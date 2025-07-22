Віцепрем’єр із євроінтеграції Качка щодо НАБУ: зобов’язання перед ЄС «будуть виконані повною мірою»

Новопризначений віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, коментуючи ситуацію, що склалася навколо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

За його словами, він обговорив це питання під час онлайн-зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. «Також будемо кординуватися з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС», – відзначив Качка у пості у фейсбуці.

Урядовець не висловив однозначно своєї позиції щодо того, чи підтримує він ухвалення законопроєкту № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП.

Раніше 22 липня комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», – написала Кос.

Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт НАБУ та САП є критично важливими для вступу України до Євросоюзу.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.



