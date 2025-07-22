Рада сьогодні планує розглянути законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП

Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу, заявив Ярослав Железняк із фракції «Голос».

Стверджується, що за зміни до закону планують проголосувати сьогодні.

«Тільки що Слуга внесла у порядок денний сьогодні законопроєкт 12414 про по факту ліквідацію НАБУ та САП. Голосувати хочуть максимально швидко», – написав він у телеграмі.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» підтвердила цю інформацію.

«Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП. У законопроєкт 12414 (іде на друге читання) щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора... Наслідки ухвалення цього законопроекту для держави вважаю катастрофічними. Іронічно, що законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року», – написала вона у фейсбуці, закликавши колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу.

Як зауважують в організації Transparency International Ukraine (TI Ukraine), правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями, серед іншого, забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам,

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки, самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників.



«Депутати також серйозно порушують ст. 116 Регламенту ВРУ, адже кардинально міняють предмет регулювання проєкту закону 12414. Саме ці руйнівні зміни станом на зараз відсутні у публічному доступі. Але TI Ukraine отримала підтвердження з низки джерел, що голосування планується саме сьогодні», – заявили в організації.

У TI Ukraine вважають, що це становить пряму загрозу незалежності НАБУ –одного з ключових антикорупційних органів, і закликають депутатів не підтримувати такі законодавчі зміни.

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НАБУ у своїй офіційній заяві стверджує, що у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.



«Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», – йдеться у заяві.





Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

СБУ повідомила про затримання співробітника НАБУ,який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

Одночасно СБУ прийшла з перевіркою до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб перевірити дотримання законодавства про держтаємницю. У САП заявили: працівники СБУ отримали доступ до усіх проваджень та спецоперацій, які ведуть НАБУ і САП. В Службі безпеки будь-яке розкриття інформації заперечили, а закиди назвали «безпідставними».