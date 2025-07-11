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ЦПК заявляє про обшуки у Шабуніна. ДБР не коментує

За твердженням ЦПК, обшуки проводить ДБР за місцем служби Шабуніна та вдома. Фото архівне
За твердженням ЦПК, обшуки проводить ДБР за місцем служби Шабуніна та вдома. Фото архівне

Центр протидії корупції (ЦПК) заявляє, що Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома.

«За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон.Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо», – повідомляє ЦПК у соцмережах.

В організації стверджують, що «обшуки проводять без ухвали суду» і припускають, йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Шабуніна в НАЗК.

«Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати», – заявляють у ЦПК.

У ДБР наразі ці слідчі дії не коментували. Офіс президента на звинувачення не реагував.

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