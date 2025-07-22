Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Це вивело на вулиці сотні людей

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). 263 голоси «за» дали більшість парламентських фракцій та груп, зокрема, «Слуга народу», «Батьківщина» та групи-уламки колишньої ОПЗЖ, а також троє депутатів від ЄС і ще один з «Голосу». Голосуванню передували спроби заблокувати трибуну, відсторонити спікера та вилучити законопроєкт із порядку денного, – втім, усі вони були безуспішними.

«Голосами 263 депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура», – заявили очільники НАБУ і САП на брифінгу, де розкритикували ухвалення законопроєкту. Також вони закликали президента ветувати його. Однак, на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради статус документа ввечері оновився на «повернуто з підписом від президента України».

Голосування відбулось наступного дня після масштабних обшуків у будівлях НАБУ та САП: 70 обшуків провели працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

Критикою і обуренням вибухнули соцмережі. Журналісти, зокрема, почали порівнювати цей закон із рішеннями часів президента-втікача Віктора Януковича. Депутати, які не підтримали документ, кажуть про загрозу євроінтергації, умовою яких були незалежні антикорупційні органи.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент наразі не коментував ані ухвалення законопроєкту, ані протести.

Детальніше – у матеріалі Радіо Свобода.

Що передбачає ухвалений законопроєкт?

Інформація про можливі зміни до кримінального законодавства з'явилася напередодні: на тлі слідчих дій СБУ з ДБР та Офісом генпрокурора у співробітників НАБУ та САП. Десятки обшуків у детективів, підозри у державній зраді, співпраці з Росією та навіть у справі ДТП.

Детальніше про те, як Служба безпеки проводила операцію – як вони самі назвали з «нейтралізації російського впливу» на НАБУ – ми розповідали напередодні.

Нині вранці стало відомо – законопроєкт, у який в останній момент заховали правки, що підривають незалежність НАБУ і САП, розглянув Комітет з питань правоохоронної діяльності та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні.

Комітет збирали нашвидкоруч і голосували без таблиці поправок – у коментарі Радіо Свобода розповіла позафракційна нардепка Юлія Яцик, яка входить до правоохоронного комітету.

«На словах обговорили, що це зміни до порядку обшуку і заборони застосування негласних електронних пристроїв, «прослушки», ще щось. А виявилося, що правки взагалі про інше. Тому, коли вже поставили цю правку, щоб члени комітету підписали, то багато хто відмовився, тому що побачили реальний її зміст», – розповідає про засідання депутатка.

«Пройшов комітет, на якому не було голови, і всіх запросили за 10 хвилин до. Вже закінчився. Був онлайн. Ніхто не знає, що там, але щось «порішали», впевнена, щоб «підрізати» НАБУ», – так про засідання комітету написала ще одна членкиня комітету, нардепка від «Голосу» Олександра Устінова.

Правки стосовно НАБУ і САП нардепи вписали у документ про зміни до Кримінального процесуального кодексу «щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану».

За словами депутатки Юлії Яцик, «це така схема протягування через правку в абсолютно не пов'язаний законопроєкт тих норм, які не пройдуть просто так».

Як ідеться в офіційній заяві НАБУ і САП, правки до законопроєкту №12414, які підтримала Верховна Рада, «знищують незалежність НАБУ і САП та фактично підпорядковують діяльність генеральному прокурору».

Законопроєкт надасть генпрокурору доступ до всіх справ НАБУ, а він своєю чергою – може надати такий доступ будь-яким іншим прокурорам. Також генпрокурор матиме повноваження давати вказівки детективам НАБУ, а якщо їх не виконуватимуть – тоді може змінювати підслідність справ, передаючи їх інших органам. Генпрокурор також отримає повноваження самостійно підписувати підозри топпосадовцям, – так пояснили зміни у НАБУ та САП.

У підсумку, як зазначають у відомстві, керівник САП «стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури». А тому антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, вважають в НАБУ і САП.

Антикорупційні органи закликали депутатів не голосувати, втім, 263 народних обранці вчинили інакше.

«Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури»: що відбувалося у Раді?

Не допустити розгляду суперечливого законопроєкту намагалися опозиційні депутати, які виступили проти внесених правок по НАБУ і САП.

Спершу нардепи від «Європейської солідарності» та «Голосу» запропонували вилучити документ з порядку денного Ради – голосування за цю пропозицію провалили.

Не підтримав зал і відсторонення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від ведення засідання, якому депутати закидали порушення регламенту.

«Це кінець демократії, кінець парламентаризму. І зараз танком це пропихають. А чому ж зараз і чому так швидко? Бо НАБУ дуже близько підійшло до найближчого оточення Зеленського», – у сесійній залі заявляв депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Спроби відтермінувати розгляд №12414 продовжилися блокуванням трибуни, куди вийшли з десяток депутатів від опозиції.

Втім, це не спрацювало. Спершу нардепи більшістю голосів підтримали одна за одною усі правки до законопроєкту, а далі проголосували за документ в цілому.

Голоси «за» віддали 263 народні обранці. Більшість – депутати від президентської «Слуги народу». Також документ підтримали нардепи від Батьківщини, групи з колишніх депутатів ОПЗЖ, а ще «Довіра» та «За майбутнє».

Три голоси додали нардепи від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв, Ніна Южаніна та Мустафа Джемілєв. Ще один голос дала депутатка від «Голосу» Таміла Ташева.

Водночас за законопроєкт не голосувала депутатка від «Слуги народу» Анастасія Радіна, очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики. Перед голосуванням в залі вона закликала нардепів не обманювати себе, нібито вони голосують за «м'яке посилення генерального прокурора».

«Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Після правок, які сьогодні всупереч регламенту комітет додав в цей законопроєкт, антикорупційна прокуратура стає фікцією, просто фікцією за бюджетні кошти. Я прошу вас, колеги, не обманювати себе, що ви зараз захищаєте народних депутатів. Ціною вашої ганьби і сподівань українців захищають зовсім інших людей», – сказала Радіна у парламенті.

«Яке блюзнірство грантових патріотів», – так на законопроєкт відреагувала з трибуни лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. І її виступ у залі викликав оплески.

За словами Тимошенко, сьогодні для неї «світлий день в парламенті». Вона підтримала голосування за документ і звернулася із закидами до роботи антикорупційних органів.

«Корупція у нас уже досягла такого рівня, що ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей «антикорупційний хребет» щось робить в цій країні чи ні?», – заявила лідерка «Батьківщини».

«Ви ставите під загрозу фінансування в рамках Ukraine Facility і в рамках інших міжнародних джерел, які прив'язані до наших антикорупційних зобов'язань. Ви ставите під загрозу перспективи євроінтеграції», – своєю чергою звернулася до депутатів Іванна Климпуш-Цинцадзе із «Європейської солідарності».

НАБУ і САП: «Була знищена антикорупційна інфраструктура»

У час, коли парламент розглядав резонансний законопроєкт, очільники НАБУ і САП зібрали журналістів на пресконференцію.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати документ і наголосив, що НАБУ й САП створювалися як органи з виключною підслідністю для боротьби з корупцією серед високопосадовців й мали гарантії незалежності.

«Це умова в тому числі нашого поступу в Європу і розвитку європейського, українського суспільства. Тому ще раз наголошую, ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроєкт», – заявив він.

За словами очільника САП Олександра Клименка, фінальна версія законопроєкту ще не опублікована, але попередній його проєкт передбачає фактичне знищення незалежності двох інституцій від політичного тиску на нинішні чи майбутні розслідування НАБУ і САП.

«Тому це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій», – додав голова САП.

Депутати ж одразу після ухвалення ще й проголосували за невідкладне підписання законопроєкту головою парламенту. Згодом на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що Руслан Стефанчук свій підпис поклав і відправив документ президенту.

Незадовго після того нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк заявили – Володимир Зеленський вже нібито підписав проголосований Радою закон.

«Порахував, на повну ліквідацію антикорупційної інфраструктури, яку будували 11 років, знадобилося лише трохи більше 5 годин…. В історії українського парламентаризму 22 липня 2025 року цей день мали б назвати «БліцКріндж»…. Правда, там і того парламентаризму не залишилось вже», – написав Ярослав Железняк у телеграмі.

Пізно ввечері на сайті Верховної Ради статус законопроєкту змінився на «повернуто з підписом від президента України».

Прокоментував парламентське голосування і генпрокурор. Руслан Кравченко заявив, що САП тепер стає «однією системою» з ОГПУ, передає Суспільне із брифінгу генпрокурора та голови СБУ для медіа.

«САП відповідно до закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати», – наводить Суспільне заяву Кравченка.

Серйозний крок назад: що кажуть партнери?

Ухвалення законопроєкту щодо НАБУ та САП розкритикувала комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос.

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», – написала Кос у соцмережі X.

Єврокомісарка зауважила, що незалежність НАБУ і САП є критично важливими для вступу України до ЄС: «Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС».

Ситуацію із НАБУ та САП прокоментував і новопризначений віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Він запевнив, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

Як зазначив Качка, він обговорив це питання під час онлайн-зустрічі з Мартою Кос. «Також будемо координуватися з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС», – написав віцепрем’єр-міністр у фейсбуці.

«Повернення в часи Януковича»: реакція громадськості

Рішення Верховної Ради викликало хвилю критики та обурення у соціальних мережах. Журналісти почали писати про повернення до часів Януковича і атмосферу 2013 року.

«Я довго опирався порівнянню влади Зеленського з владою Януковича. (...) Але ось цей липень у виконанні Банкової – це чисто януковицькі вайби. І от те, що відбулося сьогодні в Раді, – воно навіть схоже на непідписання Угоди про асоціацію. Бо воно наглухо несумісне з нашою євроінтеграційною «дорожньою картою», – вважає журналіст Данило Мокрик.

Про те, що антикорупційні органи були досягненням Революції Гідності, нагадала Ольга Руденко, головна редакторка The Kyiv Independent.

«Коли я дивлюсь, як сьогодні влада знищує незалежну антикорупційну інфраструктуру, щоб зберегти себе, у мене перед очами стоять картинки одинадцятирічної давнини. Як люди йдуть вгору Інститутською з деревʼяними щитами. Антикорупційні органи були здобутком Майдану. Вони оплачені кровʼю людей. Людей, яких сьогодні зрадили», – написала вона у Facebook.

«Парламенту в нас немає. Є пара сотень лобістів, які дуже не хочуть сісти. Все! Завіса!», – така думка журналістки Тетяни Ніколаєнко.

На голосування у парламенті відреагував і ветеран та правозахисник Масі Найєм.

«Я не за це воював, щоб повернутись на багато років назад, коли проти корупції ми не могли нічого вдіяти. Законопроект 12414, яким хочуть знищити антикорупційну систему, був одержаний Верховною Радою 16.01.2025. Так, саме 16 січня, як колись в 2014 році були ухвалені диктаторські закони», – йдеться у його дописі.

«12 років – і ми по колу повертаємось сюди ж? Далі, розуміємо, або Майдан-3, або грузинський сценарій із відмовою від євроінтеграції і скасуванням безвізу? І все це під час війни?», – запитує у фейсбуці колишній урядовець Максим Нефьодов.

Ветувати ухвалений парламентом законопроєкт №12414 вимагає у президента Центр громадянських свобод. Там вважають, документ «становить пряму загрозу верховенству права та правам людини».

«Ми також звертаємося до європейських інституцій переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу», – зазначили у заяві.

Очільниця Центру Олександра Матвійчук зазначила, що на її думку, «у цієї влади немає інстинкту самозбереження».

«Мене не турбує, як для неї це все закінчиться. Мене турбує, як це все закінчиться для нашої країни. На фоні просування російських військ такий подарунок [лідеру РФ Володимиру] Путіну», – вважає Матвійчук.

Закликали президента накласти вето і «зупинити знищення незалежності НАБУ та САП» в Transparency International Ukraine.

Розкритикували законопроєкт і в Центрі протидії корупції, кажуть, нардепи проголосували за знищення ключових антикорупційних реформ.

«Законопроєктом №12414 президент Зеленський повертає нас в часи Януковича. Зокрема, підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. За таких умов в НАБУ/САП/ВАКС не має жодного сенсу – генпрокурор Зеленського зупинить розслідування щодо усіх друзів президента», – наголошують у ЦПК.

«Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, – вважає громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко. – Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів».

І сьогоднішні дії нардепів, зрештою, вивели людей на акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

Акції протесту

Під вечір ветеран Дмитро Козятинський закликав небайдужих громадян зібратися на акцію, щоб відстоювати те, що «будували за останнє десятиліття». Про це він написав у соцмережі Х.

«Нардепи вирішили, що НАБУ і САП мають бути підпорядковані генпрокурору. Тому беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу. (...) Треба виходити сьогодні й вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Тож до зустрічі ввечері», – написав Козятинський.

Місцем збору стала площа біля театру імені Івана Франка як «найближче доступне місце до Офісу президента» (під час воєнного стану доступ до Банкової, де розташований Офіс президента, обмежений – ред.)

Його підтримали громадські активісти, зокрема, блогер Ігор Лаченков, який написав у телеграмі: «Я теж буду».

Зрештою, акції проти законопроєкту про НАБУ і САП відбулися у кількох містах. У Києві на акцію зібралися сотні людей. Протестувальники вигукували «Влада – це народ», «Руки геть від САП і НАБУ» та «Поверніть Європу». Від влади до протестувальників ніхто не вийшов.

«Я дуже сподіваюся, що наш президент не хоче поїхати до Ростова», «ми просто скотимось у підконтрольну всім відомій партії державу» – такими були реакції учасників акції в Дніпрі. Ще близько пів сотні людей зібралися в Одесі біля міського саду. Численна акція відбулася і у Львові.

Чому це відбувається? Думки політиків

«Чому це відбувається? Я вірю у версію, яку вчора написало УП з посиланням на свої джерела – НАБУ збиралось вручити підозру Міндічу», – сьогодні написав у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

Напередодні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускає причину проведення слідчих дій щодо детективів:

«Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припускає впливовий співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

Сьогодні в ефірі програми Свобода.Live Ярослав Железняк заявив, що «сьогодні Верховна Рада легалізувала корупцію, в тому числі і в першу чергу – корупцію на війні».

«Кожен, хто закуповує яйця по 17, хто закладає ціну в п'ять разів маржі на фортифікаціях, хто закладає вдвічі більшу ціну на дрони, хто виводить мільярдами гривні не тільки просто з державного бюджету, а з військового бюджету, отримав дуже простий сигнал від Верховної Ради. Він перекладається дуже максимально просто: «Крадіть далі». Якщо ви друзі з владою, лояльні для влади, підтримуєте їх – вам нічого не буде», – каже депутат.

Железняк вважає, що після обрання Дональда Трампа президентом США на Банковій зрозуміли – «нарешті можна цією демократією, антикорупцією, прозорістю не займатись».

«Спочатку «грохнули» реформу по судах, потім реформу митниці, потім БЕБ, потім підозра Шабуніну. І всі говорили і знали, що наступним буде НАБУ і САП. І я вам скажу більше. Наступний крок – це буде історія по медіа», – ділиться прогнозами депутат.

Президент Зеленський свідомо вирішив поламати систему під себе, щоб розвалити кримінальні справи проти свого оточення – така версія громадського активіста та ветерана Олега Симороза.

«Мотиви президента Зеленського та його офісу зрозумілі. Його оточення, зокрема Чернишов(віцепрем’єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов – ред.), Кириленко(голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко – ред.), Стефанішина(віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, нині спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина – ред.), Міндіч, Смирнов (колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов – ред.), фігурують у корупційних кримінальних провадженнях. (...) Був вже колись такий розумник, в Ростові зараз, хочеться про це нагадати Зеленському та його оточенню!», – висловлює свою позицію Симороз.

Помилкою Банкової, яка матиме довгострокові наслідки, законопроєкт щодо НАБУ і САП вважає нардеп Андрій Осадчук, перший заступник голови правоохоронного комітету. «НАБУ і САП ніколи не були ідеальними, але і спосіб в який змінили їх формальний статус є неприйнятним», – заявив він у коментарі Радіо Свобода.

«Cьогодні ми не стали Росією, але, в принципі, розворот в бік такої маленької проросійської країни ми зробили», – каже Віктор Чумак, юрист, генерал-майор юстиції запасу, один з претендентів на посаду директора НАБУ у 2015 році.

«Чому це? Тому, що НАБУ, НАЗК, САП, Вищий антикорупційний суд – вони собою уособлювали якраз той вектор руху, за який стояв Майдан. Цей вектор руху називається контроль над владою, протидія корупції з боку силових органів і незалежність цих органів від будь-яких владних потуг», – заявив він у ефірі програми Свобода.Live.

За словами Віктора Чумака, за законопроєкт у парламенті проголосували дві категорії депутатів. Перша – категорія зацікавлених, які мають з цього зиск: «Які в принципі займаються бізнесом, незалежно від того, що вони політики, які будують бізнес-схеми, в яких родичі по вуха в бізнесі, і які дуже бояться, що ці схеми незаконні і їх розкриють НАБУ і САП».

Ще одна категорія, на думку Чумака, це недосвідчені депутати: «Ідіоти, які в принципі попали випадково в політику і от взагалі безсуб’єктні і не розуміють, що творять».

Віктор Чумак також додає: не вірить в те, що Володимир Зеленський не розуміє що він робить. Тому припускає, що «НАБУ і САП залізли десь глибоко в систему».

«Тому що швидкість, з якою їх зупинили, а їх зупинили сьогодні, говорить про те, що вони залізли глибоко в ту систему, де напевно вихід є і на найближче оточення президента, якщо не на друзів президента взагалі», – резюмує Чумак.

В тому, що Зеленський знає про ситуацію із законопроєктом про НАБУ і САП, впевнений і Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine в ефірі Свобода.Live: «Я не думаю, що так швидко можна робити такі дії, які ми сьогодні спостерігали впродовж першої половини дня без відома Офісу президента, і я думаю, що президента так само».

Водночас на запитання про те, чи пішов Володимир Зеленський слідами Януковича, Боровик зазначив, що не готовий говорити такими словами, але, каже, «це нас відкинуло років на 10 назад в нашому демократичному розвитку і в розвитку в плані боротьби з корупцією».

Втім, він додав, що дуже швидко може змінити свою думку в найближчі тижні, бо йому здається, «просто по відчуттю, що це ще не кінець».