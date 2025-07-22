«Руки геть від НАБУ і САП»: у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі люди вийшли на протести

Близько тисячі людей у Києві, Дніпрі та Львові ввечері 22 липня вийшли на пікети з вимогою до президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414. За цей документ удень 22 липня проголосували 263 депутати Верховної Ради. У разі підписання, як вважають активісти, цей закон може обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Це вбиває незалежність антикорупційних органів. Якщо президент призначає генпрокурора, а генпрокурор втручається в роботу НАБУ і САП, то де тут незалежність?» – риторично запитала учасниця акції в Києві, яка представилася Валерією.

Протестувальники вигукують «Влада – це народ», «Руки геть від САП і НАБУ» та «Поверніть Європу». Акція в Києві відбувалася неподалік Офісу президента – біля театру Франка, утім від влади до протестувальників ніхто не вийшов.

«Я дуже сподіваюся, що наш президент не хоче поїхати до Ростова», «ми просто скотимось у підконтрольну всім відомій партії державу» – такими були реакції учасників акції в Дніпрі. Кількість людей на цій акції, за підрахунками кореспондентки Радіо Свобода, збільшилася до сотні, мітингувальники пройшли маршем до Європейської площі, щоб залучити до протесту більше учасників.

В Одесі біля міського саду зібралися близько пів сотні людей, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Учасники акції вимагають, щоб президент Зеленський ветував законопроєкт, який вважають дорогою до авторитаризму.

Раніше 22 липня комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», – написала Кос.

Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт НАБУ та САП є критично важливими для вступу України до Євросоюзу.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.