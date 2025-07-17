До призначення послом Стефанішина буде спецуповноваженою президента з питань співпраці зі США – Зеленський

Ольга Стефанішина стане спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – написав він у телеграмі.

Зеленський висловив вдячність Стефанішиній за «успішну роботу» на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

«За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», – додав президент.

Минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив намір замінити посла СШАОксану Маркарову. Як можливого кандидата на цю посаду він назвав на той момент міністра оборони Рустема Умєрова.

Однак згодом медіа повідомили, що новим послом у США може стати віцепрем’єрка, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

«УП» у червні оприлюднила матеріал, у якому звернула увагу на компанію «КАМпарітет», обрану АРМА для управління Будинком профспілок на Майдані Незалежності в Києві. Як з’ясували журналісти, управитель може бути пов’язаний із родиною віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної через її колишнього чоловіка Михайла.

Стефанішина заперечила, що отримувала від колишнього чоловіка звернення щодо діяльності АРМА, а також будь-яку причетність до конкурсів агентства. АРМА також заперечує будь-які порушення при виборі консорціуму «КАМпарітет».

16 липня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко поширив відповідь на його запит до НАБУ, за яким правоохоронці відкрили кримінальне провадження про ймовірне зловживання службовим становищем. Запит стосувався «неправомірних дій» віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 16 липня підтвердила відкриття кримінального провадження про ймовірне зловживання в Національному агентстві з питань розшуку активів, але відповідь не підтверджує, що Стефанішина має статус підозрюваної.