Зеленський анонсує новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП

Протягом дня президент Володимир Зеленський мав наради з урядовцями та представниками правоохоронних органів, заявив він у вечірньому зверненні.

«Фактично, саме з цього почався мій день. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось», – сказав він.

За словами президента, учасники зустрічі домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій для зміцнення «сили права в Україні».





«Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно», – сказав він.

Учасники наради проаналізували ці занепокоєння та аспекти того, що варто змінити, додав голова держави і анонсував внесення нового законопроєкту до парламенту:

«Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – що дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть».





Зеленський додав, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також від генерального прокурора пропозицій норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, уточнив він – «і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.



