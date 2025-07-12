Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував оголошену йому підозру.

Шабунін кримінальні провадження проти нього та інших критиків чи викривачів вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського».

«Обшук без ухвали суду на ППД підрозділу, в який я прибув лише за день до того, почався о 14:00 в п'ятницю і закінчився о 5 ранку в суботу. Посеред обшуку мені вручили підозру, за якою опричники Зеленського з ДБР і прокуратури пропонують закрити мене на 5-10 років за отримання офіційної зарплати 225 тисяч грн за півроку (з яких 40 тисяч – обов'язкові податки і збори)», – опублікувала його заяву команда ЦПК.

Шабунін заявив також про «маніпуляції» правоохоронців з його мобільним телефоном.

«Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку з надвору крикнули: «О, тут якийсь телефон під порогом валяється!» І оперативник ДБР в своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах», – стверджує він.

В Офісі президента на цю заяву не реагували.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

«Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться у повідомленні пресслужби бюро.



Як стверджують у ДБР, фігурант справи «незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав».

У ЦПК припускають,що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Обвинувачення ДБР абсолютно абсурдні, оскільки Віталій був відряджений до НАЗК відповідно до наказу, який як солдат просто не міг не виконувати. Невиконання наказу – пряме порушення закону...Під час відрядження в НАЗК Віталій займався просуванням антикорупційних змін та реформ, у тому числі в оборонному секторі», – стверджує організація.

Щодо звинувачень у незаконному використанні транспортного засобу ЗСУ, то у ЦПК заявляють, що «у підозрі Віталію Шабуніну немає жодного слова про буцімто незаконне використання Віталієм авто 2005 року випуску, придбаного для нього як для військовослужбовця благодійним фондом», але ДБР пише про це у своєму пресрелізі.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода зазначила, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження у грудні 2023 року, за двома статтями – «підроблення документів» і «ухилення від військової служби». За її словами, тоді ж провадження об’єднали. На той момент у Шабуніна не було процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні.



