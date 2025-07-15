Обрання запобіжного заходу Шабуніну: прокуратура просить суд про особисте зобов’язання

У Києві почалося судове засідання із обрання запобіжного заходу для антикорупційного активіста, голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Сторона обвинувачення попросила суд накласти на Шабуніна особисте зобов’язання на два місяці. Зокрема, представник прокуратури обґрунтував клопотання тим, що носіння електронного браслета з GPS-сигналом становило б загрозу в умовах війни для обвинуваченого, який проходить військову службу.

«Застосувати щодо підозрюваного Шабунін Віталія Вікторовича ... запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці із покладенням обов’язків, передбачених ч.5 ст 194 КПК України», – попросив прокурор.





Зокрема, обвинувачення просить суд зобов’язати Шабуніна не відлучатися з місця дислокації його підрозділу на Харківщині без дозволу слідчого, прокурора або суду. Виняток можуть становити завдання військової служби, отримані від безпосереднього командування.

Очільник ЦПК заперечив проти цього клопотання та підозри в цілому. Його адвокат також вказав на те, що захист не мав достатньо часу, щоб підготуватися до засідання.

Днями у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

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У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.



