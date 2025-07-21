Обшуки в НАБУ: хто діє руками СБУ? 

СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття «крота» ФСБ в лавах Національного антикорупційного бюро України. Перед тим НАБУ оголосило про десятки обшуків у своїх співробітників. У заяві СБУ йдеться про операцію з нейтралізації російського впливу і про викриття народного депутата Федора Христенка із забороненої ОПЗЖ як чільного агента ФСБ, який міг мати вплив на НАБУ.
Громадські активісти звертають увагу на відсутність ухвали суду для таких обшуків.
А у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що співробітники СБУ під час обшуків також отримали доступ до секретної інформації про спецоперації і розслідування.
- Хто і навіщо шукає доступ до цих даних?
- Що відбувається?
- Хто «наїхав» на антикорупційні органи?
- Із якою метою?
- І до чого тут Офіс президента, Єрмак і Татаров?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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