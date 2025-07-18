Низка громадських організацій закликала оновлений уряд призначити Цивінського на посаду директора БЕБ

Близько 60 громадських організацій та бізнес-асоціацій звернулися до новопризначеної прем’єрки Юлії Свириденко та Кабміну із закликом призначити на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) обраного на прозорому конкурсі Олександра Цивінського.

«Закликаємо вас не робити помилок попереднього уряду та ухвалити історичне рішення, яке засвідчить справжню волю до змін. Призначте Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки та дайте старт реальному перезавантаженню органу, на яке чекає вся країна. Сподіваємося на вашу мудрість і відповідальність перед суспільством та державою», – йдеться у заяві.

Підписанти заяви зауважують, що суспільство, бізнес та міжнародні партнери покладають величезні сподівання на перезавантаження БЕБ, оскільки «ефективна, деполітизована та професійна робота цього органу є запорукою створення сприятливого інвестиційного клімату, детінізації економіки та зміцнення довіри до державних інституцій».

Напередодні у Юлії Свириденко під час засідання Верховної Ради щодо призначення Цивінського запитав народний депутат Ярослав Железняк.

Свириденко, відповідаючи, сказала, що дії уряду відповідають закону.

«Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв’язків з країною-агресором», – сказала прем’єрка.

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24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

Але 7 липня Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

Зрештою уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Олександр Цивінський назвав це рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.