СБУ повідомила про викриття «агентурного проникнення ФСБ до НАБУ»

Служба безпеки України заявила 21 липня, що її співробітники спільно з Офісом генерального прокурора «викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України».

«За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта», – йдеться в повідомленні.

Спецслужба стверджує, що цей чоловік, який був затриманий, з використанням закритих баз даних правоохоронних органів України збирав для ФСБ «дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції».

«Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництву НАБУ про можливі ризики стосовно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні СБУ.

Спецслужба повідомляє, що затриманому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У Національному антикорупційному бюро це повідомлення СБУ наразі не коментували.

Раніше 21 липня Служба безпеки України повідомила про початок комплексної перевірки щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також у спецслужбі вказали, що розслідують імовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро.

НАБУ зазначає, що проводить внутрішню перевірку обставин сьогоднішніх подій та з’ясовує правові підстави дій СБУ: «Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції».