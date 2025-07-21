СБУ називає «безпідставними» побоювання САП щодо витоку даних у ході перевірки

Служба безпеки України 21 липня почала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, заявляє пресслужба відомства.

СБУ стверджує, що перевірка відбувається в межах законодавства, зокрема, закону «Про державну таємницю». У відомстві наполягають, що його співробітники не отримували доступ до інформації про негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

«Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними», – заявляє служба.

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СБУ також звертає увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не порушує закон у випадках, коли отримання таких ухвал може «спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною-агресором».

Спеціальна антикорупційна прокуратура раніше заявила, що СБУ прийшла з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю «без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством».

Прокуратура вважає, що ці заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідують НАБУ і САП.

Раніше СБУ повідомило, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова та народного депутата Федора Христенка. Їхні позиції щодо обвинувачень наразі публічно невідомі.





