«Бикування, а не професійна робота слідчих»: матір пілота «Джуса» розповіла про обшуки ДБР у її квартирі

Лілія Авер’янова, матір загиблого пілота Андрія «Джуса» Пільщикова, у коментарі Радіо Свобода заявила, що обшук, який 11 липня провели слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у її харківській квартирі, був «безпідставним».

У коментарі Радіо Свобода вона розповіла як і коли дізналась про те, що в її квартирі плануються обшуки, а також про її комунікацію зі слідчими ДБР.

Жінка каже, що дізналася про обшук, коли перебувала в Києві, неподалік могили сина. З її слів, слідчий ДБР телефоном повідомив їй, що у її квартирі в Харкові планується обшук. Коли вона повідомила, що перебуває у Києві, по той бік слухавки зазначили, що «ловлять злочинця» та натякнули, що «мають право ламати двері». За словами Авер’янової, правоохоронці знали, що людина, яку вони шукали (йдеться про Віталія Шабуніна – ред.), вже залишила квартиру за два дні до цього й перебуває в іншому місці.





«Не можна не знати де перебуває військовий, який перебуває на службі. Вони одночасно проводили обшуки в трьох різних місцях. Віталій же не кіт Шредінгера, який може бути і там, і там, і там», – сказала Авер’янова в ефірі програми Свобода Live.

Мати пілота зазначила, що у квартирі залишалося «багато військових та особистих речей її сина, серед яких і шкільний комп’ютер». Її, за її словами, «найбільше обурило, що обшук провели без її участі та без представника з її боку – від її сторони була присутня лише сусідка».

«Це було бикування, а не професійна робота слідчих», – вважає вона.

Вона також звернула увагу на те, що в підозрі Віталію Шабуніну були «неправильно вказані дані про місце його проживання», і там «засвітили» її харківську адресу, чим, на її думку, «порушили її право на недоторканність житла».

«Глобально це порушення статті 30 Конституції України», – підкреслює мати «Джуса» і додає, що «вбачає у діях ДБР перевищення службових повноважень».

Водночас напередодні ДБР у коментарі «Суспільному» уточнювали, що обшуки у квартирі матері Героя України «Джуса» здійснювались у «суворій відповідності до чинного законодавства», а саме бюро «діє виключно в межах закону та з повагою до пам’яті загиблих Героїв.

«Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність чи знецінювати їхній подвиг. Просимо журналістів не реагувати на інформаційні маніпуляції та довіряти тільки офіційним джерелам», – зазначила у коментарі «Суспільному» Тетяна Сап’ян, речниця Державного бюро розслідувань.

Також вона додала, що 11 липня 2025 року відбулось чотири обшуки в місцях, де проживав чи тимчасово перебував Віталій Шабунін, серед них була і квартира у Харкові.

Ситуацію прокоментувала дівчина Пільщикова Меланія Подоляк:

«У ДБР нема часу розслідувати загибель Андрія Пільщикова (скоро друга річниця, а результатів так ніхто і не бачив), але є час ходити з обшуками в харківську квартиру його мами без її присутності, бо там якийсь час жив Віталій Шабунін (не тільки він звісно, але й інші військові, бо Ліля Олександрівна така людина, що хоче всім помогти). Ганьбисько».

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. 15 липня суд обрав Шабуніну запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

Удостоєний звання Героя України льотчик Андрій Пільщиков, відомий під позивним «Джус», загинув під час авіакатастрофи на Житомирщині в серпні 2023 року. ДБР тоді повідомило, що розслідує катастрофу, внаслідок якої загинули також Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.