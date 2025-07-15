Захист Шабуніна планує оскаржувати запобіжний захід, а він вимагає вибачень від ДБР

Захист громадського діяча Віталія Шабуніна планує оскаржувати рішення про його запобіжний захід та намагатиметься довести необґрунтованість підозри. Про це заявив його адвокат Сергій Рокунь, передає кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

На його думку, обвинувачення, яке клопотало про особисте зобов’язання для Шабуніна, не могло розраховувати на погодження більш жорсткого запобіжного заходу з огляду на наявні докази.

«В силу чого ми вважаємо абсолютно перспективним можливість подальшого оскарження вказаного рішення слідчого судді. Ключова стратегія захисту полягатиме в тому, щоб довести необґрунтованість підозри, що ми робили протягом всього судового засідання», – сказав він.

Рокунь підкреслив, що суд не врахував аргументи та клопотання захисту, озвучені протягом засідання, що, на його думку, може свідчити про упередженість суду при оцінці доказів.





«Жоден із доказів, який був підкладений під клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Шабуніну Віталію Вікторовичу, сьогодні судом не був оцінений. Відтак припущення про те, що підозра є обґрунтованою, тези, які озвучує сторона обвинувачення, для нас є нісенітницею з точки зору права», – додав адвокат.

Також, за його словами, не були розглянуті клопотання захисту про участь у перевірці законності обшуків, які пройшли в Шабуніна раніше.

Рокунь уточнив, що для оскарження запобіжного заходу потрібно отримати повний текст ухвали суду. Після цього захист матиме 10 днів, щоб подати апеляцію.

Сам Шабунін, спілкуючись із журналістами, звернувся до очільника Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова:

«Я нагадую пану Сухачеву, керівнику ДБР, що я чекаю або підозри, або вибачення прямо на сайті ДБР, бо там був обман, що сказав і прокурор, і суддя. Це важливо».

Йдеться про повідомлення ДБР від 11 липня щодо підозри активісту, в якому йшлося, зокрема, про незаконне використання транспорту, призначеного для Збройних сил України. Водночас Шабунін вказав на те, що в підозрі про використання автомобіля не йдеться.





Це також підтвердив Радіо Свобода прокурор Михайло Балан у коментарі після судового засідання. За його словами, факти щодо автомобіля досліджуються в рамках досудового розслідування.

Шабунін назвав справу проти себе спробою на його прикладі «показати всім викривачам і критикам, що команда Зеленського може зробити з ким завгодно, що завгодно, коли завгодно. Для того, щоб будувати або рухатися в бік корупційної автократії, має бути страшно викривати корупцію, страшно говорити правду».

Він також припустив, що його можуть змінити формат військової служби, за якого «буде неможливо комунікувати»: «це не означає лінію бойового зіткнення, це було б з їхнього боку комунікаційним самогубством. Але будь-який формат служби, який не дозволятиме мені комунікувати про важливі речі».

Тим часом ДБР заявило, що обранням запобіжного заходу громадському активісту Печерський суд «підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих кримінальних правопорушеннях».

Раніше суд призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Днями у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

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11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.



