, що чим більше людей покаже свою думку, то це може мати якусь вагу при подальших рішеннях президента і Верховної Ради. Я хочу залишатись в Україні, в якій не має рівніших – корупція повинна бути під контролем. І зараз влада йде до того, щоб знищити все, що може, зарадити цієї корупції», – поділилась з Радіо Свобода учасниця акції Людмила.

Під час протесту у Дніпрі, 23 липня 2025 року
Під час протесту у Дніпрі, 23 липня 2025 року

До акції долучились близько пів тисячі дніпрян. Частина, окрім плакатів із закликами, тримала в руках маски-портрети президента та народних депутатів, які голосували за №12414.

Івано-Франківськ

Протест під стінами Івано-Франківської ОВА також зібрав близько пів тисячі учасників. Його учасники скандували «Руки від НАБУ» та «Ганьба».

Протестувальники тримали у руках тематичні плакати, як-то «Ми проти корупції», «Не кумівська республіка, а правова держава», «Вето на закон №12414», а також запалили телефони як фонарики. Більшість учасників акції складала студентська молодь.

Львів

Два дні поспіль тривали акції протесту і у Львові. В них, як і в низці інших регіональних центрів України, взяли участь понад пів тисячі людей, переважно молоді.

Акція у Львові, 23 липня 2025 року
Акція у Львові, 23 липня 2025 року

Учасники протесту пройшлися центром міста. Під час ходи вони сканували «Руки геть від НАБУ», «Мої рідні воюють не за це!», «Узурпатори – в Ростов».

«Студентство, і не тільки студентство, вся проактивна спільнота України виходить зараз на акції, щоб продемонструвати, що владою в Україні є виключно народ за Конституцією. І якщо ми делегували свою частину влади президенту і парламенту – то вони мають виконувати те, що хоче народ. Він ще в 2014 році обрав для себе європейське майбутнє. І зараз ми бачимо це майбутнє під загрозою саме через дії Верховної Ради України і президента. І ми будемо виходити і ми вимагаємо, щоб нас почули, щоб Верховна Рада ухвалила негайно закон, що скасує попередні норми, що були ухвалені вчора (22 липня 2025 року – ред.). І ми будемо стояти тут стільки, скільки треба», – розповів Радіо Свобода співорганізатор акції у Львові Олександр.

Під час акції у Львові, 23 липня 2025 року
Під час акції у Львові, 23 липня 2025 року
Тисячі людей вийшли на вулиці: другий день протестів у Києві (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Тисячі людей вийшли на вулиці: другий день протестів у Києві (фотогалерея)

  • 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».
  • Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються – «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїх кримінальних провадженнях, ми по своїх».
  • Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, пов’язаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.
  • А вже 23 липня президент України Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП: «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно».
  • Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили ввечері 23 липня, що вітають ініціативу президента «щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій».
  • НАБУ, яке створене у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.
  • Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».
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    Євгенія Назарова

    Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

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    Оксана Нечепоренко

    Журналістка. Працюю у Харкові. Висвітлюю новини та цікаві, гострі теми регіону. До Радіо Свобода доєдналася у жовтні 2021 року. Народилася у Харкові в червні 1978 року. Закінчила Харківський національний університет за спеціальністю «Всесвітня історія». У журналістиці – понад 10 років. Працювала на регіональних та загальноукраїнських телеканалах.

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