Шабунін під підозрою: зловживання службою у ЗСУ чи крок у диктатуру Зеленського?

ДБР підозрює військовослужбовця ЗСУ, голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в ухиленні від служби: суд обирає запобіжний захід. Подробиці із зали суду.
Понад пів сотні громадських організацій звернулися до керівництва держави із закликом не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ.
- Фіктивні відрядження для військових чи крок у диктатуру?
- У чому суть підозри?
- У справи є політичний підтекст?
- Шабуніна покарають?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
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