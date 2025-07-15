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Політика

Шабунін під підозрою: зловживання службою у ЗСУ чи крок у диктатуру Зеленського?

ДБР підозрює військовослужбовця ЗСУ, голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в ухиленні від служби: суд обирає запобіжний захід. Подробиці із зали суду.

Понад пів сотні громадських організацій звернулися до керівництва держави із закликом не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ.

  • Фіктивні відрядження для військових чи крок у диктатуру?
  • У чому суть підозри?
  • У справи є політичний підтекст?
  • Шабуніна покарають?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:


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