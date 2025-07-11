ДБР повідомило Шабуніну про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з громадських активістів, повідомляє пресслужба бюро.

ДБР підозрює активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби та використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.



У бюро наголошують, що ця процесуальна дія жодним чином не пов’язана з його професійною діяльністю.



«Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться у повідомленні



Як стверджують в ДБР, що фігурант «незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав». За даними бюро, автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.



Правоохоронці не уточнюють прізвища підозрюваного. Однак це повідомлення з’явилося після заяви Центру протидії корупції (ЦПК) про обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби і вдома.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби та підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода зазначила, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження у грудні 2023 року, за двома статтями – «підроблення документів» і «ухилення від військової служби». За її словами, тоді ж провадження об’єднали. На той момент у Шабуніна не було процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні.