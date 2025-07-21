ДБР: трьох співробітників НАБУ підозрюють у скоєнні аварій із потерпілими

Трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро за матеріалами Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в скоєнні дорожньо-транспортних пригод із потерпілими – про це ДБР заявило 21 липня.

За матеріалами ДБР Офіс генерального прокурора повідомив про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, йдеться в повідомленні.

Як стверджує бюро, в одному з випадків правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в Києві, допустив зіткнення з автомобілем, який рухався головною дорогою. В результаті зіткнення авто правоохоронця наїхало на пішохода, який зрештою зазнав «тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки».

«В іншій пригоди правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку», – заявляє ДБР.





Ще один співробітник бюро, рухаючись на службовому авто, нібито наїхав на пішоходку на переході – вона зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

ДБР додає, що заступник генерального прокурора повідомив про підозру всім трьом посадовцям у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. Зараз вирішують питання про обрання запобіжних заходів.

Бюро зазначає, що в разі доведеності вини правоохоронці їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Імена підозрюваних ДБР не називає, їхня позиція щодо звинувачень невідома.

Раніше Національне антикорупційне бюро прокоментувало обшуки 21 липня, які стосувалися щонайменше 15 працівників НАБУ. За даними бюро, підставами для цих дій переважно називають участь у дорожньо-транспортних пригодах. Водночас деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. НАБУ зазначає, що ці факти не є взаємопов’язаними.



