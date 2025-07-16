ДБР провели обшуки в квартирі загиблого пілота «Джуса» через справу Шабуніна

Державне бюро розслідувань провело обшуки в помешканні загиблого пілота Андрія «Джуса» Пільщикова – про це повідомив Суспільний мовник із посиланням на його мати Лілію Авер’янову, згодом інформацію підтвердили в пресслужбі ДБР.

Авер’янова розповіла, що обшуки відбулися 11 липня в Харкові, коли сама вона була в Києві:

«Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла».

За її словами, ключі від квартири мала сусідка, яка відкрила двері. Авер’янова пояснила, що в квартирі часто залишаються друзі, серед них був і антикорупційний активіст Віталій Шабунін. Також мати «Джуса» додала, що ситуація викликала в неї стрес, через який вона опинилася на стаціонарному лікуванні.





«Дуже дякую за таку «шану» і «турботу» тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу – ганьба», – сказала вона.

Ситуацію прокоментувала дівчина Пільщикова Меланія Подоляк:

«У ДБР нема часу розслідувати загибель Андрія Пільщикова (скоро друга річниця, а результатів так ніхто і не бачив), але є час ходити з обшуками в харківську квартиру його мами без її присутності, бо там якийсь час жив Віталій Шабунін (не тільки він звісно, але й інші військові, бо Ліля Олександрівна така людина, що хоче всім помогти). Ганьбисько».

Державне бюро розслідувань заявило, що «діє виключно в межах Закону та з повагою до пам’яті загиблих Героїв».

Згідно із заявою, поширеною в медіа, обшуки пов’язані з кримінальним провадженням щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.





«Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду», – цитує пресслужбу бюро «Українська правда».

За повідомленнями «Української правди» та Liga.net, речниця ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що обшуки були пов’язані з справою проти Шабуніна.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. 15 липня суд обрав Шабуніну запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

Удостоєний звання Героя України льотчик Андрій Пільщиков, відомий під позивним «Джус», загинув під час авіакатастрофи на Житомирщині в серпні 2023 року. ДБР тоді повідомило, що розслідує катастрофу, внаслідок якої загинули також Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.



