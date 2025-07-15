Понад 50 громадських організацій звернулися до президента, генпрокурора та очільника ДБР через справу Шабуніна

Після вручення підозри голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну представники понад 50 правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань звернулися до президента України, генпрокурора та директора ДБР із вимогою не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади.

Днями у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

«Законодавство не передбачало здійснення якихось особливих дій з боку Шабуніна на випадок відрядження: його задачею було, виконуючи наказ, відбути у відрядження. Питання отримання чи неотримання виплат військовослужбовця не залежить від його волі і не ним проводиться їх нарахування. Ці питання регулює держава, і якщо вона вважає, що здійснено необґрунтовану виплату, то існує інститут цивільного права, за яким може бути заявлено вимогу щодо повернення коштів», – йдеться у заяві.

Шабуніна підозрюють у здійсненні дій, які вчиняли державні органи, адже «військовослужбовець не вирішує, скільки йому має бути нараховано виплат і ким, він – підлегла особа, яка під час служби перебуває в «руках» держави й від неї залежна, додають громадські організації.

Підписанти заяви вважають, що дії органів досудового розслідування «можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку з метою тиску на Віталія Шабуніна, який під час несення військової служби продовжував критикувати роботу державних органів».

На думку громадських організацій, кримінальне переслідування Шабуніна має ознаки політично мотивованого.

Серед іншого, громадські організації закликають президента України висловити публічну позицію щодо неприпустимості політично мотивованого переслідування громадських діячів.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

«Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться у повідомленні пресслужби бюро.



Як стверджують у ДБР, фігурант справи «незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав».

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Обвинувачення ДБР абсолютно абсурдні, оскільки Віталій був відряджений до НАЗК відповідно до наказу, який як солдат просто не міг не виконувати. Невиконання наказу – пряме порушення закону...Під час відрядження в НАЗК Віталій займався просуванням антикорупційних змін та реформ, у тому числі в оборонному секторі», – стверджує організація.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського».

Офіс президента цю справу не коментував.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода зазначила, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження у грудні 2023 року, за двома статтями – «підроблення документів» і «ухилення від військової служби». За її словами, тоді ж провадження об’єднали. На той момент у Шабуніна не було процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні.