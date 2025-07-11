ЦПК заявляє про обшуки у Шабуніна. ДБР не коментує

Центр протидії корупції (ЦПК) заявляє, що Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома.



«За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон.Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо», – повідомляє ЦПК у соцмережах.

В організації стверджують, що «обшуки проводять без ухвали суду» і припускають, йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Шабуніна в НАЗК.

«Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати», – заявляють у ЦПК.

У ДБР наразі ці слідчі дії не коментували. Офіс президента на звинувачення не реагував.