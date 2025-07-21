Джерело в СБУ розповіло про обшуки через факти «російського впливу» на НАБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора проводить спецоперацію з «нейтралізації російського впливу» на Національне антикорупційне бюро – про це Радіо Свобода стало відомо від власних джерел у СБУ.

За повідомленням джерела, зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують, поміж іншого, державну зраду, незаконну торгівлю з Росією та корупційні дії в інтересах олігархів.

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«За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший – зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Він зазначив, що деталі стануть відомі згодом.

НАБУ наразі не коментувало обшуки публічно.