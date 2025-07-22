СБУ заявляє, що під час обшуку в Христенка знайшли «матеріали НАБУ» з службовими даними. Бюро не коментує

Служба безпеки України заявила про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.



Як йдеться у повідомленні пресслужби відомства, під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на ФСБ і отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла «матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію».

У СБУ стверджують, що, зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.



«Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався», – заявляє Служба безпеки.

НАБУ нових заяв СБУ не коментувала. Однак раніше у бюро заявили, що у серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС в 2012–2015 роки – тобто до початку роботи в НАБУ – ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у РФ.

Читайте також: НАБУ та САП прокоментували перевірки в справі про російський вплив

У бюро стверджують, що через це було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ – жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не було виявлено. Це, як заявляють у бюро, підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей, відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення, але офіційної відповіді не було.

21 липня СБУ повідомило, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова та народного депутата Федора Христенка. Їхні позиції щодо обвинувачень наразі публічно невідомі.

21 липня Національне антикорупційне бюро повідомило про щонайменше 70 обшуків, які проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.