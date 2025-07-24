Матернова після зустрічі з урядовцями: ефективність НАБУ та САП є важливою частиною шляху України до ЄС

Посолка Європейського Cоюзу в Україні Катаріна Матернова після зустрічей з представниками ЄС та G7, а також української влади заявила, що ефективність НАБУ та САП є важливою частиною шляху України до ЄС.



«Три дні зустрічей та консультацій. З українською владою та партнерами з ЄС та G7. Сьогодні ми завершили робочий день пізно конструктивною зустріччю з новим прем’єр-міністром Юлією Свириденко та віцепрем’єр-міністром Тарасом Качкою. Ми зустрілися невдовзі після оголошення президентом Зеленським про підготовку нового закону, який врегулює співпрацю між правоохоронними органами та встановлення незалежності антикорупційних агентств НАБУ та САП. Ефективність цих інституцій є важливою частиною шляху України до ЄС», – написала вона у фейсбуці.

Свириденко, у свою чергу, повідомила, що 23 липня відбулася змістовна зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.

За її словами, уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі дій Кабміну.

«Сьогодні ж президент України ухвалив рішення – подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури. Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура», – написала вона у фейсбуці.

Протягом дня 23 липня президент України мав наради з урядовцями та представниками правоохоронних органів, заявив він у вечірньому зверненні. За словами президента, учасники зустрічі з участю представників НАБУ та САП домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій для зміцнення «сили права в Україні».

«Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно», – сказав Зеленський.

Згодом президент заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт,який «буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку, не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть».

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.



