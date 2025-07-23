НАБУ і САП привітали наміри Зеленського подати новий законопроєкт щодо антикорупційних інституцій

Націіональне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційн прокуратура заявили ввечері 23 липня, що вітають ініціативу президента «щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій».

«НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні. Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу», – йдеться в спільній заяві антикорупційних інституцій, незалежність яких можуть поставити під загрозу законодавчі зміни, схвалені Верховною Радою і оперативно підписані президентом Володимиром Зеленським 22 липня.

Протягом дня 23 липня президент України мав наради з урядовцями та представниками правоохоронних органів, заявив він у вечірньому зверненні. За словами президента, учасники зустрічі з участю представників НАБУ та САП домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій для зміцнення «сили права в Україні».

«Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно», – сказав Зеленський.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.