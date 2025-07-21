Посли «Групи семи» заявили про «серйозні занепокоєння» через події навколо НАБУ

Посли країн «Групи семи» висловили стурбованість подіями навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), під час яких Служба безпеки України заявила про викриття імовірного агента російської ФСБ.

«Група семи» уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема розслідування щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Ми всі маємо спільне зобов’язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне урядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», – йдеться в заяві, поширеній увечері 21 липня в мережі Х.

Раніше 21 липня Служба безпеки України заявила, що її співробітники спільно з Офісом генерального прокурора «викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України». Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).



